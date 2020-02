Nemrég nevezték ki a Ford Magyarország élére, de ha jól tudom, már jó ideje a vállalatnál dolgozik, igaz?

Tizenkilenc éve dolgozom a Fordnál, a beszerzéssel kezdtem, hét országért felelős, úgynevezett global sourcing development igazgatóként. Aztán néhány év után átkerültem az értékesítés területére, de vezettem a magyarországi flottaértékesítést is, európai árazási igazgatóként pedig a központi marketing és a pénzügy együttműködésével kapcsolatban is sok tapasztalatot szereztem.

Az utóbbi majdnem négy évet a Ford Románia ügyvezetőjeként töltöttem, 2019 közepétől részben, 2020. január 1-jétől pedig – Csehország mellett – már Magyarországért is teljes körben én felelek. Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, mert így a magyar értékesítés részleteivel is tudok foglalkozni. Mindez a cég szervezeti átalakulásának a része, amelynek köszönhetően egy magyar-cseh regionális szervezetet hoztunk létre, de hazai menedzsmenttel, ami mindenképpen jó hír a Ford Magyarország részére.

Ford Mustang Mach E © Ford

A Ford nemrég, komoly várakozást követően rántotta le a leplet első, teljesen elektromos autójáról, a Mustang Mach E-ről. Miért vártak eddig a bejelentéssel?

Azért, mert mi első sorban nem elektromos autókban, hanem az elektromos hajtás elterjesztésében gondolkodunk. Jelenleg az infrastruktúra, a gyártás, az akkumulátor-technológia még nem áll arra készen, hogy az elektromos autók igen nagy tömegben terjedjenek el. Az ügyfelek is még csak ismerkednek ezzel a világgal. Ennek megfelelően próbáljuk meg ezeket a technológiákat elérhetővé tenni, ez pedig a hibrid vonalon, elsősorban az úgynevezett mild hibriddel kezdődik. A mild hibrid megoldás lényege, hogy az elektromos hajtás nem konkrét lóerőket ad az autó teljesítményéhez, hanem a hatékonyságot, a dinamikát támogatja, ezzel elősegítve a környezetkímélő működést.

Ennek megfelelően a kínálatunkban van teljes, illetve tölthető hibrid, amely az év második felében érkezik, az év vége felé pedig fizikailag is megjelenik a magyar piacon a Mustang Mach E, amely az első a teljesen elektromos autóink közül. Természetesen, ahogy a piac igényli, és ahogy az infrastruktúra is bővül, egyre több elektromos modellel jelentkezünk majd.

A Mustang Mach E a személyautók, azon belül is a szabadidőautók piacára érkezik, azonban a Ford a haszonjárművek értékesítésében is érdekelt. Itt is várható a hibrid és az elektromos hajtás megjelenése?

Abszolút, hiszen számunkra a haszonjárművek központi fontosságúak, sőt, úgy látjuk, ma már egyre több kishaszonjárműre van szükség a gazdaság működtetéséhez. A villamos hajtás megjelenése tehát itt is fontos számunkra: már piacra dobtuk a személy-, és teherszállítóként is elérhető Transit Custom furgonunkból a plug-in hibrid (PHEV) változatot, de ebbe a szegmensbe is rövidesen megérkeznek majd a teljesen elektromos verziók. Jól mutatja, hogy a Ford számára milyen fontos a haszonjárművek piaca, hogy 2019-ben kiemelkedő, 12 százalék feletti piaci részesedést tudtunk szerezni, ahol a haszonjárművek szegmensében 30 százalék feletti szeletet tudtunk kihasítani a tortából.

Ehhez hozzájárul egy fontos tendencia: egyre erőteljesebben terjed és exponenciálisan növekszik az e-kereskedelem, ennek megfelelően egyre jobban gyarapodik a kisebb mennyiségű áruszállítás az ügyfelek felé. A logisztika egyre inkább igényli a minél több és tisztább – hiszen ez a fajta áruszállítás főleg a városi területeken zajlik – kishaszonjárművek elterjedését. Itt számunkra az új palettával – ahol több hibrid technológiát használunk, akár a személyszállításban is – bőven megfelelünk az Európai Unió előírásainkat és a piaci versenyelőnyünket is szeretnénk fenntartani. A haszonjármű vásárló ügyfeleinknek ezzel biztosítva a legkorszerűbb technológiát.

Apropó EU-s előírások: milyen kihívásokra számít a Ford idén, illetve a közeli jövőben?

A 2020-as év nagyon sok kihívást tartogat, nem csak számunkra, mint gyártó számára. Az egész iparág óriási kihívás előtt áll az európai szabályozási környezet miatt. Talán mondhatom azt, hogy az Európai Unió által előírt emissziós szintek nem túl reálisak: ez a szén-dioxidot tekintve 95 gramm kilométereként a személy-, illetve 147 gramm kilométereként a kishaszonjárművek esetében.

Félreértés ne essék, a Ford modellpalettája teljes mértékben felkészült az előírásokra, az elektromos hajtás elterjesztésével pedig tényleg semmi akadálya nem lesz annak, hogy teljesíteni is tudjuk ezeket az európai elvárásokat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Magyarországon is ezt a szintet lehet teljesíteni, mivel nálunk a szén-dioxid szint jóval magasabbról indul, mint jó néhány európai ország esetében.

