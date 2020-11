Az autórajongóknak már a nyolcvanas évek második felében felgyorsulhatott a pulzusa, ha egy CUPRA jelzéssel ellátott SEAT-ot pillantottak meg. Végül 2018-ban saját logót és saját modellpalettát is kapott az spanyolországi Martorellből indult vállalkozás. Lássuk, a lóerőkön kívül mivel dobogtatja meg az autósok szívét az új CUPRA-modell.

Amikor az 1950-ben alapított SEAT – a név egyébként betűszó, feloldása: Sociedad Española de Automóviles de Turismo – 35 évvel később létrehozta az autósportot kiszolgáló SEAT Sport nevű részlegét, valószínűleg még senki sem sejtette, hogy további 35 évvel később már egy újabb spanyol autómárka központja áll Martorellben.

A CUPRA ugyanis eredetileg a SEAT Sport részlegéből indulva készítette fel a közútra szánt modelleket az autóversenyek, elsősorban a rally-, és túraautó-futamok megpróbáltatásaira. Nyugodtan állíthatjuk, hogy ezzel olyan ikon született az autók világában, amely láttán minden autórajongó szíve megdobban.

Autómárkaként a CUPRA „alapkövét” 2018-ban rakták le, ekkor mutatták be ugyanis az első modelleket, amelyek már markánsan jelezték a változást: az első fecske a SEAT Leon CUPRA R volt, amelyen ugyan még SEAT ikonikus S-betűjét lehetett látni, azonban már ez is a CUPRA jellegzetes rezes árnyalatú festéssel azt mutatta, hogy itt már többről van szó, mint egyszerű gyári tuningról. A CUPRA Ateca pedig már nem is SEAT-ként lépett a piacra. Az anyamárka 2016-ban bemutatott crossover SUV-ja után ugyanis a felmérgesített – 300 lóerő körüli teljesítményre kihegyezett modellen már a jellegzetes, V-alakú embléma díszelgett, jelezve, hogy az új márka megérkezett a világpiacra.

Rövid étlap, ínyenceknek

A CUPRA körülbelül úgy helyezhető el az autógyártók térképén, mint egy kicsi, de a hozzáértők számára a csúcsot jelentő fine dining étterem egy nagyváros megannyi kifőzdéje, bisztrója és egyéb vendéglátóipari egysége között. Kevés modelljük van – a fent említetteken túl még a tavalyi Genfi Autószalonon bemutatták a CUPRA el Born nevet viselő elektromos koncepcióautót, a Leonból készült sportkombi-változat CUPRA Leon Kombi néven, amely már megkapta a logót is.

Mielőtt valaki meghökkenne, ismét a fine dining hasonlatra hívnánk fel a figyelmet: a kifinomult ízlésű vásárlókra szakosodott vendéglátóhelyeken nyoma sincs a kilométeres étlapoknak, helyette pár fogásból lehet csak választani, de azok igazán kiemelkedő minőségben készülnek. Pontosan ez a CUPRA-recept is: egyedi, sportos, de szofisztikált stílus jellemzi a modelleket, amellyel a CUPRA a német prémiummárkák által meghatározott szegmensben tette le a névjegyét, innen számít a legtöbb megrendelőre is.

Az első ízig-vérig CUPRA, a Formentor

Míg a már említett Leon CUPRA R még a SEAT-logóját viselte, az Ateca pedig szintén a spanyol márka egyik modelljének sportos változataként került fel a modellpalettára, az első önálló CUPRA-modellnek a tavalyi Genfi Autószalonon bemutatott CUPRA Formentor tekinthető. „Rendszertanilag” a kompakt crossover SUV-ok közé tartozik, azaz a napjainkban trendi városi terepjárók sportosabb, elegánsabb változatát képviselő járgányt 2019-ben még koncepcióautó formájában láthatta az érdeklődő közönség. Hunyorítva és ellenfényben hasonlít a SEAT Tarraco városi terepjárójához, de nem kell divattervezőnek lenni, hogy lássuk, a Formentor sokkal dögösebb, vagányabb, egyszóval menőbb, de pont ez volt a CUPRA célja is, így kimondhatjuk: a vállalás sikerült.

