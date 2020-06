Az alábbiakban egy átlagos magyar család lehetséges egy napját mutatjuk be, a közeli jövőben, a 2025-öt követő években. Már hazánkban is elérhető – bár csak korlátozott földrajzi lefedettséggel – az 5G szélessávú mobilinternet, amely az elképesztő letöltési sebesség mellett új technológiák hétköznapi elterjedését hozhatja magával. Lássuk, hogyan is nézne ki az 5G-alapú jövőnk!

7:00 – 7:30

Indul a reggel, irány a fürdőszoba! A mosdó fölé szerelt okostükör kielemzi az alvás során a családtagok csuklóján viselt fitneszkarkötő adatait, hogy mennyit és milyen mélyen aludtak az éjszaka, majd ez alapján javaslatot tesz a napi táplálkozásra, illetve elküldi a parancsot az intelligens kávéfőzőnek, hogy az információk fényében mennyi koffeint adagoljon az egyes családtagok reggeli kávéjába. Eközben 4K-felbontású kameráival letapogatja az előtte állók arcbőrét, elemzi a látottakat, majd összeállítja a személyes bőrápolási programot, amelyet monitorszerűen meg is jelenít.

A családtagok a készülődés végén megérintik a KÉSZ VAGYOK gombot, bár erre nem is feltétlenül van szükség, hiszen a tükör kamerái a szemmozgást is képesek követni. Mire kisétálnak a konyháig, a friss, forró kávé épp elkezd kicsorogni az odakészített csészékbe.

Az Ericsson 2019. májusi 5G-re vonatkozó kutatása szerint a felhasználók egy jelentős része várja, és számít arra, hogy az otthona az IoT eszközök elterjedésével okosabb lesz. Külön hangsúllyal azokon az eszközökön és alkalmazásokon, melyek az egészségmegőrzésben játszanak szerepet. Természetesen a jövőben is, ugyanúgy mint manapság, ezeknek az otthoni alkalmazásoknak és eszközöknek egy része bizonyos esetekben WiFi-ről, annak aktuális, legújabban elterjedt generációjáról fog működni.

8:00 – 9:00

Reggelizik a család, pontosabban anya és apa, akiknek egyetemista korú fia Londonban jár főiskolára. Az anya épp a tőle kapott fotókat nézegeti a telefonján: a srác nemrég költözött új albérletbe, az új lakásról küldött pár képet egy üzenettel, amely szerint este alaposabban is megmutatja új lakóhelyét a szüleinek.

Az apa eközben a kávéját kortyolgatva ránéz a táblagépére, amelyen a mezőgazdasági vállalkozásával kapcsolatos legfrissebb információk jelennek meg. A felügyeleti szoftver a begyűjtött adatok/értékek alapján meghatározza, hogy melyik területekre mennyi öntözővíz és növényvédőszer kerüljön, majd a gazda jóváhagyását követően elküldi ezeket az adatokat a permetezést végző automata drónoknak.

Miután végeztek a reggelivel, az apa visszateszi a tejesdobozt az intelligens hűtőszekrénybe, amely egy pittyenéssel jelzi, hogy elküldte a családtagok telefonjára a bevásárlólistát. Úgy tűnik, az előző esti vacsorát követően elfogyott a mustár és az üdítő, de cukorból sincs már túl sok, ezeket be kellene szerezni. A hűtő természetesen kommunikál az okostükörrel is, amely érzékelte, hogy elfogyott a szappan is, így az is rákerül a listára.

A gazdasághoz tartozó szántóföldeken már napjainkban is mobilkapcsolattal felszerelt szenzorok rejtőznek a talajban, amelyek folyamatosan elemzik a termőföld összetételét, illetve különböző érzékelők mérik nemcsak a talaj, de a levegő hőmérsékletét, nedvességtartalmát, a szélerősséget vagy akár a napsütéses órák számát. 2025-től az 5G segítségével azonban az így összegyűjtött adatok alapján akár a teljes gazdaság távoli menedzselése is megoldható lehet.

10:00 – 12:00

Indulhat a nap: az orvosként dolgozó anya beül önvezető autójába, majd elindul a rendelője felé. A kocsi szélvédőjén a kiterjesztett valóságnak köszönhetően átnézi a napi beosztást és az érkező páciensek kórtörténetét, majd egy gyors videóbeszélgetést kezdeményez az egyik kollégájával, akivel a legfrissebb kutatási eredményeket vitatják meg.

Eközben az apa buszra száll, hogy elintézze a bevásárlást. Az odafelé vezető úton a környékbeli raktárépületeket nézegeti, mivel a gazdaságot lassan bővíteni kellene, még a betakarítás előtt. Okosszemüvegén bekapcsolja a kiterjesztett valóság funkciót, hogy a busz útvonalán álló, kiadó és eladó épületekről bővebb információkat kapjon, az alapterülettől kezdve az áron át, egészen a közművek állapotáig, de a belső képeket is meg tudja tekinteni, hogy a leendő berendezés tervezését már most megkezdhesse.

