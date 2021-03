A Samsung Magicinfo, illetve Digital Signage szerkesztőfelületén rengeteg sablonból választhatunk, amelyekkel percek alatt bármilyen vizuális tartalom létrehozható. Annak pedig szinte nincsenek fizikai korlátai, hogy ezek a tartalmak hány hálózati végponton jelenjenek meg. Fontos termékelőny, hogy a tartalmak előállításához és végpont(ok)ra küldéséhez nem kell speciális szakember, egy néhány órás képzés után a vállalat már meglévő informatikus munkatársai is el tudják látni a feladatot. Ez már önmagában is jelentős költségmegtakarítást jelent. A központi tartalmak akár interkontinentális távolságban is szétszórhatók, a megjelenítésük automatizálható és ütemezhető, olyannyira, hogy még a nyitvatartási időkhöz is alkalmazkodik. Ezzel nemcsak a tartalom-, hanem az energiamenedzsment is optimalizálható. A rendszer státuszellenőrzésre is lehetőséget ad, vagyis mindig pontosan lehet tudni, hogy a hálózat különböző megjelenítő felületein mi látható éppen.

Egyre nagyobb az igény az interaktív megoldásokra, és a rendszer ennek lehetőségét is biztosítja. Létezik olyan termék is a porfólióban, ami első ránézésre csak egy tükör, voltaképpen viszont a vevő egy kamera által közvetített képet lát – saját magáról. Viszont így akár a rajta lévő, éppen felpróbált ruha színét is megváltoztathatja virtuálisan, valósidőben kaphat termékinformációkat például a rendelkezésre álló méretekről vagy a készletről. Emellett elérhetők olyan automatizált és intelligens megoldások is, amelyek révén a kijelző képes felismerni, hogy férfi vagy nő, fiatal vagy idős személy áll előtte, és ennek megfelelően választja ki a neki szánt marketing tartalmat. A szintén rendelkezésre álló érintőképernyős megoldások pedig akár az irodai, akár a közvetlen ügyfélkontaktusban is használhatók.