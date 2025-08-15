„Putyinnak börtönben kellene lennie” – Alaszkában tüntetés is szerveződött az amerikai és az orosz elnök találkozója miatt

Donald Trump és Vlagyimir Putyin közép-európai idő szerint pénteken 21:30-kor találkozik az alaszkai Anchorage-ban, hogy az ukrajnai háború esetleges lezárásáról tárgyaljon. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem lesz jelen a megbeszélésen, és úgy tűnik, a helyieknek erős véleménye van a hozzájuk érkező két vezetőről, Alaszka legnépesebb városában tüntetés is szerveződött.

Putyin csúnyán átverheti Trumpot – Nagy Gábor és Németh András a Fülkében Odadob négy ukrán megyét Trump az oroszoknak? Ha igen, vajon az ukránok átadják-e? És ér-e annyit a béke, hogy egy országot megcsonkítsanak miatta? Nagy Gábort, a HVG Világ rovatának vezetőjét, valamint Németh Andrást, lapunk korábbi moszkvai tudósítóját Kacskovics Mihály Béla kérdezte.

„Putyinnak börtönben kellene lennie, ehelyett csak úgy átugrik Alaszkába” – nyilatkozta a BBC-nek az egyik demonstráló, aki meghatódott, amikor meglátta, hogy mennyien jöttek tüntetni, és nyilvánvalóan sokan vannak még, akik nem örülnek annak, hogy az orosz elnök ellátogatott az államukba, ahogyan akad, aki emellett még azt is kifogásolta, hogy van „egy idióta a Fehér Házban, aki meghajol előtte.” Don Cressley, a helyi halászok egyike szerint Trump remek munkát végez a tűszüneti tárgyalásokon, de jobb lett volna, ha Volodimir Zelenszkij is jelen van a találkozón.

Ugyan az Egyesült Államok 1867-ben 7,2 millió dollárért vásárolta meg Alaszkát az oroszoktól, de a múlt öröksége nem tűnt el, az egyik helyi ortodox templomban például háromnapos imádkozást tartottak a vezetők érkezése előtt. Nicholas Cragle, aki hét évig Oroszországban élt, majd nemrég Alaszkába költözött, azt mondta, a híveivel reméli, hogy a találkozó eredményes lesz, és sikerül véget vetni a konfliktusnak.

Alaszkában Trump a vendéglátó, de Putyin is hazai pályán érezheti magát ősei földjén Oroszország 1867-ben vesztette el Alaszkát: II. Sándor cár rájött arra, hogy országa nem lesz képes tartósan megvédeni észak-amerikai gyarmatát, s ezért inkább eladta az USA-nak a mintegy másfélmillió négyzetkilométeres területet. Mint később kiderült, az amerikaiak az évszázad üzletét csinálták meg, az oroszok jó része pedig emiatt a mai napig átverve érzi magát.

Ami még érdekessé, vagyis inkább feszülté teszi a helyzetet az az, hogy időként orosz gépek közelítik meg Alaszka partjait. Van, aki szerint ha Donald Trump nem lesz határozott, nem lép fel keményen, akkor ők is Ukrajna sorsára jutnak, míg mások szerint nem kell aggódni egy esetleg orosz invázió miatt, mert „Alaszkában mindenkinek van fegyvere”.