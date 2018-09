Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bc5ec7b-9913-4578-b004-d4c338f001fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bekérette Spanyolország budapesti nagykövetét szerdán a Külgazdasági és Külügyminisztérium a spanyol külügyminiszter Magyarországot bíráló nyilatkozata miatt.","shortLead":"Bekérette Spanyolország budapesti nagykövetét szerdán a Külgazdasági és Külügyminisztérium a spanyol külügyminiszter...","id":"20180919_Idegengyulolettel_vadolta_a_spanyol_kulugyminiszter_a_magyar_kormanyt_bekerettek_a_nagykovetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bc5ec7b-9913-4578-b004-d4c338f001fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deda6a64-0aa0-447f-a788-0cda2f54b742","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Idegengyulolettel_vadolta_a_spanyol_kulugyminiszter_a_magyar_kormanyt_bekerettek_a_nagykovetet","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:22","title":"Idegengyűlölettel vádolta a spanyol külügyminiszter a magyar kormányt, bekérették a nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63244a7c-b962-4e44-94e9-edb7596f7631","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Virginia Tech műszaki egyetem kutatóinak elsőként sikerült kifejleszteniük egy olyan, vegyszerek és energiafelhasználás nélkül működő fagymentesítő technológiát, amely állításuk szerint korlátlan ideig képes egy felület 90 százalékát szárazon és jégmentesen tartani.","shortLead":"Az amerikai Virginia Tech műszaki egyetem kutatóinak elsőként sikerült kifejleszteniük egy olyan, vegyszerek és...","id":"20180919_vegyszerek_energia_nelkul_mukodo_fagymentesito_technologia_fagymentesites_jegtelenites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63244a7c-b962-4e44-94e9-edb7596f7631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8436aa1-744b-4f2f-8f1a-7822c8658a29","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_vegyszerek_energia_nelkul_mukodo_fagymentesito_technologia_fagymentesites_jegtelenites","timestamp":"2018. szeptember. 19. 13:03","title":"Minden autós álma: kitalálták a vegyszerek és energia nélkül működő fagymentesítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29be111d-5efd-4ce7-ac4a-d112a178ba79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Salzburgban történt a különös jelenet.\r

","shortLead":"Salzburgban történt a különös jelenet.\r

","id":"20180921_Macron_es_Orban_kezfogasa_alighanem_a_honap_legfurcsabb_politikai_pillanata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29be111d-5efd-4ce7-ac4a-d112a178ba79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec776c0-a579-42c6-accc-a2f4189d7791","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Macron_es_Orban_kezfogasa_alighanem_a_honap_legfurcsabb_politikai_pillanata","timestamp":"2018. szeptember. 21. 07:55","title":"Macron és Orbán “kézfogása” alighanem a hónap legfurcsább politikai pillanata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c43662-8887-45ea-9f86-aab4a1d4fd47","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyesült államokbeli Maine-ben fájdalomcsillapítási céllal vezették be ezt a módszert, de a vendég döntheti el, betépessék-e a homárt.","shortLead":"Az egyesült államokbeli Maine-ben fájdalomcsillapítási céllal vezették be ezt a módszert, de a vendég döntheti el...","id":"20180920_Ebben_az_etteremben_marihuanaval_kabitjak_el_a_homarokat_mielott_megolik_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38c43662-8887-45ea-9f86-aab4a1d4fd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c454cd62-0a25-4592-8481-75e30b9217b3","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Ebben_az_etteremben_marihuanaval_kabitjak_el_a_homarokat_mielott_megolik_oket","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:32","title":"Ebben az étteremben marihuánával kábítják el a homárokat, mielőtt megölik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f8b58c-9ff0-4033-81f0-dab4732e8059","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyszeri tévénéző azt gondolná, hogy miután az UEFA és a nagy klubok bevételeinek túlnyomó része a közvetítési díjból származik, az neki is jó lesz. Rosszul gondolja.","shortLead":"Az egyszeri tévénéző azt gondolná, hogy miután az UEFA és a nagy klubok bevételeinek túlnyomó része a közvetítési...","id":"20180920_Anyaznak_a_francia_tevenezok_mert_sokan_nem_lathattak_a_PSGLiverpool_meccset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53f8b58c-9ff0-4033-81f0-dab4732e8059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b31dac-71f2-4a67-913a-f3b2cafd487c","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Anyaznak_a_francia_tevenezok_mert_sokan_nem_lathattak_a_PSGLiverpool_meccset","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:52","title":"Anyáznak a francia tévénézők, mert sokan nem láthatták a PSG–Liverpool-meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11270e4d-18c1-4ef2-b1fe-c8d15a422e58","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180920_Gyorsan_ertelmezest_irtak_Meszaros_Lorinc_lapjaiba_a_Sargentiniparti_olvasoi_szavazas_eredmenyere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11270e4d-18c1-4ef2-b1fe-c8d15a422e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b58b8f-1d87-49d2-93ce-912e0640eecc","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Gyorsan_ertelmezest_irtak_Meszaros_Lorinc_lapjaiba_a_Sargentiniparti_olvasoi_szavazas_eredmenyere","timestamp":"2018. szeptember. 20. 14:34","title":"Gyorsan értelmezést írtak Mészáros Lőrinc lapjaiba a Sargentini-párti olvasói szavazás eredményére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár járműhiányra hivatkozva lehetetlenülnek el járatsűrítések és járnak rossz minőségű kocsikkal a vonatok, a legjobb kocsikat tárolóvágányokon parkoltatják. Sőt, olyan hírek is megjelentek, miszerint a sínre ürítő, “pottyantós” vécékkel felszerelt kocsik 2035-ig még biztosan szolgálnak – írta a Közlekedő Tömeg Egyesület blog.","shortLead":"Bár járműhiányra hivatkozva lehetetlenülnek el járatsűrítések és járnak rossz minőségű kocsikkal a vonatok, a legjobb...","id":"20180919_Tarolovaganyokon_rohadnak_a_legjobb_vasuti_kocsik__felelotlenseggel_vadoljak_a_MAVSTART_kocsigazdalkodasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd00ce06-4e4b-43ca-aac1-af968643f19b","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Tarolovaganyokon_rohadnak_a_legjobb_vasuti_kocsik__felelotlenseggel_vadoljak_a_MAVSTART_kocsigazdalkodasat","timestamp":"2018. szeptember. 19. 10:49","title":"„Tárolóvágányokon rohadnak a legjobb vasúti kocsik” – felelőtlenséggel vádolják a MÁV-START kocsigazdálkodását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad851a27-fe90-41af-b42d-2a769818b510","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi tiltakozott, bevitték a kapitányságra, ahol a \"szuperszonda\" bebizonyította: színjózan volt.","shortLead":"A férfi tiltakozott, bevitték a kapitányságra, ahol a \"szuperszonda\" bebizonyította: színjózan volt.","id":"20180920_Negy_szonda_is_azt_mutatta_hogy_ivott_pedig_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad851a27-fe90-41af-b42d-2a769818b510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9f65786-76b8-4d6b-a57f-f03ae00d9960","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_Negy_szonda_is_azt_mutatta_hogy_ivott_pedig_nem","timestamp":"2018. szeptember. 20. 20:22","title":"Négy szonda is azt mutatta, hogy ivott, pedig nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]