Az új CUPRA Formentor SUV Coupe © CUPRA

A piacra került változat persze valamivel szelídebb, ahogy ez a koncepciók esetében szokás, ettől függetlenül azonban továbbra is egy sportosan elegáns, igazi vad modellről van szó. Széles motorpalettával rendelkezik, többek között elérhető egy 310 lóerős motor is, 250 körüli végsebességgel, na meg a világot szigorúan jó értelemben méregető, karakteres, baltával metszett arcéllel, amely láttán azonnal a külső sávba menekül sztrádák átlagos autósa. Persze akik nem vágynak ekkora motorra, azok sem fognak csalódni, hiszen a sportos Formentor számos más motortípus salis elérhető vagy lesz elérhető a közeljövőben.

A CUPRA Formentor motorpalettája: Benzinmotorok: 1.5 TSI 110kW (150LE) M6*

1.5 TSI 110kW (150LE) DSG7*

2.0 TSI 140kW (190LE) 4DRIVE DSG7

2.0 TSI 180kW (245LE) DSG7

2.0 TSI 228kW (310LE) 4DRIVE DSG7* Dízelmotorok: 2.0 TDI evo 110W (150LE) M6

2.0 TDI evo 110W (150LE) 4DRIVE, DSG7 Plug-in hibridek: 1.4 pHEV 110-150kW (204LE) DSG6

1.4 pHEV 110-180kW (245LE) DSG6 A csillaggal jelölt modellek már most elérhetők, a többi 2021 első negyedévétől.

Ettől függetlenül a beltér abszolút a felhasználói élményt tartja szem előtt. Felhasználói élményről beszélünk, mivel a Formentor belsejében a legmodernebb digitális technológia teszi biztonságossá a vezetést a sofőrnek és komfortossá az utasoknak. Valóságos jutalomjáték lehetett a formatervezőnek a CUPRA Formentor megrajzolása, hiszen egy korábban nem létező autómárka arculatának kialakítása közben sok játékra nyílik lehetőség. A szemet vonzó CUPRA-logó formavilága visszaköszön a könnyűfém felnikről is, a „rezes” színvilág nemkülönben, sőt, még a féktárcsák világának irigyelt sztárja, a Brembo is a jellegzetes CUPRA rézszínben szállította a biztonságos megállást biztosító alkatrészeket a Formentorhoz. Természetesen, ha valakinek esetleg más színvilág lenne a szíve csücske, a járműből bármilyen, neki tetsző stílusút választhat a hivatalos magyar CUPRA weboldal konfigurátorában. A sportosan elegáns crossover SUV ugyanis már négy hazai kereskedésben – Budapesten a Duna Autónál, Győrben a Walter Autó Kft-nél, Kecskemétet a Brill Kft-nél, Kaposváron a SPIRIT AUTO-nál – elérhető. Mielőtt azonban nekiesne a konfigurálásnak, érdemes az eredeti változatot is megtekinteni, a CUPRA tervezői ugyanis remek arányérzékkel házasították össze a dinamikát és erőt sugárzó színeket-formákat a kényelemmel és a kifinomult eleganciával.

Aki ráadásul mindezek mellett a környezetre is gondolna, annak jó hír, hogy a CUPRA Formentorból rövidesen érkezik majd a plug-in hibrid, azaz PHEV változat is, így a városi közlekedés során suhanhatunk hangtalanul és ami fontosabb, károsanyag kibocsátás nélkül, míg az autópályán elég egyetlen gombnyomás és szabadjára engedhetjük a bő háromszáz lovat, miközben a minket körülölelő kényelmet élvezzük.

Úgy is mondhatnánk, megérte kivárni, amíg a CUPRA tuning-garázscégből önálló autómárkává vált, mert pont azt a pulzusgyorsító adrenalinfröccsöt hozza – igaz, sokkal exkluzívabb kivitelben– amit elvárnak tőle az autózás szerelmesei.

A tartalom a Porsche Hungária megbízásából, a HVG BrandLab produkciójában készült. A cikk létrehozásában a hvg.hu és a HVG hetilap szerkesztősége nem vett részt.