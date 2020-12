Kemendi Zsolt, az Invitech vállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettese nyolc éve dolgozik a cégnél, és kicsivel több mint egy éve felsővezető. Emellett triatlonozik, és az ott szerzett tapasztalatait nagyszerűen tudja hasznosítani az üzleti életben. „Egy ambiciózus üzleti cél legalább olyan nehezen teljesíthetőnek tűnhet elsőre, mint az Ironman-táv, de ha az ember szakaszokra osztja fel a tennivalóit, máris teljesíthetőbb lesz a feladat” – vallja a szakember. Zsolttal a fizikai és szellemi állóképességről, illetve a világjárvány okozta nehézségekről és azok leküzdéséről beszélgettünk.

HVG BrandLab: Hogyan kapcsolódik egymáshoz a triatlon és a vezetés, egy csapat irányítása?

Kemendi Zsolt: Nagyjából két éve kezdtem el triatlonozni – noha korábban úszni sem tudtam, se medencében, se nyílt vízen –, vezetőként pedig kicsivel több mint húsz éve dolgozom. Azt vettem észre, hogy a triatlon kihatott a vezetői gondolkodásomra is. Arra, ahogy az emberekkel bántam, ahogy célokat jelöltem ki, vagy ahogy feladatokat osztottam be a kollégák számára. A munkám során a legfontosabb teendőmnek tartom, hogy meghatározzam a célokat, és biztosítsam a célok eléréséhez szükséges feltételeket: a csapatom nélkül nem tudok teljesíteni.

A triatlon ebből a szempontból más, hiszen ott nekem jut a végrehajtás: úszom, biciklizem és futok. Teljesíteni akarok, ami viszont a munkámra is igaz. És ami szintén közös pont, hogy mind az üzleti működésnél, mind a sportnál kulcsfontosságú a tervezés. A céloknak megfelelően készülök fel egy versenyre, és ennek megfelelően kell felkészítenem a csapatomat a ránk váró időszakra.

H.B.: Hogyan oldja meg a feladatokat a sportból hozott szemlélet?

K.Zs.: Üzleti évről üzleti évre, negyed évről negyed évre különböző gazdasági célokat szeretnénk megugrani, különböző gazdasági célokat tűzünk ki magunk elé. Ezek jellemzően elég ambiciózusak, a tulajdonosaink elsősorban ezt várják el, így mérik igazán a teljesítményünket. Az viszont ijesztő tud lenni, mikor bemondom a kollégáknak, hova kéne eljutnunk.

Ugyanez a helyzet a triatlonnál: elsőre rémisztő, mennyit kell úszni, mennyit kell kerékpárral tekerni, és mennyit kell futni, de ha emberi léptékekre tudom felosztani a távot, el tudom mondani, hogy melyik lépésnél mi fog történni, és azt is, mire számíthatunk. 3,8 kilométer úszás és 180 kilométer kerékpározást követően 42 kilométernyi futás rengeteg, de ha úgy veszem, hogy nyolc 5,2 kilométeres kör vár rám, az mindjárt más. Komoly megnyugvást és magabiztosságot ad a csapatnak is ez a módszer.

H.B.: Egy augusztusi előadásában elmondta, hogy volt olyan megbízásuk, amely esetében, ha nem működött volna megfelelően az Invitech rendszere az egyik partnernél, az óránként akár ötvenezer dollárnyi, azaz több mint tizenötmillió forintnyi veszteséget okozhatott volna a vállalatnak. Ilyenkor hogy lehet motiválni a csapatot?

K.Zs.: Előfordulhat, hogy egy edzésen, versenyen tizenöt méteres mélység van alattunk, mert éppen egy bányatóban tempózunk, és ilyenkor kénytelenek vagyunk továbbúszni. Ahogy az úszóedzőm mondta, mikor kételkedtem abban, hogy le tudom úszni a távot, “hidd el Zsolt, az életösztön dolgozni fog benned”.

