Ön MI-vegán? És miután megtudta, mások miért azok?

Fontos különbséget tenni azoktól az emberektől, akik a minden új technológia kezdeti szakaszában megfigyelhető, részben tájékozatlanságból fakadó, félelemmel vegyülő idegenkedés, vagy pedig saját képességeikben való kételkedés miatt nem használnak mesterséges intelligenciás eszközöket. Ezek az aggályok idővel és a technológia fejlődésével jellemzően elhalványulnak, elég csak belegondolni az autózásba, repülésbe, internetezésbe.

Az MI-vegánok egyáltalán nem kételkednek abban, hogy képesek lennének-e használni a mesterséges intelligenciával működő szoftvereket, funkciókat, sőt edukálni sem kell őket, mert pontosan tudják, hogy ezek az eszközök mire és mennyire jók. Egyszerűen tartózkodnak a használatuktól, éppen ahogyan emberek az állati eredetű termékek fogyasztását kerülik.