Miért hajigálnak Amerikában dildókat a női kosármeccseken?

Az utóbbi napokban több női kosárlabda-meccset is félbe kellett szakítani, ugyanis egy ponton a szurkolók közül többen is szexjátékokat kezdtek bedobálni a pályára – írja a BBC. A lap szerint az akciók mögött két felbujtó lehet, mindkettejük ellen büntetőeljárás indult, a Női Kosárlabda Szövetség (WNBA) pedig elítélte az egész történetet.

És hogy mi történt az alaphíren túl? A BBC azt írja, csütörtök este az Atlanta Dream és a Chicago Sky közötti mérkőzésen konkrétan egy lila dildót dobtak be a pályára a lelátóról. És nem ez volt az egyetlen eset: az utóbbi napokban több meccsen is élénk színű műpéniszek repkedtek be a pályára. Például az Indiana Fever kontra Los Angeles Sparks meccsen egy zöld, ami ráadásul közvetlenül az Indiana játékosa, Sophie Cunningham mellett landolt.

Atlantában egy 23 éves fiatalt vettek elő a hatóságok, rendzavarás, közterületen való szeméremsértés és birtokháborítás gyanújával tartóztatták le. A másik tettes 18 éves, ő viszont nem csak dobált, hanem meg is ütött egy nézőt.

Na, de hogy jut ilyen valakinek az eszébe? A balhékért a Green Dildo Coin nevű memecoin-közösség vállalta a felelősséget. A memecoint nagyon lebutítva úgy érdemes elképzelni, mintha a netes vicceknek kifizethető, pénzre váltható értéke lenne. Ez az érték „materializálódik” egy, a közösség által létrehozott coinban, amihez viszont már igazi pénzért lehet hozzájutni, az értéke pedig aszerint változik, hogy hányan ismerik az adott viccet. Elon Musk pár éve például rendkívül humorosnak tartotta a dogecoint, és mivel a világ leggazdagabb embere rendkívül trendi is bizonyos közegekben, a dogecoin is az lett – az értéke pedig a csillagos égbe szökött fel.

A Green Dildo Coint (vagy bármely más memecoint) viszont aligha ajánlja bármely befektetési tanácsadó bárkinek, hiszen értékük kizárólag a körülöttük lévő hájptól függ – vagyis amilyen gyorsan az egekbe szökik, utána ugyanolyan gyorsan állhat a földbe.

A Green Dildo Coin-közösség szóvivője mindenesetre az USA Todaynek azt mondta, nem azért kezdtek el dildókat dobálni a kosármeccseken, mert ne szeretnék a női sportolókat. Hírverést akartak, ezt pedig meg is kapták. Azt viszont kiemelték, hogy egyik letartóztatott elkövetővel sincsenek kapcsolatban – erre utal szerintük az is, hogy nem minden pályára dobott dildó volt zöld.