Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a94aeb64-2efe-4d33-a53f-e150818cf801","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új árukat külföldön is piacra dobja.","shortLead":"Az új árukat külföldön is piacra dobja.","id":"20181007_Egeszseges_egytaletelekkel_es_etteremhalozattal_rukkol_elo_a_Fornetti_alapitoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a94aeb64-2efe-4d33-a53f-e150818cf801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519cdedb-73dd-4ea5-90d4-c121e7fabbb8","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Egeszseges_egytaletelekkel_es_etteremhalozattal_rukkol_elo_a_Fornetti_alapitoja","timestamp":"2018. október. 07. 16:02","title":"Egészséges egytálételekkel és étteremhálózattal rukkol elő a Fornetti alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79a7d56-12f0-445e-8c7c-36c213026556","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megjelent a pályázat a Miniszterelnökség új, budavári épületében működő konyha és étterem bérlésére. ","shortLead":"Megjelent a pályázat a Miniszterelnökség új, budavári épületében működő konyha és étterem bérlésére. ","id":"20181007_Mar_keresik_Orban_Viktor_szakacsat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f79a7d56-12f0-445e-8c7c-36c213026556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c782da-21c3-4319-9698-0b4fa520276d","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Mar_keresik_Orban_Viktor_szakacsat","timestamp":"2018. október. 07. 10:25","title":"Már keresik Orbán Viktor szakácsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41be5466-400c-4804-af43-8482c87a5bdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsőre felmentették, de az ügyészség fellebbezett, így most pénzbírságot kell fizetnie.","shortLead":"Elsőre felmentették, de az ügyészség fellebbezett, így most pénzbírságot kell fizetnie.","id":"20181008_Nem_birta_elviselni_hogy_kiallitottak_nekiment_a_szervezonek_es_az_egyik_szurkolonak_is_a_focista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41be5466-400c-4804-af43-8482c87a5bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00bd300f-aff2-44c5-8210-f4885a72121c","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Nem_birta_elviselni_hogy_kiallitottak_nekiment_a_szervezonek_es_az_egyik_szurkolonak_is_a_focista","timestamp":"2018. október. 08. 10:37","title":"Nem bírta elviselni, hogy kiállították, nekiment a szervezőnek és az egyik szurkolónak is a focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"608612a3-7eae-4d7d-bdba-8eaaf758e54b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Megtartották az utolsó árverést a világ legnagyobb halpiacán, a jelentős turistalátványosságnak számító Cukidzsin, amely helyett napokon belül egy közeli mesterséges szigeten nyílik új, ultramodern halpiac. ","shortLead":"Megtartották az utolsó árverést a világ legnagyobb halpiacán, a jelentős turistalátványosságnak számító Cukidzsin...","id":"20181007_Bezart_a_vilag_legnagyobb_halpiaca_a_tokioi_Cukidzsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=608612a3-7eae-4d7d-bdba-8eaaf758e54b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa04455-4bb6-4865-a76b-3015ad9ea385","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Bezart_a_vilag_legnagyobb_halpiaca_a_tokioi_Cukidzsi","timestamp":"2018. október. 07. 16:25","title":"Bezárt a világ legnagyobb halpiaca, a tokiói Cukidzsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d138b722-00a2-4dc0-95a1-bc9bf5af2b19","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ausztrál tudósok felállították a kenguru kifejlődésének idővonalát, amely szerint a kenguru őse 25 millió évvel ezelőtt jelent meg Ausztráliában, és az a kenguru, amelyet ma ismerünk, hárommillió évvel ezelőtt egy gyors evolúciós ugrással bukkant fel a kontinensen.","shortLead":"Ausztrál tudósok felállították a kenguru kifejlődésének idővonalát, amely szerint a kenguru őse 25 millió évvel ezelőtt...","id":"20181006_kenguru_evolucios_ugras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d138b722-00a2-4dc0-95a1-bc9bf5af2b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77dce0e3-002c-4679-91d4-05599c442cc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_kenguru_evolucios_ugras","timestamp":"2018. október. 06. 21:03","title":"De mégis honnan ugrott elő a kenguru az evolúcióban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2df214-62f3-42c6-8e82-ff7eac37958f","c_author":"MTI / Hernádi Levente","category":"elet","description":"Mókuscenzus kezdődött szombaton a New York-i Central Parkban annak kiderítésére, hogy hány bozontos farkú rágcsáló él a Manhattan szívében fekvő 341 hektáros területen.","shortLead":"Mókuscenzus kezdődött szombaton a New York-i Central Parkban annak kiderítésére, hogy hány bozontos farkú rágcsáló él...","id":"20181006_Mokusnepszamlalast_tartanak_a_Central_Parkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c2df214-62f3-42c6-8e82-ff7eac37958f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0e8d07-a5f2-4a58-a80c-51bc0c98be93","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Mokusnepszamlalast_tartanak_a_Central_Parkban","timestamp":"2018. október. 06. 21:31","title":"Mókusnépszámlálást tartanak a Central Parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az aszpirin rendszeres szedése csökkentheti a máj- és petefészekrák kockázatát – állapította meg két amerikai kutatócsoport.","shortLead":"Az aszpirin rendszeres szedése csökkentheti a máj- és petefészekrák kockázatát – állapította meg két amerikai...","id":"20181006_aszpirin_rendszeres_szedese_egeszsegugyi_hatasok_karos_egeszseges_majrak_petefeszekrak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92611ff5-e79e-424c-b130-a0afca091c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_aszpirin_rendszeres_szedese_egeszsegugyi_hatasok_karos_egeszseges_majrak_petefeszekrak","timestamp":"2018. október. 06. 20:03","title":"Egy dologra már biztosan jó, ha rendszeresen bevesz egy aszpirint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0466ccc2-f366-4f65-bfa9-3ad2dbf727c5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Hollik István és G. Fodor Gábor e mögött is Sorost sejti, és cenzúrát kiált. Gulyás Gergely szerint viszont Hollik és G. Fodor nem jó ízlésű ember. ","shortLead":"Hollik István és G. Fodor Gábor e mögött is Sorost sejti, és cenzúrát kiált. Gulyás Gergely szerint viszont Hollik és...","id":"20181007_Mediatorteneti_pillanat_a_kormanyparti_szovivo_a_888_szerkesztosegeben_sivalkodik_mert_a_Facebook_torolt_egy_oldalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0466ccc2-f366-4f65-bfa9-3ad2dbf727c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2909363c-a077-4baf-976e-46da0162b04d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_Mediatorteneti_pillanat_a_kormanyparti_szovivo_a_888_szerkesztosegeben_sivalkodik_mert_a_Facebook_torolt_egy_oldalt","timestamp":"2018. október. 07. 19:45","title":"Médiatörténeti pillanat: a kormánypárti szóvivő a 888 szerkesztőségében sivalkodik, mert a Facebook törölt egy oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]