Egy nehéz szituációban ugyanez az érzés törhet elő a kollégákból is. Egy rendkívül összetett feladatról van szó, és végig kell gondolni, mit hogyan fogunk mozgatni, migrálni egy konkrét esetben, ez pedig már fázisolható. A krízishelyzetnél is meg kell érteni a rendszerelemeket, és ennek mentén haladva felszabdalható a feladat emészthető részekre. A kérdésben említett projektet is így oldottuk meg, a megbízó legnagyobb megelégedésére.

H.B.: A 2020-as év a COVID-19-ről szól. Változtak a módszerei a pandémia alatt?

K.Zs.: Ezek az extrém időszakok adnak igazán visszajelzést a vezetőknek, hogy hogyan készítettük fel a csapatot, hogy ki mire képes. Azt mondhatom, hogy az elmúlt fél, lassan egy év, felülemelkedve a pandémián, a vezetői létem egyik csúcspontja. A csapatunk gördülékenyen állt át az újfajta működésre, és sikeresen teljesít.

Megbirkóztunk a távolsággal, azzal, hogy nem személyesen, hanem online tudunk kommunikálni az ügyfelekkel vagy egymással. Nehéz és komplex projektekbe futottunk bele, mégis sikeresen zártuk őket, találtunk megoldást.

H.B.: Vannak olyan szolgáltatások, amik még nagyobb hangsúlyt kaptak az Invitech-nél a járvány alatt?

K.Zs.: Túlzás nélkül, nehéz egyetlen terméket vagy szolgáltatást kiválasztani. Az Invitech vállalati szolgáltatásai a digitalizáció építőelemei. A hálózati szolgáltatások támogatják a távoli munkavégzést, a biztonsági szolgáltatásaink megfelelő kontrollt és védelmet nyújtanak, a privát felhőszolgáltatásunk pedig a digitalizációt támogatja.

Mégis, ha egy termékcsaládot kellene kiemelni, akkor a biztonsági szolgáltatásokat emelném ki. A pandémiás időszakban felértékelődött az informatikai biztonság kérdése.

H.B.: Mi kell ahhoz, hogy egy veszélyhelyzet alatt se essen szét a csapat? Adódnak ilyenkor egyéb vezetői feladatok?

K. Zs.: Szerencsés helyzetben voltam és vagyok, hogy egy olyan gárda áll mögöttem, amit az elmúlt nyolc évben építettünk fel közösen: hosszú utat tettünk meg ezalatt a nyolc év alatt, együtt fejlődtünk.

Nagyon fontosnak tartom a tervezést, hogy megfelelően tudjunk gazdasági, műszaki vagy akár egyéni célokat kijelölni. A lényeg, hogy mindenki átlássa a rendszert, hogy miért hasznos a munkája, mit tesz hozzá az egészhez. Fontos a közös cél és az értékrend.

Az szintén elengedhetetlen, hogy rendelkezzenek a szakmai képességekkel, tudással és tapasztalattal. E szerint válogatjuk meg a munkatársakat, illetve képezzük őket, hogy minőségi munkát tudjunk végezni.

A triatlonra visszautalva, a harmadik – szerintem a legfontosabb – sarokpont pedig a frissítés. Nagyban befolyásolja a végrehajtási képességünket, hogyan frissítünk, milyen tápanyagokat viszünk be azalatt a 10-13 óra alatt, amíg versenyzünk. Ezért is mondják, hogy a három sportág (úszás, kerékpározás, futás) mellett, a frissítés a negyedik. Ugyanez igaz a menedzsmentben is: nem lehet egy csapatot folyamatosan csúcsra járatni. Lehetőséget kell adni a szakmai megújulásra, felfrissülésre. Ez történhet csapatépítésekkel, szakmai képzésekkel, fejlesztői projektekkel, szervezeti fejlesztésekkel és átalakulással. A friss csapat elengedhetetlen eleme az üzleti sikernek.