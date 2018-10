Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56d9663f-1da7-4307-87ff-7bd5adce598b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csizi Péter volt pécsi alpolgármester majdnem utolsónak maradt, de végül ő is kapott azért egy több milliós fizetéssel járó cégvezetői állást. ","shortLead":"Csizi Péter volt pécsi alpolgármester majdnem utolsónak maradt, de végül ő is kapott azért egy több milliós fizetéssel...","id":"20180930_Ujabb_exkepviselojenek_talalt_uj_megelhetest_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56d9663f-1da7-4307-87ff-7bd5adce598b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ac3040-a7ee-444a-a5b8-0d7490d7235a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Ujabb_exkepviselojenek_talalt_uj_megelhetest_a_Fidesz","timestamp":"2018. szeptember. 30. 22:48","title":"Újabb ex-képviselőjének talált új megélhetést a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea5b97a-b3ac-46d3-a75f-78d15a296882","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Ferrari, Porche és Mercedes sofőrje érezte úgy, hogy bármit szabad annak, akinek ilyen autója van. Csak erős idegzetűek nézzék meg!","shortLead":"Egy Ferrari, Porche és Mercedes sofőrje érezte úgy, hogy bármit szabad annak, akinek ilyen autója van. Csak erős...","id":"20180930_baleset_video_alsokubiny_szlovakia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ea5b97a-b3ac-46d3-a75f-78d15a296882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac9f277-8609-4412-81f0-fc890c74b8f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180930_baleset_video_alsokubiny_szlovakia","timestamp":"2018. szeptember. 30. 18:15","title":"Videó: Egy vétlen családapát ölt meg három sportkocsi közúti versenyzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adac181c-4ef9-4da2-b4ff-6aef85d7c61e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181002_Marabu_FekNyuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adac181c-4ef9-4da2-b4ff-6aef85d7c61e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2468cedc-cf8d-4b7d-a8c6-c9779537be57","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Marabu_FekNyuz","timestamp":"2018. október. 02. 14:10","title":"Marabu FékNyúz: A magyar bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d138e8d-97d5-4c56-b50f-8fb41e6467b2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az RB Leipzig védője, Willi Orban is tagja a magyar labdarúgó-válogatott keretének az októberi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre.","shortLead":"Az RB Leipzig védője, Willi Orban is tagja a magyar labdarúgó-válogatott keretének az októberi Nemzetek...","id":"20181001_willi_orban_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d138e8d-97d5-4c56-b50f-8fb41e6467b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05bd222a-5333-4c34-8461-77378862007f","keywords":null,"link":"/sport/20181001_willi_orban_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. október. 01. 11:59","title":"Orban a magyar válogatottat választotta a német helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a17d82-ea99-4450-a03a-63d549e7bab0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Frank-Walter Steinmeier szerint az illiberális demokrácia önellentmondás, mert a demokrácia vagy liberális, vagy nem demokrácia, mondta, hozzátéve, ehhez elég megnézni Orbán tusnádfürdői beszédét.","shortLead":"Frank-Walter Steinmeier szerint az illiberális demokrácia önellentmondás, mert a demokrácia vagy liberális, vagy nem...","id":"20181001_A_demokracia_elrettento_peldajakent_emlegette_Orbant_a_nemet_allamfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26a17d82-ea99-4450-a03a-63d549e7bab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de15e470-3cdc-4ea1-ac96-860ff9b8cc80","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_A_demokracia_elrettento_peldajakent_emlegette_Orbant_a_nemet_allamfo","timestamp":"2018. október. 01. 22:10","title":"A demokrácia elrettentő példájaként emlegette Orbánt a német államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd1d14a6-104e-4329-92a1-662e6650c190","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal Mexikóban rögzítette egy autós fedélzeti kamerája, ahogy egy teljesen ártalmatlan helyzetből is balesetet hoztak ki a résztvevők.","shortLead":"Ezúttal Mexikóban rögzítette egy autós fedélzeti kamerája, ahogy egy teljesen ártalmatlan helyzetből is balesetet...","id":"20181002_kozuti_balhe_elozes_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd1d14a6-104e-4329-92a1-662e6650c190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edaef1ef-54b1-4784-8cd0-893f3693f41e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_kozuti_balhe_elozes_video","timestamp":"2018. október. 02. 04:01","title":"Csak előzni akart a Nissan sofőrje, csúnya baleset lett a vége – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2548157e-0de2-4be0-b5de-828416b9bece","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint három és fél évtizede, egész pontosan az 1981-es Táncdalfesztivál óta ismerheti a közönség, számtalan alkalommal láthattuk színpadon, mégis, igazi meglepetés, hogy szólóalbummal rukkol elő Márton András. Persze veretes hagyománya van a popzene történelmében a dobfelszerelés mögül a mikrofonhoz előrelépő dobosnak – Ringo Starr, Phil Collins, Don Henley, hogy csak néhány nevet említsük. Márton András most első kislemezdalát, a Csak alszom című számot és annak klipjét mutatja be itt a hvg.hu-n, a teljes album, a Szívgárda december elején érkezik.","shortLead":"Több mint három és fél évtizede, egész pontosan az 1981-es Táncdalfesztivál óta ismerheti a közönség, számtalan...","id":"20181001_Szololemezt_ad_ki_Marton_Andras_a_KFT_dobosa_itt_az_elso_dal_Csak_alszom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2548157e-0de2-4be0-b5de-828416b9bece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958f3568-a147-4804-a776-20e3a206ec1d","keywords":null,"link":"/kultura/20181001_Szololemezt_ad_ki_Marton_Andras_a_KFT_dobosa_itt_az_elso_dal_Csak_alszom","timestamp":"2018. október. 01. 10:05","title":"Premier: Szólólemezt ad ki Márton András, a KFT dobosa – itt az első dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint eldőlt: Tarlós István marad Orbán Viktor embere Budapesten. A heti belpolitikai elemzésünkben azt próbáltuk átgondolni, melyek lehetnek a főpolgármesternek azon képességei, amelyek miatt a kormányfő ragaszkodik személyéhez. ","shortLead":"Sajtóhírek szerint eldőlt: Tarlós István marad Orbán Viktor embere Budapesten. A heti belpolitikai elemzésünkben azt...","id":"20180930_Tarlos_Istvannal_alkalmasabb_nimandot_Orban_Viktor_nem_talal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8757156f-8d88-4a95-a703-4bdb2347c008","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Tarlos_Istvannal_alkalmasabb_nimandot_Orban_Viktor_nem_talal","timestamp":"2018. szeptember. 30. 17:30","title":"Tarlós Istvánnál veszélytelenebb embert Orbán Viktor nem talál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]