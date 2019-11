Stefano Bottoni az Orbán-rendszerről: A lopás is egy ideológia

Stefano Bottoni apai ágon olasz, anyai ágon magyar történész. A Bolognai Egyetemen doktorált 2005-ben a kommunista rendszerben működött romániai Magyar Autonóm Tartomány történetéből. Akkori dolgozata később könyv formájában is megjelent, aminek címe: Sztálin a székelyeknél. Bottoni 2009-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) tudományos munkatársa, 2012-től főmunkatársa.2019 júliusától a Firenzei Egyetem oktatója. Magyarországi állását feladta, de az országot nem hagyta el, ingázik. Az Orbán. Un despota in Europa című könyve a római Salerno kiadónál jelent meg, esély van rá, hogy lesz magyar kiadás is. Stefano Bottoni hat nyelven kutat és publikál.