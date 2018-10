A hír első fele mindenképpen igaz, október 12-től, péntektől, új üzemanyagjelölések is (!) lesznek az üzemanyagoszlopokon. Nem csak a jól megszokott benzin, gázolaj (dízel) felirat szerepel majd ezentúl a kutakon, hanem a szabványos EU-s rövidítések is.

Senki ne lepődjön meg tehát, ha mostantól ilyen jelöléseket lát egy benzinkút oszlopon:

A legnagyobb probléma az átlagfelhasználó számára nyilván abból adódik majd, hogy egy jól megszokott jelölési rendszerben például a dízel – fekete színű kútfej, diesel felirattal, most kap egy „B” – betűt, ami nyilván a leginkább a benzint jelenthetné egy magyarországi benzinkúton. (A gázolaj „B” betűs jelölése egyébként azt jelöli, milyen arányban van bio komponens benne.)

De miért is kell nekünk ez a jelölés?

Mindenekelőtt nem kell túldramatizálni a kérdést, az egész egy EU-s irányelv , a 2014/94 számú miatt van, amely előírja, hogy valamennyi európai uniós országban egyforma módon is szerepeljenek az üzemanyagfajták a töltőállomásokon. Ugyanis egy külföldi például pont a magyar gázolaj kifejezéssel nem feltétlen tud üzembiztosan mit kezdeni. Ilyen értelemben ez a címke – bár meg kell szokni – tényleg egy egyszerű vizuális eszköz, amely segítséget nyújt a fogyasztóknak, hogy helyesen válasszák ki a megfelelő üzemanyagot járművük számára. A fogyasztó a járművön található címkét össze tudja vetni a töltőállomás kútoszlopainak és töltőpisztolyainak címkéjével.

Lássuk, hogyan is állunk?

Mivel a rendelkezés három nap múlva éles, körülnéztünk néhány kúton, mennyire felkészülten várják ezt az új szabályozást. Saját tapasztalataink alapján annyi bátran kijelenthető, hogy a kutasok jóformán semmit nem tudnak az új jelölések bevezetéséről. Egy délpesti főútvonal mentén végighaladva, mind a három nagy magyarországi kútkezelőnél – Mol, OMV és Shell - is érdeklődtünk a jelölésekről. Az említett három hálózatból kettőn, a Molnál és az OMV-nél nem voltak még matricák, egyedül a Shell mondható eminensnek, ahol már kihelyezték őket. (Lefotózni ezt sajnos nem engedték.)

A nagy kérdés persze az - és ebben a kutasok is egyetértenek -, hogy mennyien lesznek, akiket ezek a jelölések összezavarnak majd. A vásárlókat ugyanis már így is komolyan össze tudják zavarni a különböző üzemanyagfajták és elnevezéseik. Emiatt felhívtuk a Mol sajtóosztályát is, hogy ők, milyen tanácsokkal tudnak szolgálni a vasárlóiknak, de ők meglepetésünkre az Ásványolaj Szövetséghez irányítottak minket, mondván, valójában ők a kompetensek a kérdésben.

A Magyar Ásványolaj Szövetség tájékoztatása alapján azért már sokat tisztult a kép. Elmondták, hogy az alkalmazott jogszabály ugyan péntektől írja elő az új címkéket, de ennek pontos rendelkezései nemzeti hatáskörébe tartoznak, így nem kell meglepődni, ha nem mindenhol lesznek még címkék.

Az új jelölések és jelentésük:

E5 : benzin, amelynek alkoholtartalma 5% etanol,

E10 : benzin 10% -os etanolos alkohollal,

E85 : 85% -os alkoholtartalmú etanol,

B7 : dízel, amelynek biodízel-tartalma 7%

B10 : dízel, amelynek biodízel-tartalma 10%

XTL : teljesen szintetikus dízelolaj, amely nem a nyersolaj finomításából származik

CNG : metán autókhoz

H2: hidrogén

PB-gáz : PB-gáz

LNG : folyékony metán

A lényeg, hogy a benzineseknél megjelenő E5 és E10-es jelölés közül hazánkban az E10-es benzin nem is létezik. Korábban próbálkoztak a magasabb etanoltartalmú benzin forgalmazásával, de ez mára elhanyagolható mértékűvé zsugorodott. A dízelek esetében pedig, ahol a B7 illetve a B10 jelölések lesznek láthatóak, Magyarországon elsősorban B7-est találunk, de nincsen kockázata, ha valaki egyiket vagy másikat tankolja, igazából itt ugyanolyan műszaki megfelelőségű gázolajat kapunk, a lényeg a bennük lévő biokomponens aránya.

Új autóknál sokkal könnyebb lesz beazonosítani majd, hogy milyen üzemanyag való bele, a kútoszlopon látható jelzést össze kell vetni az üzemanyagkupakon vagy a tartály ajtaján található betűvel és számmal. Ugyancsak tájékozódni lehet majd a használati és karbantartási füzetben.

Aki pedig régebbi kocsival közlekedik és a fentiek után is tanácstalan, azoknak marad a kiszolgáló személyzet, akik most még nem állnak a helyzet magaslatán, de hamarosan jobban képben lesznek, az biztos. Mint az Ásványolaj Szövetségnél elmondták, amint megvan a pontos hazai szabályozás is, utána minden szereplő megkapja a tájékozatást. Aki pedig további tájékoztatásra kíváncsi már most, egy uniós kiadványból is kaphat információt.