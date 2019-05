Testünk alakját alapvetően három tényező határozza meg: a zsír, a csontok és az izmok. A mai kor elvárásainak megfelelő, leginkább csinosnak tartott testfelépítésért pedig elsősorban az izmok felelnek. Ha úgy véljük, hogy túl sok rajtunk a zsírpárna, elsősorban akkor is az izomzatunkra kell koncentrálni, azon kell javítani. A magyarázat egyszerű: minél jelentősebb az izomtömegünk, annál gyorsabb lesz az anyagcserénk is, így naponta több kalóriát tudunk elégetni. Vagyis érdemi izomzattal könnyebben szabadulunk meg a felesleges zsírrétegtől is. Ám ezen a ponton felmerül a kérdés: hogyan is kezdjünk hozzá izmaink újraformálásához?

A szakértők szerint leginkább súlyzós edzéssel érhetjük el a leglátványosabb fejlődést a lehető legrövidebb idő alatt. A súlyzós edzéshez képest még az aerobic sem mozgatja át olyan intenzíven, egyesével és közvetlenül az izmokat. Arról nem is beszélve, ha nincs konditerem vagy más edzőterem a környéken, akkor elég csak beszereznünk pár kisebb-nagyobb kézi súlyzót, és már indulhat is a nappaliban az alakformálás, amikor épp időnk engedi. Mindez persze egyáltalán nem azt jelenti, hogy ne járjunk konditerembe, ha lehetőségünk van rá. Sőt, más, hozzánk közelebb álló mozgásforma is lehet hatékony alakformáló, egészséges és egyben eredményes is.

Ezen belül figyeljünk arra, hogy ne pusztán a biztonságra játsszunk. Miután ráálltunk egy programra, merjünk változtatni, ne ugyanazt az edzéstervet kövessük éveken át. Leginkább két-háromhavonta változtassunk a menetrenden. Ugyanakkor haladóként minden edzésen más és más módszereket, illetve gyakorlatokat használhatunk. A lényeg, hogy az edzésünk intenzitása valamivel meghaladja a képességeinket, kimozdítson a komfortzónából, mert izzadás, küzdelem és kihívás hiányában az edzés nem sokat ér. Bármilyen mozgásformát is választunk, ne várjuk se csodát, se gyors eredményeket. A lehetetlen elvárások abból a szempontból is veszélyeztetik az egészséget és a testi épségünket, hogy könnyen túledzéshez és sérüléshez vezethetnek.

Miért „hízik”, aki éhezik?

Nem nehéz belátni, aki jelentősebb súlyfelesleggel vág bele az életmódváltásba, az arányaiban jóval nagyobb lépésekben haladhat majd, mint aki mindössze néhány kiló plusztól szeretne megválni. Az alakformálás és a fogyás akkor lesz egészséges, ha a heti fél-egy kilogramm mínuszt tűzzük ki célul magunk elé. Aranyszabály, hogy ezt semmiképp ne az intenzív edzés és koplalás vagy egyenesen éhezés kombinációval próbáljuk megvalósítani. Ha például korgó gyomorral, az éhségtől szédülve napi egy-két óra intenzív kardió edzést végzünk – már amennyiben képesek vagyunk rá ilyen állapotban –, a zsír nemhogy nem olvad le rólunk, de az anyagcserénk is lassul, sőt az izmainkat is leépítjük.

Tény, hogy az alakformálásnak és a fogyásnak elengedhetetlen feltétele az eddiginél alacsonyabb kalóriabevitel, ám itt jön a látszólagos ellentmondás: ha túl kevés kalóriát juttatunk a szervezetünkbe, azzal pont a várt hatás ellenkezőjét váltjuk ki. A túlzásba vitt sportolás és túl kevés étkezés esetén lelassul az anyagcsere, de akár úgy is fogalmazhatunk, hogy a testünk átkapcsol hibernációs, extra tároló üzemmódba. Miközben ilyenkor az a veszély is fennáll, hogy némi koplalás után nem bírjuk tovább, és olyan falásrohamok jönnek ránk, melyek során „kompenzálásképp” hirtelen magunkba tömjük a szervezetünk számára szükséges kalóriamennyiség többszörösét.

Ezért a koplalás és az állandó rögeszmés kalóriaszámolgatás helyett inkább valamivel együnk kevesebbet, miközben próbáljunk meg minél magasabb minőségű táplálékot fogyasztani. Érdemes lehet napi négy-öt-hat alkalommal kisebb adagokat fogyasztani, mellé pedig igyunk meg napi két-három liter folyadékot, lehetőleg víz formájában. A cukros üdítőitalokat és a gyümölcsleveket nyugodtan elfelejthetjük, akárcsak a túl sok sót vagy tartósítószert tartalmazó ételeket, mert ezek hatására a kelleténél jóval több vizet tart vissza a szervezet. Azt már nem is említve, hogy nem pusztán puffadtabbaknak és nehezebbnek érezzük magunkat ezektől, de a mérleg is többet mutat majd.

