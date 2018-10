Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Folyamatosan durvul a magyar-ukrán szembenállás, szinte naponta nyílnak az újabb frontvonalak. Ukrajna hazaárulás vádjával indított eljárást a magyar állampolgárságot is megszerző magyarok egy része ellen, miközben már Petro Porosenko is beleállt a párharcba. A HVG diplomáciai forrásból származó értesülései szerint Magyarország semmiképpen sem hajlandó engedni: az USA állítólag egy fehér házi találkozót is ígért Orbán Viktornak, ha a kormány Budapesten hagyja a CEU-t, és nem akadályozza Ukrajna atlanti integrációját, ám a magyar válasz a „nem" volt. Rövidtávon szinte kizárt a vita megoldása. Totális diplomáciai háborúvá fajulhat a magyar-ukrán szembenállás, jönnek az áldozatok ","shortLead":"Kigyulladt egy gépkocsi szombat este a Csongrád megyei Mártély Fő utcájában. Kigyulladt egy gépkocsi Mártélyon Két év börtönbüntetésre ítélték hétfőn Stockholmban Jean-Claude Arnault francia származású kulturális menedzsert, az irodalmi Nobel-díjat odaítélő Svéd Akadémia egyik tagjának férjét, akinek zaklatási és korrupciós ügyei a rangos testület munkájának teljes szétzilálódásához vezettek. Nemi erőszakért lecsukják a férfit, aki miatt idén nem adnak irodalmi Nobel-díjat Semmi értelme mindent megjegyezni. Feledékeny? Akkor ön nagyon intelligens! Világszerte riasztó mértékben csökken a fajokban különösen gazdag vizes területek kiterjedése. 1970 és 2015 között a vizes területek 35 százaléka tűnt el a klímaváltozás, a környezetszennyezés, valamint a tengerparti és folyótorkolati régiókban folyó városépítkezések miatt – áll a ramsari egyezmény titkári hivatalának új jelentésében. A vizes területek állat- és növényvilágának 25 százalékát a kihalás fenyegeti. Veszélybe sodorjuk a Földet: drámaian csökken világszerte a vizes területek nagysága A fiatal elkövető mobiltelefonra akarta cserélni a motoros fűrészt, de társa így még nem ment bele az üzletbe. Motoros fűrész mellé még fűkaszát is lopott felbujtója kérésére a fiatalkorú A lap oldalán csak egy közlemény volt olvasható, de ezzel csak támogatói kampányukat akarták reklámozni. Meghackelte saját magát az Index

A megbízó A. Zsuzsová volt, az a nő, akinek házánál a napokban akcióztak a rendőrök, a ravaszt pedig Sz. Tamás húzta meg. 70 ezer eurót fizettek Ján Kuciak meggyilkolásáért, menyasszonya nem volt benne a tervben