A Tesco Clubcard hűségprogramja egyszerűen segít a mindennapi megtakarításokban. A hűségkártyát használó vásárlóknak az áruházlánc minden elköltött 100 forint után 1 pontot ír jóvá, amit később utalványok formájában használhatnak fel bármilyen termékre az ország bármely Tesco áruházban, illetve online vásárlás során, így csökkentve vásárlásaik végösszegét. Emellett a programban részt vevők személyre szabott kuponokat is kapnak, figyelembe véve többek között az általuk kedvelt termékek minőségét, árát, valamint számos kedvezményben részesülhetnek, ha rendszeresen a Tescónál vásárolnak. A kuponok és utalványok online felületeken keresztül is elérhetők. Ilyen a webes Clubcard-fiók és a Clubcard-mobilapplikáció. Utóbbi kiváltja a műanyag kártya használatát, és minden információ – köztük például az aktuális egyenleg – pár gombnyomással elérhető vele. A törzsvásárlói rendszert 2010-ben vezette be Magyarországon a Tesco, és már mintegy 2 millió regisztrált felhasználója van.