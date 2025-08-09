„A nőknek nem szabadna szavazniuk” – az amerikai védelmi miniszter megosztott egy videót, amiben több lelkész is ezt hangoztatja

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter korábban sem titkolta különösebben, hogy mélyen vallásos – ez azonban nála nem csupán a vasárnapi misére, vagy istentiszteletre járásban nyilvánul meg. Hegseth néha igen radikális gondolatokat oszt meg. Az AP beszámolója szerint most éppen egy olyan videót sikerült az X-en újraosztania, amelyben több lelkész is arról szövegel, hogy a nőknek nem szabadna szavazati jogot adni, többé nem szabadna szavazniuk.

Hegseth esetében pedig még csak arról sincs szó, mint mondjuk pár éve Ted Cruznál, akinek véletlenül pornót sikerült megosztania keresztény amerikai szenátor létére: teljesen szándékos volt a megosztás. Ugyanis a védelmi miniszter úgy érezte, hogy neki reagálnia kell a CNN egy közel hétperces riportjára, amely amúgy Doug Wilsont, az egyik amerikai keresztény egyház társalapítóját vizsgálja. Wilson ugyanis valóban azt hirdeti, hogy a nőknek nem szabadna szavazniuk. A Hegseth által megosztott videóban pedig egy másik lelkésztől elhangzik az, hogy egy „ideális világban az emberek háztartásonként szavaznának”.

„Krisztus minden emberéért” – kommentelt Hegseth lelkesen, majd besöpört 12 000 lájkot és kétezer megosztást. A Pentagon szóvivője pénteken pedig közölte az AP-vel: Hegseth büszke tagja egy olyan egyházzal, mely szoros kapcsolatot ápol Doug Wilsonnal.