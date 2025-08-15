Az ukránok félig elsüllyesztették azt a hajót, amely Iránból szállítja a drónokat Oroszországba

Az ukránok szerint nem kell meglepődni, ha egy katonai felszerelést szállító hajó süllyedni kezd.

Drónokkal támadta az ukrán hadsereg az Asztrahán régióban található Olja tengeri kikötőjét csütörtökön, ahol súlyosan megrongáltak egy teherhajót, amely Iránból szállít drónokat, azok alkatrészeit, illetve más katonai felszereléseket Oroszország számára – írja a Meduza.

A Port Olja-4 nevű hajó félig elsüllyedt, az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara szerint a támadást, illetve annak eredményeit még értékelik.

👀 The Russians showed the consequences of the attack on the dry cargo ship “Olya-4” in the waters of Caspian Sea. pic.twitter.com/5v1vK1AhVC

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője a támadásról azt mondta: „Ha egy hajó ukránokat gyilkoló fegyvereket és drónokat, illetve az azokhoz szükséges alkatrészeket szállít, nem szabad meglepődni, ha süllyedni kezd.”

🛥 It sank. Photos have appeared online of what is claimed to be the sunken cargo ship Port Olya 4Thanks to drones, the vessel carrying an Iranian military cargo happily went blub-blub into the waters of the Caspian Sea.And now – attention: Russian state propaganda claims the… https://t.co/SmEF9xc9O1 pic.twitter.com/hE0fQuy2oe

Igor Babuskin, az Asztraháni régió kormányzója megerősítette, hogy drónokkal támadták a kikötőt, de ő azt állította, hogy az összes drónt lelőtték. Annyit ismert el, hogy az egyik hajót megrongálta egy lezuhant roncs.

