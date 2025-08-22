Cégekhez viszik át a balatonföldvári volt pártüdülőt, hogy bankhitelt kaphassanak a felújításhoz

A ma Riviéra Park Hotel nevet viselő ingatlan egyik épületét most filmforgatásra használják.

Cégekhez viszik át a balatonföldvári volt pártüdülőt, hogy bankhitelt kaphassanak a felújításhoz

Egy kárpátaljai település, Kricsfalva és egy korábbi beregszászi utca, a Rozsoskert nevét viseli az a két új cég, amelyet Benza György kárpátaljai származású vállalkozóhoz köthető alapítványok gründoltak ingatlankezelésre.

A Kricsfalva Kft.-t a Benza elnökölte Alternatív Energia Alapítvány hozta létre, amely északkelet-magyarországi naperőműparkok telepítését segíti.

