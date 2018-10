Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"614424fe-5b13-4e9b-aeb3-1da18a24fe66","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több felsőoktatási intézményben duplájára emelték a rászoruló fiataloknak járó összeg minimumát.","shortLead":"Több felsőoktatási intézményben duplájára emelték a rászoruló fiataloknak járó összeg minimumát.","id":"20181011_tiz_ev_utan_emelik_a_szocialis_osztondijakat_eduline","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=614424fe-5b13-4e9b-aeb3-1da18a24fe66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549b683a-b0e6-4dbe-9e2b-5338e01d9565","keywords":null,"link":"/kultura/20181011_tiz_ev_utan_emelik_a_szocialis_osztondijakat_eduline","timestamp":"2018. október. 11. 13:50","title":"Tíz év után emelik a szociális ösztöndíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac1a53f-af9f-49b1-b7ad-94dc3535bdd8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Európai népről\" beszélt Benkő Tibor Zágrábban.","shortLead":"\"Európai népről\" beszélt Benkő Tibor Zágrábban.","id":"20181011_A_honvedelmi_miniszter_szerint_egyuttmukodes_kell_a_NATOn_belul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ac1a53f-af9f-49b1-b7ad-94dc3535bdd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f908982d-e0a4-4b7a-bf4a-530a029f87ff","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_A_honvedelmi_miniszter_szerint_egyuttmukodes_kell_a_NATOn_belul","timestamp":"2018. október. 11. 08:40","title":"A honvédelmi miniszter szerint együttműködés kell a NATO-n belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65a4cc9-b24e-49b2-b382-290c01789f2c","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Fölöttébb optimisták a kutatóintézetek az idei növekedésről, de a gazdaság mesterséges felpörgetését a magyar állam vállalta magára a később beérkező uniós támogatások fejében. Az infláció viszont magasabb a vártnál, a növekedésnek betehet a képzett munkaerő hiánya, emelkedik az euróárfolyam, és gondok lehetnek az uniós pénzek elszámolásával is. ","shortLead":"Fölöttébb optimisták a kutatóintézetek az idei növekedésről, de a gazdaság mesterséges felpörgetését a magyar állam...","id":"20181011_magyar_gazdasagi_novekedes_gdp_szakertok_gki_penzugykutato_kopint_tarki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a65a4cc9-b24e-49b2-b382-290c01789f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd40ac7-5f8f-4467-8fbc-310d7bf09240","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_magyar_gazdasagi_novekedes_gdp_szakertok_gki_penzugykutato_kopint_tarki","timestamp":"2018. október. 11. 06:30","title":"Csúcsra jár a magyar gazdaság, de hamar jön a megtorpanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Sorra jelentik be a nyugati hatalmak, milyen orosz ügynököket kaptak rajta országukban. A moszkvai taktika változott: már nem is cáfolnak, inkább nevetségessé próbálják tenni a Nyugatot – írja a HVG hetilap.","shortLead":"Sorra jelentik be a nyugati hatalmak, milyen orosz ügynököket kaptak rajta országukban. A moszkvai taktika változott...","id":"20181011_A_Nyugatnak_elege_van_az_orosz_ugynokokbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a733e2-acf3-4c73-8554-3e17e1a8e684","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_A_Nyugatnak_elege_van_az_orosz_ugynokokbol","timestamp":"2018. október. 11. 12:28","title":"A Nyugatnak már nagyon elege van az orosz ügynökökből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f728e4f-3f1f-4094-9008-45d38711bc71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Energiahatékony szociális lakások tervével pályázott Zugló az EU városfejlesztési pénzeire, és nyert.","shortLead":"Energiahatékony szociális lakások tervével pályázott Zugló az EU városfejlesztési pénzeire, és nyert.","id":"20181010_Brusszeltol_kap_Zuglo_penzt_szocialis_lakasok_epitesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f728e4f-3f1f-4094-9008-45d38711bc71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba28cbe-dee1-42b4-9a88-092b74221a1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Brusszeltol_kap_Zuglo_penzt_szocialis_lakasok_epitesere","timestamp":"2018. október. 10. 17:55","title":"Brüsszeltől kap Zugló pénzt szociális lakások építésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc39fa7-e268-4923-b8b6-5854dadc7858","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jerevánban most zajlik a francia nyelvű országok 17. csúcstalálkozója. Ez Párizs számára fontos esemény, ezért Macron elnök még a kormány átalakítását is elhalasztotta, hogy személyesen vegyen rész a találkozón.","shortLead":"Jerevánban most zajlik a francia nyelvű országok 17. csúcstalálkozója. Ez Párizs számára fontos esemény, ezért Macron...","id":"20181012_Charles_Aznavour_gazdasag_frankofon_kereskedelem_haszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cc39fa7-e268-4923-b8b6-5854dadc7858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdcd7a89-f17b-4511-9f91-879f27752f74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Charles_Aznavour_gazdasag_frankofon_kereskedelem_haszon","timestamp":"2018. október. 12. 10:18","title":"Charles Aznavour még a halálával is tett egy szívességet Franciaországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hiába kérik az EU vezetői és az olasz szakértők is, az olasz kormány nem változtat a költségvetési tervein.","shortLead":"Hiába kérik az EU vezetői és az olasz szakértők is, az olasz kormány nem változtat a költségvetési tervein.","id":"20181010_Beintett_az_olasz_kormany_a_kritikusainak_csak_azert_sem_valtoztat_a_koltsegvetesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260bf5e9-e81d-4b4e-b252-b07a821860bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Beintett_az_olasz_kormany_a_kritikusainak_csak_azert_sem_valtoztat_a_koltsegvetesen","timestamp":"2018. október. 10. 18:56","title":"Beintett az olasz kormány a kritikusainak, csak azért sem változtat a költségvetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24765992-c25c-431e-83a6-ed67a63ce937","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"David Dawson kis híján feladta festőkarrierjét azért, hogy Lucian Freud társaságát élvezhesse, a festő ecseteit és vásznait pakolgathassa. Idővel az öreg művész barátja és állandó modellje lett. Vele beszélgettünk Freud napi rutinjáról, a képein ábrázolt meztelenségről, legkülönösebb modelljéről, Erzsébet királynőről és egy utolsó pillanatig alkotó ember haláláról. ","shortLead":"David Dawson kis híján feladta festőkarrierjét azért, hogy Lucian Freud társaságát élvezhesse, a festő ecseteit és...","id":"20181011_Husz_evig_segitett_es_allt_aktot_Freudnak__interju_a_festozseni_asszisztensevel_es_muzsajaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24765992-c25c-431e-83a6-ed67a63ce937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3294f28a-c27b-4922-bc88-05a508e080d6","keywords":null,"link":"/kultura/20181011_Husz_evig_segitett_es_allt_aktot_Freudnak__interju_a_festozseni_asszisztensevel_es_muzsajaval","timestamp":"2018. október. 11. 20:00","title":"Aki 20 évig állt aktot Lucian Freudnak – a festőzseni múzsája mesélt a hvg.hu-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]