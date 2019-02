Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c700bcb3-4c85-484c-8c52-a36b25c8d7ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia áruházlánc saját márkás termékében francia vásárlók fedezték fel a veszélyes tárgyakat.","shortLead":"A francia áruházlánc saját márkás termékében francia vásárlók fedezték fel a veszélyes tárgyakat.","id":"20190222_uvegszilank_roszti_auchan_sajatmarkas_termek_nebih","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c700bcb3-4c85-484c-8c52-a36b25c8d7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6516bf1d-79d8-4cba-85fc-a77f375d6c33","keywords":null,"link":"/kkv/20190222_uvegszilank_roszti_auchan_sajatmarkas_termek_nebih","timestamp":"2019. február. 22. 15:10","title":"Riasztás: üvegszilánkokat találtak az Auchan rösztijében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634f7ecf-74ac-4be1-92af-227130d124a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hóemberszerű szikla tőlünk majdnem hétmilliárd kilométerre van.","shortLead":"A hóemberszerű szikla tőlünk majdnem hétmilliárd kilométerre van.","id":"20190223_Eleg_furcsa_krumpli_kering_a_Naprendszer_tanyavilagaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=634f7ecf-74ac-4be1-92af-227130d124a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fda34a6-016d-444a-8ee2-2c3e62848314","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_Eleg_furcsa_krumpli_kering_a_Naprendszer_tanyavilagaban","timestamp":"2019. február. 23. 13:49","title":"Elég furcsa krumpli kering a Naprendszer tanyavilágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3514f30-ef6f-4bf6-bc6c-ab7adc22f71e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Június 7-étől közvetlen légi járat indul Budapest és Sanghaj között, a Shanghai Airlines gépei hetente háromszor közlekednek majd a két város között.","shortLead":"Június 7-étől közvetlen légi járat indul Budapest és Sanghaj között, a Shanghai Airlines gépei hetente háromszor...","id":"20190224_A_pekingi_utan_most_BudapestSanghaj_kozvetlen_legi_jarat_indul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3514f30-ef6f-4bf6-bc6c-ab7adc22f71e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2047c44f-6b06-4dcf-87a0-8538dd98bf31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190224_A_pekingi_utan_most_BudapestSanghaj_kozvetlen_legi_jarat_indul","timestamp":"2019. február. 24. 08:30","title":"A pekingi után most Budapest-Sanghaj közvetlen légi járat indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a08a9b3-c2e0-4729-af91-2e6cc2ba2037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország a legpopulistább ország 33 európai ország közül, Orbán Viktor rendszere jelentős károkat okoz a liberális demokráciának – ezek a fő megállapítása egy most közölt kutatásnak.","shortLead":"Magyarország a legpopulistább ország 33 európai ország közül, Orbán Viktor rendszere jelentős károkat okoz a liberális...","id":"20190222_Orban_populizmusa_belulrol_szamolja_fel_a_demokratikus_rendszert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a08a9b3-c2e0-4729-af91-2e6cc2ba2037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b97d449-431e-4af6-98e6-96cd9d1b9495","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Orban_populizmusa_belulrol_szamolja_fel_a_demokratikus_rendszert","timestamp":"2019. február. 22. 16:39","title":"Orbán populizmusa belülről számolja fel a demokratikus rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a51778-91ff-4cb8-8857-85a4e011d0c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy calabriai település térfigyelő kamerája vette fel a jelenetet, amint a vihar által kicsavart fa épp egy járókelőre zuhan. Úgy néz ki, az illető így is ép bőrrel megúszta.","shortLead":"Egy calabriai település térfigyelő kamerája vette fel a jelenetet, amint a vihar által kicsavart fa épp egy járókelőre...","id":"20190224_Olaszorszagi_iteletido_videon_latszik_ahogy_fa_dol_egy_jarokelore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37a51778-91ff-4cb8-8857-85a4e011d0c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb67469-bcb3-4116-97d9-687f96a153f5","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Olaszorszagi_iteletido_videon_latszik_ahogy_fa_dol_egy_jarokelore","timestamp":"2019. február. 24. 09:28","title":"Olaszországi ítéletidő: videón látszik, ahogy fa dől egy járókelőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33fba505-c1c9-4960-888c-fa5eb1292630","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók arra panaszkodtak, hogy csak egyik lábukon tudja kezelni a fűzőt az applikációval irányított okoscipő. A Nike alig egy hónap alatt visszahívta a terméket.","shortLead":"A felhasználók arra panaszkodtak, hogy csak egyik lábukon tudja kezelni a fűzőt az applikációval irányított okoscipő...","id":"20190224_Csunyan_leszerepelt_a_Nike_onbefuzo_ciploje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33fba505-c1c9-4960-888c-fa5eb1292630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed9d0c1-e920-43bf-b077-4102ed29eed4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_Csunyan_leszerepelt_a_Nike_onbefuzo_ciploje","timestamp":"2019. február. 24. 10:36","title":"Csúnyán leszerepelt a Nike önbefűző cipője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c619c35-6238-4ad7-b858-518e61a05f4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izlandi kormány feloldotta a bálnaölési tilalmat.","shortLead":"Az izlandi kormány feloldotta a bálnaölési tilalmat.","id":"20190223_balna_izland_vadaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c619c35-6238-4ad7-b858-518e61a05f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105465fd-b8ce-4311-9e94-bbed649eb429","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_balna_izland_vadaszat","timestamp":"2019. február. 23. 16:19","title":"2000 bálnát ölhetnek le Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ddd654-388d-4e0b-b8f3-67f1dea803c1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egymilliós óvadék ellenében szabadlábon védekezhet a szexuális zaklatással vádolt R. Kelly énekes.\r

\r

","shortLead":"Egymilliós óvadék ellenében szabadlábon védekezhet a szexuális zaklatással vádolt R. Kelly énekes.\r

\r

","id":"20190224_R_Kellynek_kezesre_van_szuksege_ha_nem_akar_mindjart_bortonbe_vonulni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0ddd654-388d-4e0b-b8f3-67f1dea803c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f042a06-0b6b-44d9-b775-058f92b84aad","keywords":null,"link":"/kultura/20190224_R_Kellynek_kezesre_van_szuksege_ha_nem_akar_mindjart_bortonbe_vonulni","timestamp":"2019. február. 24. 07:48","title":"R. Kellynek kezesre van szüksége, ha nem akar mindjárt börtönbe vonulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]