A Ford modellpalettája © Ford

Ahhoz, hogy ezekhez a változásokhoz igazodni tudjunk, a technológia gyökeres megújítására és fejlesztésre van szükség. Ez természetesen költségekkel jár, olyanokkal is, amelyeket nem tudunk – vagy nem akarunk – az ügyfelekre hárítani. Ezek a változások pedig az egész iparág árazási gyakorlatán érződnek már. Mi arra törekszünk, hogy az autóinkba kerülő hibrid rendszerek, mint például a nemrég bemutatott Ford Puma mild hibrid rendszere, a vezetési élményt is fokozza, egyben nagyobb teljesítményt tegyen lehetővé, a fenti, szigorú előírások betartása mellett.

Nehéz helyzet ez, mivel a fura szituáció miatt az autópar egész Európában visszaesésre számít, ez pedig akár a magyar gazdaságot is érintheti. Mindezek fényében mi egy stabil, nem növekvő iparági körülményeket várunk 2020-as évtől.

Mi a helyzet a dízelmotorokkal? Van esély rá, hogy újra elfogadottá váljanak?

Ez szintén egy hatalmas kihívás. A kérdés az, hogyan tudjuk a dízel erőforrások kiemelkedő erényeit újra elfogadhatóvá tenni az elmúlt évek jelentősen túlzó propagandájával szemben. 2020-ban egy korszerű dízelmotor a benzinmotoroknál, de akár egyes hibrideknél is alacsonyabb kibocsátásra képes. Az elvárt emissziós szint eléréshez tehát ez lehet az egyik lehetséges válasz, ráadásul egy ilyen erőforrás, a magas nyomaték miatt még vezetési élményben is többet tud nyújtani sok egyéb megoldáshoz képest. Különösen úgy, hogy a tisztán elektromos hajtásra az infrastruktúra még nem igazán készült fel, nem csak Magyarországon, hanem Európában sem.

Az iparági szereplők által létrehozott IONITY-konzorciumban a Fordnak jelentős részesedése van, így a saját cégünkön keresztül – több más gyártóval együtt – azon dolgozunk, hogy a töltők száma növekedjen, ehhez azonban idő kell. Sokszor nem is pénz kérdése ez, csak a megfelelő hely kell hozzá: ennek fényében a kereskedői hálózatunkat is erre a változásra készítjük fel. A célunk az, hogy minden egyes kereskedőnknél rendelkezésre álljon megfelelő töltő. Azokban az országokban, ahol a szén-dioxid-alapú adózás van, ez a folyamat sokkal gyorsabban végbemegy, lásd Hollandia vagy Norvégia példáját. Úgy gondolom, hogy Magyarországon, ha reálisan nézzük a helyzetet, még legalább 5 évet fog ez igénybe venni.

Mi a helyzet a használtautó-piaccal? Egy-két éve még elég gyászos volt a hazai helyzet, tapasztalható javulás?

A magyar használtautók átlagéletkora még mindig szűk 14 év. Az Európai Uniónak ezért elsősorban nem arra kellene törekednie, hogy a már egyébként is korszerű és tiszta autók emisszióját tekergesse az ügyfelek pénztárcájával együtt, hanem az új járművek elterjedését támogassa a régi, EURO 3-4-es és hasonló autók minél gyorsabb lecserélése érdekében. A vásárlók közül sokan szívesen lecserélnék az ilyen korú és technikájú autóikat, ha lenne hozzá megfelelő támogató környezet. Ezen nem segít, hogy az adminisztrációs háttér az új technológiák megjelenésével egyre bonyolultabb lesz, ezzel tovább lassítva a korszerű, környezetkímélő járművek terjedését.

Magyarország pedig még mindig az egyik célországa a nyugat-európai emissziós importnak. A hatályba lépő szabályozással a helyzet nem oldódik meg, sőt, inkább fokozódni fog még több elöregedett autó beáramlásával.

A világnak ma már kevés olyan szegmense van, ahol a digitális technológia ne válna egyre fontosabbá. Hogyan látja az autóipar „digitalizációjának” helyzetét?

Az autóiparban is, mint bárhol máshol, a jövőbeni és most folyó fejlesztéseknél is kiemelt szerep jut a digitális megoldásoknak. Ez nálunk is több területen jelenik meg, ezek közül pedig az egyik legfontosabb a Big Data. Erre egy remek példát tudok is mondani: együtt dolgozunk egy kölni kórházzal, amely az egyik vezető, leukémiára specializálódott rákkutató központ Németországban. A saját Big Data-val kapcsolatos tapasztalatainkat az orvosok szakértelmével ötvözve azon dolgozunk, hogyan lehet minél kevesebb kemoterápiával sokkal hatékonyabb eredményeket elérni – a mi adatbányászati módszereink felhasználásával. Ez remekül mutatja, hogy a technológiák terén komoly átfedések valósulhatnak meg az egyes szektorok között, ennek köszönhetően pedig jobb autók vagy ebben az esetben jobb terápiás módszerek születhessenek.

A másik fontos terület az úgynevezett smart mobility: létrehoztunk egy önálló „céget a cégben”, amely az önvezető autók fejlesztésétől is függetlenül működik. Nagyon fontos megemlíteni, hogy bár folyamatosan fejlesztjük okosautókat, az okosvárosok viszont még nem állnak rendelkezésre. Ezen a téren ez jelenti a legnagyobb kihívást. Ennek megfelelően folyamatosan együttműködünk európai nagyvárosokkal: például Londonban a mi szakmai vezetésünkkel feltérképeztük és meghatároztuk a potenciális baleseti gócpontokat, a város vezetése pedig azóta már ezen dolgozik, hogy a lámpák működését optimalizálják, a kereszteződéseket biztonságosabbá tegyék – ehhez is a Big Datát használtuk, 170 szenzorokkal, kamerákkal felszerelt jármű segítségével.