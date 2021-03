Politikai, vallási vagy társadalmi meggyőződésükön túl a kognitív készségek tesztelésére használt bonyolultabb feladatokban nyújtott teljesítményük alapján is azonosítani lehet a szélsőséges nézeteket vallókat – állítják brit kutatók a Philosophical Transactions of the Royal Society B című folyóiratban közölt tanulmányukban.