Hasonló technológia már ma is elérhető, az egyik ismert bútoráruház okostelefonos alkalmazása segítségével akár most is kipróbálhatjuk, hogy nézne ki az új íróasztal vagy kanapé a nappaliban vagy a dolgozószobában.

14:00 – 16:00

Eközben az anya rendelőjébe befut egy videóhívás: egy hazánkban tartózkodó idősebb német úr az, akinek nemrég MR-vizsgálatra volt szüksége. Az anya nem beszél németül, de szerencsére a táblagépére telepített tolmácsprogram valós időben fordít, így mindketten megértik egymást. A valós idejű tolmácsolás már 2020-ban is elérhető valóság, például a Microsoft Translator segítségével.

A doktornő egy virtuális valóság szemüveg segítségével elemzi az MR-felvételeit, rávetítve azokat a pácienséről készült háromdimenziós grafikai modellre. Az eredmények jók, így pozitív hangulatban zárul a beszélgetés, mielőtt azonban az anya bontaná a hívást, még figyelmezteti páciensét, hogy lehetőleg ne tervezzen utazást a másik megyében élő gyerekeihez, mert az okoslázmérők publikusan elérhető online adataiból a szóban forgó régióban járványveszélyre lehet következtetni.

A koronavírus egyik legjobban sújtott térsége az USA volt, ahol már valóban használtak okoslázmérőket, melyek segítségével a betegség terjedését tudták megállapítani. A Kinsa Health nevű cég körülbelül kétmillió ember testhőmérsékletét látta így valós időben (természetesen a felhasználók minden más adata biztonságban volt), ezért ha azt tapasztalták, hogy valahol lázgócok alakultak ki, rögtön tudták, hogy hol érdemes koronavírustesztet végezni.

17:00 – 18:00

A szülők már izgatottan készülődnek Londonban élő fiukkal való virtuális találkozásukra, ezért mindketten VR-szemüveget vesznek fel. Rövidesen felcsendül a hívás hangja, ők pedig, ha virtuálisan is, de belépnek gyermekük új albérletének ajtaján. A srác is VR-szemüveget viselve köszönti őket – persze a digitális világban ez nem látszik –, majd körbevezeti őket a szobákban, sőt, még a Big Benre néző pazar kilátást is megmutatja nekik. Kellemesen elbeszélgetnek, majd egy óra elteltével elköszönnek egymástól, mivel a fiúnak e-sportmérkőzése kezdődik hamarosan, a csapattársai pedig már várják.

Nemcsak a fogyasztói igények, de a technológiai ipar szakértői is a megerősödő VR- és AR-technológia mentén képzelik el a jövőt. Vannak, akik egyenesen azt jósolják, hogy az okostelefonokat teljes mértékben felváltják az okosszemüvegek az elkövetkező időkben. Így aknázva ki még jobban az 5G-ben rejlő lehetőségeket, például a holografikus applikációk vagy a kiterjesztett valóság elterjedését.

19:00 – 21:00

A vacsorát követően a két szülő egy-egy pohár borral a kezében kényelembe helyezi magát a nappaliban álló kanapén, majd ismét felöltik a VR-szemüveget. Ezúttal az akusztikája miatt világhírű Carnegie Hall színházterem jelenik meg a szemük előtt, ugyanis virtuális hangversenyre van jegyük a Berlini Filharmonikusok előadásában. A rendkívül nagy sávszélességű mobilinternet-kapcsolatnak köszönhetően pedig nemcsak a terem pompás berendezését szemlélhetik meg tűéles 4K-felbontásban, de a HD-hangtechnikának köszönhetően minden egyes hangszert úgy hallanak, mintha valóban ott ülnének, néhány méterre a zenészektől.

Természetesen itt sem kell messzire előre szaladnunk, hiszen már az utóbbi pár évben is rendelkezésre állt a technika, hogy a rajongók távolról, akár otthonról élvezhessék egy-egy zenész, zenekar előadását, sőt, néhány cég eljutatott minket oda, hogy a backstage-ből nézhetjük végig a koncertet, akár a színpadon állva – természetesen virtuálisan. Az persze még a jövő zenéje, hogy ez a típusú, a VR-kultúrafogyasztás széles körben elterjedt hagyománnyá csontosodjon, de tény, hogy számos koncert, kiállítás volt megtekinthető az utóbbi időben ilyen módon.

22:00 után

A koncertet követően a ház lassan elcsendesedik, csak az itt-ott villogó LED-ek jelzik, hogy a család álmát számtalan szenzor és szerkezet vigyázza, a lokáció alapú virtuális kerítést magában foglaló riasztóberendezéstől kezdve a felhasználók egészségi állapotát figyelő okoskarkötőkig.

Mindez pedig nem egy nagyköltségvetésű hollywoodi film forgatókönyve, hanem a közeli jövő kézzelfogható valósága, amelyet az 5G tesz lehetővé.