Szépítő alvás és hasznos szénhidrátok

Szintén a diétás étrendekkel kapcsolatos tévhitek népes táborát gyarapítja, hogy kevesebb szénhidrát fogyasztása esetén a testünknek jóval nagyobb fehérjebevitelre van szüksége. A lakossági fogyókúrázók és alakformálók szintjén egész biztosan nem. Ahogy az is nagyvárosi legenda, hogy a zsírégetés és a szálkásítás azzal is jár, hogy mostantól örökre le kell mondanunk a szénhidrátok fogyasztásáról. Az elv itt inkább az, hogy bizonyos szénhidrátokról kell lemondanunk, köztük a fehér kenyérről vagy a cukros, térfogatnövelőkkel, ízfokozókkal és más adalékanyagokkal „feldúsított” pékárukról. Velük szemben még lelkes fogyókúrázóként is nyugodtan fogyaszthatjuk az olyan összetett szénhidrátokat, mint a teljes kiőrlésű kenyérfélék, a rizs, a puffasztott rizs, a zab, a zabpehely, a quinoa, a hajdina, és persze a zöldségek minden mennyiségben.

Akármilyen mozgást is végzünk, a szervezetünk ugyanúgy használ fel zsírt, szénhidrátot és fehérjét is, ám azt jó tudni, hogy a hosszú időtartamú, mérsékelt intenzitású edzés arányaiban több zsír felhasználását eredményezi. Ám amikor nagyban kutatunk a polcokon a zsírszegény termékek után, könnyen belesétálhatunk a csapdába: lehet, hogy a szuper diétásnak kinéző változat kétszer annyi cukrot tartalmaz, mint a nem zsírszegény. Azt is fontos megjegyezni, hogy az összes erőfeszítésünket és a heti diétánkat elronthatjuk egy görbe éjszakával, mert az alkohol tartalmú italoknak kivétel nélkül igencsak magas a kalóriatartalma. Ezen túl, ha minden fogyást és alakformálást célzó igyekezetünk kudarcba fulladna, érdemes az alvásra gyanakodni, ugyanis a hét-nyolc óránál kevesebb, nem megfelelő minőségű alvás gátolja a fogyást, sőt a hormonváltozások miatt még hízáshoz is vezethet.

A vibráció passzív erejével

Amennyiben jelentős súlyfelesleggel, már idősebb életkorban, esetleg némi csontritkulással, vagy műtét, illetve nagyobb betegség után váltanánk egészséges életmódra, a passzívabb mozgásformák segíthetik elő a súlycsökkenést. Abban az esetben is ez a megoldás, ha valamilyen oknál fogva szív- és tüdőkímélő testmozgást javasolnak nekünk a szakemberek, vagy csak egyszerűen nem kedveljük a nagyon izzasztó edzéseket. Ide tartoznak a különböző vibrációs gépek és tréningek, melyek használata nem igényel különösebben nagy erőfeszítést, mégis javítják a keringést és erősítik az izmokat, ízületeket. A vibrációs gépek lényegében olyan orvostechnikai eszközök, melyek rezgőfelületére állva, a finom billenések által reflexes izomösszehúzódások jönnek létre. Azonban a vibrotréning sem univerzális csodaszer, hiába segíti hatékonyan a fogyást, a vágyott alak eléréséhez a türelmet és kitartást vele sem lehet megspórolni, a felszaladt kilók itt sem egyik napról a másikra tűnnek el.

OTO Antelope design futópad és FLABéLOS mozgásterápiás alakformáló Aki rendszeresen fut vagy más sportot űz a szabadban, pontosan tudja, hogy az időjárás időnként közbeszól, az ember pedig nem szívesen teszi tönkre az ízületeit és az immunrendszerét. Másnak nincs ideje edzőterembe járni, vagy egyáltalán nem vonzza a konditermek világa. Ilyenkor praktikus megoldás lehet az összecsukható, álló és fekvő helyzetben is kis helyen tárolható OTO Antelope design futópad. A kismamák például a bébiőr vagy a kiságy mellett is elvégezhetik rajta a napi edzést. 12 km/órás maximális szalagsebessége a legtöbb kocogónak elég, hogy az alapvető állóképességi edzéseket elvégezhesse rajta. Arról nem is beszélve, hogy a család összes tagja használhatja. Az otthonra beszerezhető FLABéLOS mozgásterápiás alakformáló pedig már jóval komplexebb problémákra kínálhat megoldást, ha a jó kondiról és az egészséges alakformálásról van szó. Rendszeres használata egyszerre segít a túlsúlytól, az ízületi fájdalmaktól való megszabadulásban, késlelteti a csontritkulást, továbbá növeli az izomtömeget is. Azzal, hogy a FLABéLOS 10 perc alatt egy körülbelül 45-50 perces edzésnek megfelelő izommunkát (izom-összehúzódást) generál, rövid idő alatt, kényelmesen és hatékonyan mozgatja át az egész testet, az izmokat, beleértve a más módon nehezen edzhető mélyizmokat is. Használatával ugrásszerűen javulhat az általános kondíció és jó eséllyel megelőzhetők a mozgáshiány okozta megbetegedések.

Az oldalon elhelyezett tartalom a Mediwel Kft. megbízásából a HVG BrandLab közreműködésével jött létre. A tartalom előállításában a hvg.hu és a HVG hetilap szerkesztősége nem vett részt.