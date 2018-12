1. „Szükséged van kabátra? Vegyél el egyet! – Segíteni akarsz? Tegyél ide egyet!”

2017 elején az extrém hideg beköszöntével Budapest és az ország forgalmasabb tereit egyik napról a másikra ellepték a télikabátokkal teli ruhafogasok. A Szükséged van egy kabátra? Akkor vigyél el egyet! mozgalom, ahogy a neve is utal rá, arról szólt, hogy a civil önkéntesek által kihelyezett ruhaállványokra bárki felakaszthatta régi, feleslegessé vált kabátjait. A rászorulók pedig szabadon elvehettek onnan egyet. Ahogy a legtöbb, közösségi médiában szinte másodpercek alatt népszerűvé váló kezdeményezés esetében, itt is nehéz megmondani, hogy pontosan kinek a fejéből pattant ki az ötlet. A beszámolók egy része szerint Szombathelyről indult a jótékony kezdeményezés, miután a helyi Nyugat.hu portál bloggere, Kozma Jucus egyik külföldi ismerősénél meglátta a felhívást. Az eredeti szöveget magyarra fordítva alighogy megosztotta a posztot a saját üzenőfalán, alig pár órán belül elérte a nyolcezres megosztást.

© szhelyi.blogin.hu

A megvalósítás sokat nem váratott magára, már néhány napon belül megjelentek az első fogasok, és rajtuk a kabátok, Budapesten először például a Vígszínház előtt lehetett velük találkozni. Egy héttel később a rászorulók már a századik fogasról akaszthatták le a kabátokat Szombathelyen. Az adakozók eleinte egymástól függetlenül valósították meg a felhívást az ország különböző pontjain, majd hamarosan Facebook-csoport is alakult az akció tudatosabb, szervezettebb koordinálására. Az egyik önkéntes informatikus még interaktív térképet is készített az időközben több százra szaporodott kabátlelőhelyről. A télikabátos akció ugyan két évvel ezelőtt a tavasz beköszöntével okafogyottá vált, viszont most ismét szezonja lenne, kérdés, hogy idén lesz-e, aki felélessze. A becslések szerint az időközben Szabadfogas névre keresztelt jótékonysági megmozdulás végül több ezer rászorulónak adhatott meleget a leghidegebb hónapokban, mentve meg sokakat a fagyhaláltól.

2. Nem futotta hálapénzre, hálából inkább kifestette a kórtermet

A szobafestőként dolgozó fiatal kistarcsai apuka, Lakatos Norbert kislánya 2016 februárján elkapott egy fertőzést, ami miatt bekerült a Flór Ferenc Kórházba. Az egyéves kislánynak közel egy hetet kellett az intézmény gyerekosztályán töltenie. Az apa szeretett volna köszönetet mondani lánya orvosainak a lelkiismeretes munkáért és az emberséges bánásmódért, ezért festéket vásárolt, és önköltségén kifestette a gyerekosztály nővérszobáját. A szokatlan hálaakció gyorsan bejárta az internetet, az apuka több lapnak is elmondta, így szerette volna támogatni a kórház dolgozóit, hogy ne veszítsék el hitüket a hivatásukban. Norbert ezek után annyi gratuláló és támogató üzenetet kapott az olvasóktól és a kommentelőktől, hogy egy helyi festékbolt felajánlásának köszönhetően folytathatta a jótékonykodást, márciusban például kifestette a Flór Ferenc Kórház koraszülött osztályát.

3. A jótékony szépségszalon

Mindenki tudja, hogy egy állásinterjú sikeréhez nagyban hozzájárul az ápolt külső és az igényes megjelenés, hiszen ezek mind a jó benyomás elengedhetetlen feltételei. Ugyanakkor nem minden álláskereső engedheti meg magának a csinos öltözéket, a szép frizurát és sminket. Sok esetben pont azok nem, akiknek a legégetőbb szükségük lenne arra, hogy munkát találjanak, miközben alacsony képzettségüknek köszönhetően erre alapvetően kevés esélyük van. A problémára először 2011-ben Párizsban találtak megoldást az első szociális szépségszalon megnyitásával. Az intézmény kimondottan azzal a céllal jött létre, hogy a társadalom perifériájára került nőket segítsége főként kozmetikai és hasonló jellegű szolgáltatásokkal.

Ennek mintájára jött létre Budapest hetedik kerületében, a Wesselényi utcában 2014 szeptemberében a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ és az erzsébetvárosi önkormányzat összefogásával a MASNI szalon. 2017 januárjában pedig a zuglói önkormányzat is becsatlakozott a Tükörkép Műhely megnyitásával. Az utóbbi is a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő helyi lakosokat támogatja az álláskeresésben. Itt nem csupán kozmetikai kezelésekkel, sminkkel vagy frizurával javítják az álláskeresési esélyeket, szükség esetén jó minőségű, adományokból származó ruhákat is adnak az interjúkra indulóknak. Ráadásul az itt dolgozó szociális szépségápolási szakember önismereti, személyiségfejlesztő csoportfoglalkozást, illetve stílustanácsadást is tart a Műhelybe betérő rászorulóknak.

4. Megunt szemüvegeket Afrikába!

Afrika elmaradottabb régióiban vajon mi lehet a legnagyobb kincs az ott élők, különösen a gyerekek számára? Bizony kevesen gondolnák, hogy a szakszerű orvosi ellátáson túl, vagy épp azon belül a látáskorrekció eszköze, a szemüveg. Többek között ezt ismerte fel egy kecskeméti doktornő, Jakkel Anna, aki először 55 éves korában olvasott egy felhívást a Nők Lapjában arról, hogy önkéntes résztvevőket toboroznak egy afrikai orvosmisszióhoz. A vállalkozó szellemű háziorvos először a kongói háborús menekültek táborába jelentkezett orvosnak, majd azóta számos missziót teljesített Afrika más országában is: Maliban, Guineában, Ugandában és Malawiban töltött hosszú hónapokat. Jakkel Anna időközben nyugdíjas lett, de ez sem állíthatja meg, tavalyi missziója előtt szokatlan adománygyűjtő akcióba kezdett: az egyik kecskeméti optikával összefogva szemüvegeket kezdett gyűjteni, hogy elvigye azokat a rosszul látó afrikai gyerekeknek és szüleiknek. Az időközben országos méretűre duzzadt akció során az adományozók több ezernyi szemüveget juttattak el Kecskemétre a doktornőnek.

5. A kislány, aki az ötösök után kapott zsebpénzből vett adományt

© www.facebook.com/pg/demeteralapitvany

A csontvelő-transzplantáción átesett Fruzsika két évvel ezelőtt költözhetett ki a leukémiás gyerekek számára fenntartott Démétér Házból, ahol a beteg kicsik otthonos körülmények között, szüleik közelségében gyógyulhatnak. Miután a kislány felépült és hazamehetett, minden egyes ötös után 100 forint zsebpénzt kapott az anyukájától. Az összegyűlt pénzt Fruzsika azonban nem magára költötte, hanem a gyerekotthonnak adományozta, így mondva köszönetet a szeretetért és törődésért, amint a Démétér Házban kapott. Az intézmény Facebook-oldalára idén októberben felkerült történet szerint a kislány két etetőszéket vásárolt az alapítvány „kívánságlistájáról”, amelyen olyan tárgyak szerepelnek, melyek egyelőre hiányoznak a Démétér Ház új szárnyának berendezéséből.