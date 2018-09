A közel 900 millió forintos Project One már több száz órányi tesztelésen van túl, az első példányait pedig az eredeti terveknek megfelelően jövőre vehetik majd át a tehetős vásárlók.

© Mercedes

A Mercedes-AMG a tavalyi őszi Frankfurti Autószalonon leplezte le a Bugatti-verőnek ígért Project One hiperautót, melyről az azóta eltelt egy évben szinte semmit sem lehetett hallani. Most azonban a német gyártó kicsit megtörte a csendet: elárulta, hogy az F1 technikás kocsi tesztelése rendben zajlik, ezenkívül pedig néhány fotót is nyilvánosságra hozott az egyik prototípusról.

A hátul jobb oldalt benzinnel, hátul bal oldalt pedig árammal feltölthető szörnyeteg mozgatásáról egy belsőégésű- és négy elektromotor gondoskodik. A középen elhelyezett 1,6 literes V6-os turbómotor főtengelye percenként akár 11 000-et is foroghat, ami alig marad el az F1-es testvér 13 500-as maximális fordulatszámától.

Lényeges különbség továbbá, hogy míg az F1-autó motorja körülbelül 4 000 kilométert bír ki, addig a full karbon monocoque-ot kapott Project One hátsó kerekeket hajtó erőforrását "csak" 50 000 kilométerenként kell felújítani.

© Mercedes

Az első tengelyen két darab 160 lóerős elektromotor található, melyek percenként akár 50 000-es fordulatszámra is képesek. Hátulra is került két villanymotor, és a hátsó tengelyre összesen 670 lóerő szabadul rá. A Mercedes szerint az MGU-H-val és MGU-K-val is felvértezett, nyolcsebességes váltós autó esetében a turbólyukat, mint olyat lényegében teljesen el lehet felejteni. Sőt.

Az 1 000 lóerő körüli teljesítményű és alig 1,3 tonnás sportkocsi simán legyorsulja még az 1 500 lóerős, de 2 tonnás Bugatti Chiront is. Míg utóbbinak 6,5, addig a Mercedes újdonságának csak 6 másodpercre van szüksége egy 0-200-as sprinthez. A 0-100-as gyorsulás alig 2,5 másodpercit tart - a maximális sebesség 350 km/h körül alakul.

© Mercedes

A fékezéskor az akkumulátorokba energiát visszatöltő, F1-kormányos és két darab 10 colos kijelzőt kapott AMG Project One tisztán elektromosan is képes suhanni, még pedig maximum 25 kilométert. Tehát elvileg hazánkban akár zöld rendszámot is kaphat. Az elöl 285/35 ZR 19-es, hátul pedig 335/30 ZR 20-as Michelin Pilot Sport Cup 2 gumikat kapott járgány végleges változatának sorozatgyártása 2019-ben kezdődik meg.

A 275 példányban legyártandó közúti torpedó ára 2,7 millió euró, vagyis átszámítva mintegy 880 millió forint lesz.

© Mercedes

© Mercedes

© Mercedes

