„Ha nem halogatta volna, minden másképp alakul”

Bálint és Réka három éve voltak házasok, mindkettőjüknek már a második házassága volt ez, a gyerekeik felnőttek és élték önálló életüket. A férfi sikeres könyvelő volt, Réka pedig énektanár a helyi zeneiskolában, de sok magántanítványa is volt. Kapcsolatuk első szakaszában minden csodásan alakult: összeköltöztek, összeházasodtak, sokat jártak színházba, koncertekre, kirándulni, és amikor csak tehették, elutaztak valahová.

„Egy teljesen átlagos napon vettem észre először, hogy valami nincs rendben Bálintnál. Reggeliztünk, és egyszer csak minden előjel nélkül felszisszent, mint amikor valaki hirtelen fájdalmat érez – kezdi Réka közös kálváriájuk történetét. – Kérdeztem is tőle, hogy minden rendben van-e, ő persze azonnal válaszolt is, hogy semmi gond, biztosan csak megerőltette magát a tegnapi kocogás közben.” Persze Bálintnak nem a bokája húzódott meg a futókörön, hanem az alhasában, az ágyéka tájékán érzett valamit, amit addig nem. Teltek a napok és a hetek, a fájdalomérzet maradt, volt, amikor jobban érezte, volt, amikor kevésbé.

„Mivel korábban is sokat jártunk különböző színházi előadásokra, furcsállottam, hogy Bálint egyre többször mondja azt, hogy nincs kedve menni, nem tetszik neki a darab vagy épp nem szereti már azt a színházat. Ugyanez volt a helyzet a koncertekkel is: ha el is mentünk nagyritkán valahová, mindig a sor szélére kellett jegyet vennem, és amint elérkezett a szünet, Bálint már sietett is a mosdók felé – folytatta Réka. – Aztán persze egyre gyakoribbá váltak az éjszakai vécére járkálások is, és mivel egyébként is elég éberen alszom, így folyamatosan felébredtem, amikor Bálint kiment a mosdóba. Amikor szóba hoztam, hogy okos döntés lenne orvoshoz fordulni, és kivizsgáltatnia magát, csak rám mordult, hogy nincs semmi baja, biztosan csak sok vizet ivott lefekvés előtt. Utólag persze már tudom, hogy akkor már nemcsak vizelési problémái voltak, hanem nagyobb fájdalmai is, hiszen a megnagyobbodott prosztatája begyulladt. Orvoshoz is csak akkor ment már el, amikor a teljes kismedencéjében fájdalmat érzett, és több alkalommal volt véres a vizelete is.”

„Sokkal korábban kellett volna felkeresnem egy urológus szakembert, mert ha idejében elkezdem a kezelést, akkor nagyon sok fájdalomtól és kellemetlen élménytől megkíméltem volna magam. Persze eleinte elodáztam a dolgot, nem ismertem fel, hogy a gyakori vizelési inger már amiatt jelentkezett, hogy megnagyobbodott a prosztatám” – mondja Bálint. „A fájdalmas vizelés, az erekciós problémák, a szúró, kismedencei fájdalom és nem utolsósorban a feleségem végül meggyőzött arról, hogy ez nem játék, és azonnal orvoshoz kell mennem” – folytatja a férfi. „Ha az első, tartósabb diszkomfort alkalmával megbeszélem Rékával, vagy ha hallgatok rá, amikor felvetette, hogy esetleg ezzel lehet a gond, akkor biztosan nem fajulnak idáig a dolgok. Szerencsére ma már jó úton vagyok a gyógyulás felé, az orvosom kezelési tervét követve megszűntek a panaszaim, és újra el tudok menni színházba, nem kellemetlen végigülni egy hosszabb repülőutat, sőt, már sokkal jobban figyelek a testem jelzéseire is.”

A krónikus prosztatagyulladás egy hosszan tartó, visszatérő gyulladásos állapot, amely lehet bakteriális vagy nem bakteriális eredetű. Gyakran fájdalommal jár az ágyéki területen, a nemi szervek környékén vagy a húgyhólyag területén.



Tünetei lehetnek:

– ágyéki vagy gáttáji fájdalom,

– gyakori vagy fájdalmas vizelés,

– gyenge vizeletsugár vagy vizeletürítési nehézségek,

– gyakori vizelési inger, különösen éjszaka,

– fájdalom ejakulációkor vagy intim együttlét során,

– szexuális zavarok (pl. merevedési problémák),

– hólyagirritáció,

– általános fáradtság vagy rossz közérzet.

„Nincsenek tabu témák közöttünk”

Dávid és Anita középkorú pár, huszonkét éve vannak együtt, nemrég ünnepelték a 20. házassági évfordulójukat. Lányuk, Adél idén kezdte az egyetemet, szeptemberben költözött el otthonról. Anita pszichológus, Dávid építészmérnök, amikor kettejük kapcsolatáról beszélnek, kiemelik, hogy náluk az őszinteség az első és a legfontosabb dolog, mindent megosztanak egymással, legyen szó az életük bármilyen területéről és legyen annak bármilyen hatása a kapcsolatukra.

„Az, hogy mindent meg tudunk egymással beszélni, az elmúlt több mint húsz év során több nehéz helyzetből is kisegített minket. Nem volt egyszerű a gyermekvállalás sem, és volt olyan is, hogy egyik napról a másikra veszítette el valamelyikünk a munkahelyét” – kezdi Dávid. „Hasonló a helyzet akkor is, ha valamelyikünk beteg. Sajnos mindkettőnk megtapasztalta azt a családjában, hogy milyen következményei vannak annak, ha valaki nem beszél a betegségéről, sőt, minél tovább titkolja azt – veszi át a szót Anita. – Ezért egyáltalán nem lepődtem meg azon, amikor Dávid egyik este megosztotta velem, hogy úgy érzi, valami nincs rendben vele. Napközben a munkahelyén egyre többször kell kimennie a mosdóba, és ez éjszaka is egyre gyakoribb, sőt, a tompa fájdalom is egyre erősebb, amit a hasa alján érez.”

Dávid eleinte azt gondolta, biztosan valamilyen fertőzést kapott el, hiszen a gyakori vizelési inger és a kellemetlen vizeletürítés kapcsán erre következtetett. Felesége javaslatára még azon a héten fel is kereste háziorvosát, aki a tünetek hallatán urológiai vizsgálatra küldte. „A szakorvosi vizsgálaton aztán bizonyosságot is nyert, amit már a háziorvos is gyanított: megnagyobbodott a prosztatám, és egy enyhe gyulladást is ki lehetett már mutatni – emlékezett vissza Dávid. – Az orvossal megbeszéltük a kezelés menetét, minden kérdésemre választ kaptam, hiszen 45 évesen nem gondoltam, hogy bármi problémám is lehet a prosztatámmal. Azt hiszem, ezzel sok férfi van így, pedig ahogy az én esetem is mutatja, ez a betegség nem csak a 60 év felettieket érintheti.” „Szerencsére Dávid néhány hét alatt meggyógyult, és jelenleg panaszmentes – mondja Anita –, és a korábban tapasztalt általános fáradtság és rossz közérzet sem jellemző rá. A tavaszi szünetben a lányunkkal Szicíliába készülünk, és Dávid hatalmas lelkesedéssel szervezi az utazást, egy cseppet sem szorong már amiatt, hogy bármi is kellemetlen lehet számára.”