[{"available":true,"c_guid":"ad851a27-fe90-41af-b42d-2a769818b510","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi tiltakozott, bevitték a kapitányságra, ahol a \"szuperszonda\" bebizonyította: színjózan volt.","shortLead":"A férfi tiltakozott, bevitték a kapitányságra, ahol a \"szuperszonda\" bebizonyította: színjózan volt.","id":"20180920_Negy_szonda_is_azt_mutatta_hogy_ivott_pedig_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad851a27-fe90-41af-b42d-2a769818b510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9f65786-76b8-4d6b-a57f-f03ae00d9960","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_Negy_szonda_is_azt_mutatta_hogy_ivott_pedig_nem","timestamp":"2018. szeptember. 20. 20:22","title":"Négy szonda is azt mutatta, hogy ivott, pedig nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a18ce6-cf37-4118-aefc-40714ec81c33","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Viktória-tavon történt szerencsétlenségben az első hírek 42 ember halálról szólnak, de egyelőre felfüggesztették az áldozatok keresését.","shortLead":"A Viktória-tavon történt szerencsétlenségben az első hírek 42 ember halálról szólnak, de egyelőre felfüggesztették...","id":"20180920_Elsullyedt_egy_hajo_Tanzaniaban_300_utas_volt_a_fedelzeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27a18ce6-cf37-4118-aefc-40714ec81c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e886bb-3f71-42da-9c09-0545b2d1c037","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Elsullyedt_egy_hajo_Tanzaniaban_300_utas_volt_a_fedelzeten","timestamp":"2018. szeptember. 20. 22:57","title":"Elsüllyedt egy hajó Tanzániában, legalább 400 utas volt a fedélzeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d22835a-ed40-4d2a-83b9-086e8ec059e1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Megteszik, amit az Európai Bizottság követelt. ","shortLead":"Megteszik, amit az Európai Bizottság követelt. ","id":"20180920_Az_Airbnb_meghajolt_Brusszel_elott_modositjak_a_szabalyzatukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d22835a-ed40-4d2a-83b9-086e8ec059e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32551254-ee15-4396-9eed-ecdcf4115de4","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Az_Airbnb_meghajolt_Brusszel_elott_modositjak_a_szabalyzatukat","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:22","title":"Az Airbnb meghajolt Brüsszel előtt, módosítja a szabályzatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kamu csomagokkal buktatnák le azokat a sofőröket, akik lopnak.","shortLead":"Kamu csomagokkal buktatnák le azokat a sofőröket, akik lopnak.","id":"20180921_Csapdat_allit_az_Amazon_a_tolvaj_futaroknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e765c918-1919-479b-bf6d-8b2b9a121e39","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Csapdat_allit_az_Amazon_a_tolvaj_futaroknak","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:21","title":"Csapdát állít az Amazon a tolvaj futároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410d0445-66e9-4e8c-840b-a1d4e8af0652","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főigazgató szerint a döntést több hetes vizsgálat előzte meg.","shortLead":"A főigazgató szerint a döntést több hetes vizsgálat előzte meg.","id":"20180920_Az_igazgato_szerint_sulyos_etikai_vetseg_miatt_kellett_mennie_az_Orszagos_Kardiologiai_Intezet_osztalyvezeto_szivsebeszenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=410d0445-66e9-4e8c-840b-a1d4e8af0652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7699a83b-499a-4293-b648-abe7b8f43f3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Az_igazgato_szerint_sulyos_etikai_vetseg_miatt_kellett_mennie_az_Orszagos_Kardiologiai_Intezet_osztalyvezeto_szivsebeszenek","timestamp":"2018. szeptember. 20. 20:26","title":"Az igazgató szerint súlyos etikai vétség miatt kellett mennie az Országos Kardiológiai Intézet osztályvezető szívsebészének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa77368f-f81f-4f20-a152-639161d606c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most akkor melegek a Szezám utca karakterei vagy sem?","shortLead":"Most akkor melegek a Szezám utca karakterei vagy sem?","id":"20180920_Ket_babfigura_szexualitasarol_dul_a_vita","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa77368f-f81f-4f20-a152-639161d606c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f3d258-7b13-409e-b492-0fa393114a09","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Ket_babfigura_szexualitasarol_dul_a_vita","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:39","title":"Két bábfigura szexualitásáról dúl a vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73116a32-ec27-4b36-b910-098a089c8239","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kukoricatáblában nevelgette az indiai kendert egy baksi férfi.","shortLead":"A kukoricatáblában nevelgette az indiai kendert egy baksi férfi.","id":"20180920_kukoricanak_alcaztak_a_kannabiszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73116a32-ec27-4b36-b910-098a089c8239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06de2bc3-f617-4c10-85fc-d7a4e93048db","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_kukoricanak_alcaztak_a_kannabiszt","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:52","title":"Kukoricának álcázta a kannabiszt – nem jött be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af40bab-f1c5-49e4-b36a-b69c11da67c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És igen, a szerepeket továbbra is Tom Hiddleston és Elizabeth Olsen alakítanák.","shortLead":"És igen, a szerepeket továbbra is Tom Hiddleston és Elizabeth Olsen alakítanák.","id":"20180919_Tobzodhatnak_a_Marvelrajongok_sajat_sorozatot_kap_Loki_es_a_Skarlat_Boszorkany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2af40bab-f1c5-49e4-b36a-b69c11da67c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334bba1d-af4e-4831-b0f4-0fe55ecc0b09","keywords":null,"link":"/kultura/20180919_Tobzodhatnak_a_Marvelrajongok_sajat_sorozatot_kap_Loki_es_a_Skarlat_Boszorkany","timestamp":"2018. szeptember. 19. 14:42","title":"Tobzódhatnak a Marvel-rajongók: saját sorozatot kaphat Loki és a Skarlát Boszorkány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]