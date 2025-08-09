Magyar Péter vs. Takács Péter: „Te miért nem teszel semmit?”, „Lemondani én fogok?”

„Egy napja nem működik a receptek kiváltásához is szükséges EESZT-rendszer. És tegnap szinte a teljes online közigazgatás leállt, rengeteg embernek és cégnek okozva nem kis kellemetlenséget” – foglalta össze Facebook oldalán azt a helyzetet Magyar Péter, melyet elsőként a HVG írt meg. Magyar szerint „eközben a kormány lapít, semmilyen tájékoztatást nem ad. Pont úgy, ahogy a mentésirányítás korábbi összeomlásakor tette.

Nem digitális harcosokról és polgári körökről kellene hadoválni, hanem működő államot kellett volna létrehozni”

– írta. Majd odarúgott Takács Péter egészségügyért felelős államtitkárnak is, bukottnak nevezve őt, mondván, egy nap kellett ahhoz is, hogy észrevegye, „hogy betegek százezrei nem jutnak hozzá a szükséges gyógyszereikhez. Tenni azonban semmit nem tett”. Majd zárásként megjegyezte: „ezeket azon online rendszereket adófizetői tízmilliárdokból „fejlesztették” a Rogán Antalhoz és Kubatov Gáborhoz köthető cégek”.

Takács, miután megszólítva érezte magát, reagált is gyorsan a posztra, ezt a Telex szúrta ki. Kommentben azt írta, hogy „újabb ócska, hergelő szöveg egy ifjú bolseviktől… gyorsan unalmassá fogsz válni, Péter! „Tenni azonban nem tett semmit.” Amúgy te miért nem teszel semmit? Miért nem szaladsz be a NISZ-hez és viszel magaddal két elosztókábelt? Te gondlom, az informatikához is olyan jól értesz, mint a mezőgazdasághoz!”. Magyar erre három szóban reagált: „lemondani én fogok?”.