Az ukránok félig elsüllyesztették azt a hajót, amely Iránból szállítja a drónokat Oroszországba

Drónokkal támadta az ukrán hadsereg az Asztrahán régióban található Olja tengeri kikötőjét csütörtökön, ahol súlyosan megrongáltak egy teherhajót, amely Iránból szállít drónokat, azok alkatrészeit, illetve más katonai felszereléseket Oroszország számára – írja a Meduza.

A Port Olja-4 nevű hajó félig elsüllyedt, az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara szerint a támadást, illetve annak eredményeit még értékelik.

A Port Olja-4 nevű hajó félig elsüllyedt az oroszok által közzétett fényképek szerint a Kaszpi-tengerben.

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője a támadásról azt mondta: „Ha egy hajó ukránokat gyilkoló fegyvereket és drónokat, illetve az azokhoz szükséges alkatrészeket szállít, nem szabad meglepődni, ha süllyedni kezd.”

Fényképek jelentek meg az interneten az állítólag elsüllyedt Port Olya 4 teherhajóról. Az iráni katonai rakományt szállító hajó a Kaszpi-tenger vizébe süllyedt.

Igor Babuskin, az Asztraháni régió kormányzója megerősítette, hogy drónokkal támadták a kikötőt, de ő azt állította, hogy az összes drónt lelőtték. Annyit ismert el, hogy az egyik hajót megrongálta egy lezuhant roncs.