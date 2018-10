Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"767d96c4-c875-47d6-903b-c3d914a4cad5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a lényegében vadonatúj állapotú régi Volkswagen több mint öt évtizeddel repít vissza bennünket az időben.","shortLead":"Ez a lényegében vadonatúj állapotú régi Volkswagen több mint öt évtizeddel repít vissza bennünket az időben.","id":"20181008_283_millio_forint_ez_az_idokapszula_vw_bogar_oldtimer_veteran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=767d96c4-c875-47d6-903b-c3d914a4cad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3ce754-0c2b-4468-a47c-e12d0aa07ff1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181008_283_millio_forint_ez_az_idokapszula_vw_bogar_oldtimer_veteran","timestamp":"2018. október. 08. 11:21","title":"283 millió forint ez az időkapszula VW Bogár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6dfc0e1-e428-4922-bf8c-bef45c7e607b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A középkorban a szerzetesek sört főztek, sajtot készítettek és sok tekintetben megteremtették a modern konyhaművészet alapjait. De a mai bonyolult üzleti világban is eligazodnak a sok évszázados hagyományokkal rendelkező szerzetes- vagy apácarendek. ","shortLead":"A középkorban a szerzetesek sört főztek, sajtot készítettek és sok tekintetben megteremtették a modern konyhaművészet...","id":"20181008_Az_apacak_jo_uzletasszonyok_egy_kis_vilagi_segitseggel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6dfc0e1-e428-4922-bf8c-bef45c7e607b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd88ac1-3dcd-4aee-9509-9763f29ab2da","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_Az_apacak_jo_uzletasszonyok_egy_kis_vilagi_segitseggel","timestamp":"2018. október. 08. 06:45","title":"Az apácák jó üzletasszonyok, egy kis világi segítséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába várták a NASA szakemberei, a Curiosity nem küldte el a Földre az aktuális adatokat, így 2013 után ismét be kellett kapcsolni a marsjáró tartalékként szolgáló központi egységét.","shortLead":"Hiába várták a NASA szakemberei, a Curiosity nem küldte el a Földre az aktuális adatokat, így 2013 után ismét be...","id":"20181007_nasa_curiosity_marsjaro_szamitogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323f4d2d-ba73-4531-913f-4e8cbcdce6d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_nasa_curiosity_marsjaro_szamitogep","timestamp":"2018. október. 07. 21:03","title":"Bekapcsolták a Marson állomásozó Curiosity második agyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6b597-01f1-42db-bba7-3cc273598f8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új megközelítésben méri a sebességet mostantól a rendőrség, az archívumból előkerült egy vicces magyar rendszám, kreativitással pedig bárkinek lehet nagy felnije az autón. Heti hírösszefoglaló következik.","shortLead":"Új megközelítésben méri a sebességet mostantól a rendőrség, az archívumból előkerült egy vicces magyar rendszám...","id":"20181007_top_autos_hirek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6b597-01f1-42db-bba7-3cc273598f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6474a16b-00fc-4d21-a9b6-a127e00e1cff","keywords":null,"link":"/cegauto/20181007_top_autos_hirek","timestamp":"2018. október. 07. 14:21","title":"Tolatóradar: Októbertől lesből is traffipaxoznak a rendőrök a magyar utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Esős, felhős vasárnap elé nézünk, viszont legalább nem lesz hideg.","shortLead":"Esős, felhős vasárnap elé nézünk, viszont legalább nem lesz hideg.","id":"20181006_Szomoru_vasarnap_ele_nezunk__eso_es_felhok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d385aa-dd18-491b-94be-774cd000d74c","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Szomoru_vasarnap_ele_nezunk__eso_es_felhok","timestamp":"2018. október. 06. 16:24","title":"Szomorú vasárnap elé nézünk – eső és felhők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655fc31e-f41c-404d-8383-d91a5092a1c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken kizárták a Jobbik-frakcióból a pártot támadó Volner Jánost, aki egy Facebook-posztban reagált a döntésre. Többek között elutasítja a vádat, hogy a Fidesz érdekeiért dolgozott volna, azt viszont már bánja, hogy nem vette át a párt irányítását, mikor megtehette volna.","shortLead":"Pénteken kizárták a Jobbik-frakcióból a pártot támadó Volner Jánost, aki egy Facebook-posztban reagált a döntésre...","id":"20181006_Volner_Janos_Ezt_a_hibat_eletem_vegeig_nem_fogom_magamnak_megbocsatani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=655fc31e-f41c-404d-8383-d91a5092a1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36725f21-72d7-4977-8c99-69f6c6a2c7f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181006_Volner_Janos_Ezt_a_hibat_eletem_vegeig_nem_fogom_magamnak_megbocsatani","timestamp":"2018. október. 06. 14:35","title":"Volner János: Ezt a hibát életem végéig nem fogom magamnak megbocsátani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62278c5-0cf2-49f6-b472-aef3ffe2c87e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP elnöke szerint a mostani jobboldali, illetve „már-már” szélsőjobboldali kurzust egyedül balról lehet leváltani.","shortLead":"Az MSZP elnöke szerint a mostani jobboldali, illetve „már-már” szélsőjobboldali kurzust egyedül balról lehet leváltani.","id":"20181007_Megunhatatlan_megint_a_kormany_levaltasarol_beszel_az_MSZP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d62278c5-0cf2-49f6-b472-aef3ffe2c87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3ea006-a678-450a-8409-101cdf18e418","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_Megunhatatlan_megint_a_kormany_levaltasarol_beszel_az_MSZP","timestamp":"2018. október. 07. 17:50","title":"Megunhatatlan: megint a kormány leváltásáról beszél az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"A hét első feléig kapott haladékot a cég adósságai megtérítésére, ha ezt nem teszi meg, értékesíthetik a birtokukban álló vagyontárgyakat. A cég birtokában több félkész csuklós busz is állhat, az Ikarus Egyedi az MKB Banknak és a beszállítóknak is tartozik.","shortLead":"A hét első feléig kapott haladékot a cég adósságai megtérítésére, ha ezt nem teszi meg, értékesíthetik a birtokukban...","id":"20181008_A_heten_megkezdodhet_az_Ikarus_Egyedi_felszamolasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921a33a2-6a91-427b-9021-5bf7391c9655","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_A_heten_megkezdodhet_az_Ikarus_Egyedi_felszamolasa","timestamp":"2018. október. 08. 10:58","title":"A héten megkezdődhet az Ikarus Egyedi felszámolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]