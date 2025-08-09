Német politológus: Európa gyenge és megosztott

Az Európai Unión belül még szilárd liberális demokrácián belül is jönnek fel a tekintélyuralmi és nacionalista irányzatok, amelyek konkrétan az EU létét fenyegetik – mondta a Süddeutsche Zeitungban megjelent interjúban Ulrich Menzel német politológus.

Ráadásul – teszi hozzá – a földrész gyenge és megosztott. Ez alighanem csak akkor változik, ha egy idő után erősen érezni lehet majd a nemzeti önzés hátrányait. Talán akkor kialakul egy ellenmozgalom, amely elvezet az együttműködés új formáihoz.