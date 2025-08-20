Magyarországon most engedélyezték, de Európában még több helyen tilos a petesejtfagyasztás

Sok európai országban megengedik, sőt támogatják hogy a nők élethelyzeti okokból is dönthessenek úgy, lefagyasztatják petesejtjeiket és az eljárás segítségével csak később vállalnak gyereket. Mindez pedig már Magyarországon is elérhető: az eddigi szigoron egy júliusban kihirdetett rendelet változtatott.

Világszerte egyre több nő dönt úgy, később szeretne gyermeket vállalni. Azok, akik húszas és kora harmincas éveikben éveikben még nem érzik magukat késznek a gyermekvállalásra, a petesejtfagyasztás segíthet abban, hogy később, amikor elérkezettnek látják az időt, édesanyává válhassanak.

Logikusan bármely országnak, amely a csökkenő születésszám problémájával küzd, jó lehetőség az eljárás népszerűsítése, hiszen ennek segítségével sok olyan nőnek születhetne gyereke, akik most egyszerűen kicsúsznak az időből. Ezt mára Magyarországon is felismerték, egy júliusi rendelet tette lehetővé a szociális alapú – tehát a magánéleti okokból választott – petesejtfagyasztást.

Az eljárás korábban csak azoknak volt elérhető, akiknek orvosi okból, például rákbetegség miatt volt rá szüksége. Mostantól viszont bárki igénybe veheti majd, “akinél feltételezhető, hogy a későbbiekben jelentősen csökken majd a petesejt megtermékenyülési képessége”.

A területért felelős Humánreprodukciós Igazgatóság ezt azzal indokolta, hogy a módosításnak köszönhetően erősödik a nők reproduktív önrendelkezése, megszűnik a nemek közti egyenlőtlenség a termékenységmegőrzés terén, és hosszabb távon lehetőséget kapnak a jövőben gyermekáldás esélyére azok a nők is, akik az életkoruk miatt később meddővé váltak volna, vagy csak adományozott petesejttel lett volna lehetőségük a vágyott gyermek megszületésére.

Magyarország a módosítással csatlakozott azoknak az európai országoknak az egyre növekvő sorához, ahol egy ideje már elérhető a szociális alapú petesejtfagyasztás.

