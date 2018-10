Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"725889c8-77c1-4298-ac10-9bc8e6fdeb83","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EU-t és a brit titkosszolgálatokat is mélységesen aggasztják a pénzért európai állampolgárságot kínáló programok.","shortLead":"Az EU-t és a brit titkosszolgálatokat is mélységesen aggasztják a pénzért európai állampolgárságot kínáló programok.","id":"20181017_Biztonsagi_rizikot_jelent_a_penzert_adott_EUallampolgarsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=725889c8-77c1-4298-ac10-9bc8e6fdeb83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef67a13-c1ae-435b-b478-91a4039d307c","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Biztonsagi_rizikot_jelent_a_penzert_adott_EUallampolgarsag","timestamp":"2018. október. 17. 12:15","title":"Biztonsági rizikót jelent a pénzért adott EU-állampolgárság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02622f4f-a1fd-47b8-967c-9c99a5e79d7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Android atyjaként is emlegetett Andy Rubin cégénél egy olyan telefont készítenek, amelyet alig kell a kézbe venni, és esetenként akár a felhasználó helyébe is léphet.","shortLead":"Az Android atyjaként is emlegetett Andy Rubin cégénél egy olyan telefont készítenek, amelyet alig kell a kézbe venni...","id":"20181017_essential_hangvezerleses_mesterseges_intelligencia_telefon_andy_rubin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02622f4f-a1fd-47b8-967c-9c99a5e79d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c10394-8c80-42d1-9cd8-1416451a5425","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_essential_hangvezerleses_mesterseges_intelligencia_telefon_andy_rubin","timestamp":"2018. október. 17. 10:03","title":"Nagy dobásra készül az Android atyja: készül a telefon, amely az ön virtuális mása lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe027be-64bb-4cf8-a766-4bf0ea7714f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November elején debütálhat a RED tavaly óta várt okostelefonja, amelyről eddig csak annyit lehetett tudni, hogy holografikus kijelzőt kap. Most a cég több infóról is lerántotta a leplet.","shortLead":"November elején debütálhat a RED tavaly óta várt okostelefonja, amelyről eddig csak annyit lehetett tudni...","id":"20181018_red_hydrogen_one_okostelefon_holografikus_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbe027be-64bb-4cf8-a766-4bf0ea7714f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81155b4-222e-4bad-84a2-49e6b370dcb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_red_hydrogen_one_okostelefon_holografikus_kijelzo","timestamp":"2018. október. 18. 15:03","title":"Két hét múlva jöhet az izgalmas új mobil: mire lesz képes a holografikus képernyős telefon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf41c9d-7455-4938-bcbb-0f0a5cf564a7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ült már olyan szobában, amely tele volt sikeres emberekkel, ön pedig ezt gondolta: „Nem vagyok közéjük való; hamarosan rá fognak jönni, és akkor mi lesz velem?” Ha igen, fontos tudnia, hogy nincs egyedül.","shortLead":"Ült már olyan szobában, amely tele volt sikeres emberekkel, ön pedig ezt gondolta: „Nem vagyok közéjük való; hamarosan...","id":"20181018_imposztorszindroma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cf41c9d-7455-4938-bcbb-0f0a5cf564a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf606fc-e0eb-4ec1-b90e-32451b7c3662","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181018_imposztorszindroma","timestamp":"2018. október. 18. 19:24","title":"Retteg, hogy munkahelyén kóklernek nézik? Akkor talán imposztorszindrómában szenved!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85263369-5bcc-462b-b20e-788d7d706982","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat zavartan szaladgált először az utcán, majd a pizzériában, de végül befogták és elengedték egy közeli erdőben. ","shortLead":"Az állat zavartan szaladgált először az utcán, majd a pizzériában, de végül befogták és elengedték egy közeli erdőben. ","id":"20181018_Vaddiszno_ment_be_egy_salgotarjani_pizzeriaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85263369-5bcc-462b-b20e-788d7d706982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd18884-6bd0-49d3-a047-ca7324638068","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Vaddiszno_ment_be_egy_salgotarjani_pizzeriaba","timestamp":"2018. október. 18. 18:34","title":"Vaddisznó ment be egy salgótarjáni pizzériába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ed286c-fec2-464f-810c-b2cdbc60d442","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wear Space nevű eszköz egy embereknek kifejlesztett szemellenző, ami zajszűrős fejhallgatót is kapott, így szűrve ki a zavaró kollégákat.","shortLead":"A Wear Space nevű eszköz egy embereknek kifejlesztett szemellenző, ami zajszűrős fejhallgatót is kapott, így szűrve ki...","id":"20181018_panasonic_space_wear_future_of_life_kozossegi_finanszirozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5ed286c-fec2-464f-810c-b2cdbc60d442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d5c8e7-ea7a-487e-af88-12a76904c0ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_panasonic_space_wear_future_of_life_kozossegi_finanszirozas","timestamp":"2018. október. 18. 19:03","title":"A Panasonic megcsinálta minden irodai dolgozó (és főnök) álomkütyüjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csupán a Messengerben, valamint a Facebook asztali böngészős változatának hírfolyamában lehetett elérni a 2017 elején bemutatott játékokat, mostantól azonban a csoportoknál is felbukkan majd a funkció.","shortLead":"Eddig csupán a Messengerben, valamint a Facebook asztali böngészős változatának hírfolyamában lehetett elérni a 2017...","id":"20181018_facebook_csoportok_facebook_lite_instant_games_jatekok_a_facebookon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e564e495-b1d1-4fe4-b7ca-7f5482aa7117","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_facebook_csoportok_facebook_lite_instant_games_jatekok_a_facebookon","timestamp":"2018. október. 18. 09:33","title":"Készüljön: A Facebook-csoportok is megkapják a funkciót, amit állandóan nyomogatnak a felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88166403-fd7c-4000-8c34-ab78c52d2623","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legilletékesebb, a gyártó posztolt ki egy képet a kínai közösségi oldalra, kiszivárogtatva, hogy mikor mutatja be a világnak legújabb telefonját, a sokat emlegetett Mi Mix 3-at.","shortLead":"A legilletékesebb, a gyártó posztolt ki egy képet a kínai közösségi oldalra, kiszivárogtatva, hogy mikor mutatja be...","id":"20181016_xiaomi_mi_mix3_5g_telefon_bemutatasanak_idopontja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88166403-fd7c-4000-8c34-ab78c52d2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dcfe695-bc60-443b-a94c-944572554056","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_xiaomi_mi_mix3_5g_telefon_bemutatasanak_idopontja","timestamp":"2018. október. 16. 20:13","title":"Kiderült: néhány napon belül bemutathatják a világ első 5G telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]