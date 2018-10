Az M0-son kialakult hatalmas torlódástól valószínűleg nem függetlenül az M1-M7 közös bevezetője is beállt, munkatársunk háromnegyedórás araszolásról számolt be.

A terelést bontják el az M0-son, lehet, hogy az ezzel járó dugót elkerülendő indultak el sokan az M1-M7 közös bevezetőn is, bármi is az oka viszont, munkatársunk arról számolt be, hogy lépésben halad a forgalom az M0-s csomópontjától az Osztyapenkóig, illetve az Egérút, a Hegyalja út, és a Bocskai út is be van állva a belváros felé.

