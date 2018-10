Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bec68e1-8d02-4d9e-ba13-9e69a70f3d51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nagy és Trócsányi iroda szerint nem annyit keresnek, mint az EP-képviselő állítja, ráadásul múltjuk alapján is logikus, hogy őket kérte fel az állam.","shortLead":"A Nagy és Trócsányi iroda szerint nem annyit keresnek, mint az EP-képviselő állítja, ráadásul múltjuk alapján is...","id":"20180930_Nincs_szo_osszeferhetetlensegrol__allitjak_a_Javor_altal_megvadolt_ugyvedek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bec68e1-8d02-4d9e-ba13-9e69a70f3d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a658a5-43ea-4adf-a33b-ba33dd37f233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Nincs_szo_osszeferhetetlensegrol__allitjak_a_Javor_altal_megvadolt_ugyvedek","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:06","title":"„Nincs szó összeférhetetlenségről” – állítják a Jávor által megvádolt ügyvédek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az Adózóna szerint aki öregségi nyugdíjban részesül, az egyéni vállalkozásában mellékállású kisadózónak minősül, így megússza 25 ezer forintos adófizetési kötelezettséggel.","shortLead":"Az Adózóna szerint aki öregségi nyugdíjban részesül, az egyéni vállalkozásában mellékállású kisadózónak minősül...","id":"20180930_Beteti_tarsasag_kultagja_es_egyeni_vallalkozo_hogyan_tovabb_a_nyugdij_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272ad112-b448-4eec-93cb-2367876badd1","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180930_Beteti_tarsasag_kultagja_es_egyeni_vallalkozo_hogyan_tovabb_a_nyugdij_utan","timestamp":"2018. szeptember. 30. 10:27","title":"Betéti társaság kültagja és egyéni vállalkozó: hogyan tovább a nyugdíj után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4316512c-5d40-42f1-8544-d368a07c6dfa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Daimlernél átkeresztelték a Bugatti-verőnek ígérkező új sportkocsit, melyhez egy exkluzív roadshow kamiont is készítettek.","shortLead":"A Daimlernél átkeresztelték a Bugatti-verőnek ígérkező új sportkocsit, melyhez egy exkluzív roadshow kamiont is...","id":"20181001_mercedesamg_one_neven_tamad_a_kozel_900_millio_forintos_uj_kozuti_hiperauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4316512c-5d40-42f1-8544-d368a07c6dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc49bf3-451c-4c2f-adf9-67bf5e0bfa88","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_mercedesamg_one_neven_tamad_a_kozel_900_millio_forintos_uj_kozuti_hiperauto","timestamp":"2018. október. 01. 13:21","title":"Mercedes-AMG One néven támad a közel 900 millió forintos új közúti hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65aea93-8c42-4050-bd4b-30439003bca7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok nyomoznak, de gyanúsított továbbra sincs.","shortLead":"A hatóságok nyomoznak, de gyanúsított továbbra sincs.","id":"20181001_Meg_mindig_nem_tudni_ki_a_felelos_a_Hatvan_korul_terjengo_buzert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c65aea93-8c42-4050-bd4b-30439003bca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df8cb14-0d51-4520-96c5-2c613d0ad4e2","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Meg_mindig_nem_tudni_ki_a_felelos_a_Hatvan_korul_terjengo_buzert","timestamp":"2018. október. 01. 13:59","title":"Még mindig nem tudni, ki a felelős a Hatvan körül terjengő bűzért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Azonnalit tulajdonló Ungár Péter LMP-s politikus vidéki hálózatot is akar.","shortLead":"Az Azonnalit tulajdonló Ungár Péter LMP-s politikus vidéki hálózatot is akar.","id":"20180930_A_Szabad_Peccsel_bovulhet_Ungar_Peter_mediabirodalma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf568153-7ae6-49a9-b761-fde57f00c6e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_A_Szabad_Peccsel_bovulhet_Ungar_Peter_mediabirodalma","timestamp":"2018. szeptember. 30. 11:09","title":"A Szabad Péccsel bővülhet Ungár Péter \"médiabirodalma\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1728f8ee-2c14-49d3-a986-c09dc0b5cab5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés fideszes alelnöke nem követi a híreket, így arról sem értesült, hogy a miniszterelnök Garancsi István vendégeként magánrepülővel jár focimeccsre.","shortLead":"Az Országgyűlés fideszes alelnöke nem követi a híreket, így arról sem értesült, hogy a miniszterelnök Garancsi István...","id":"20181001_Lezsak_Sandor_meg_csak_nem_is_hallott_Orban_maganrepulozeserol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1728f8ee-2c14-49d3-a986-c09dc0b5cab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf25214-3d56-4209-bae0-3bd80100d1d2","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Lezsak_Sandor_meg_csak_nem_is_hallott_Orban_maganrepulozeserol","timestamp":"2018. október. 01. 13:42","title":"Lezsák Sándor még csak nem is hallott Orbán magánrepülőzéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A 22 évesnél idősebb, illetve alacsony környezetvédelmi besorolású dízelüzemű járművek ki lesznek tiltva.","shortLead":"A 22 évesnél idősebb, illetve alacsony környezetvédelmi besorolású dízelüzemű járművek ki lesznek tiltva.","id":"20180930_Brusszel_komolyan_gondolja_hetfotol_tilos_behajtani_szennyezo_dizelautokkal_a_fovaros_regiojaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bdf4a9-187a-49f3-ba11-78548bf4dd0f","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Brusszel_komolyan_gondolja_hetfotol_tilos_behajtani_szennyezo_dizelautokkal_a_fovaros_regiojaba","timestamp":"2018. szeptember. 30. 15:19","title":"Brüsszel komolyan gondolja: hétfőtől tilos behajtani szennyező dízelautókkal a főváros régiójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37b1751-1219-47b4-b01f-15110384c13e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Négy személy megsérült, egy férfi életét vesztette a balesetben.","shortLead":"Négy személy megsérült, egy férfi életét vesztette a balesetben.","id":"20181001_halalos_baleset_m0as_autout_utzar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f37b1751-1219-47b4-b01f-15110384c13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bafcd97-fba9-402b-b444-055a7b71fb6d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181001_halalos_baleset_m0as_autout_utzar","timestamp":"2018. október. 01. 00:21","title":"Halálos baleset történt az M0-áson, teljes az útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]