[{"available":true,"c_guid":"f34d3d83-4893-4505-9118-21d0821d7c29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben tíz minisztériumból hat nem foglalkoztat külön kommunikációs tanácsadókat és szakembereket, az erőforrásminisztériumban csak a miniszternek három beszédírója van, de még a kultúráért felelős államtitkár sem maga írja a szövegeit - derült ki az érintett tárcák hvg.hu adatigényléseire küldött válaszaiból. Az agárminiszter beszédeit a köz-, illetve kormánymédia két ismert alakja írja havi közel fél-fél millió forintért, miközben gyanúból az is bizonysággá erősödött, hogy az Emmi szándékosan packázik a \"nem baráti\" újságírókkal. ","shortLead":"Miközben tíz minisztériumból hat nem foglalkoztat külön kommunikációs tanácsadókat és szakembereket...","id":"20181019_Beszedirok_kommunikacios_tanacsadok_a_miniszteriumokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f34d3d83-4893-4505-9118-21d0821d7c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbab8242-7cb1-4cd4-a1a8-8c7d6e5708c3","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Beszedirok_kommunikacios_tanacsadok_a_miniszteriumokban","timestamp":"2018. október. 19. 11:21","title":"Három beszédírót tart Kásler Miklós, de azt nem tudhattuk meg, mennyiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terroristák elleni közös uniós fellépés ellen kizárólag Magyarország tiltakozott nyíltan, azért, mert ezt is arra az Európai Ügyészségre bíznák, amelybe Magyarország nem akar belépni. Mert az korrupciós ügyeket vizsgál.","shortLead":"A terroristák elleni közös uniós fellépés ellen kizárólag Magyarország tiltakozott nyíltan, azért, mert ezt is arra...","id":"20181019_A_magyar_kormany_nem_orul_a_terrorizmus_elleni_europai_fellepesnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573718ee-5178-470c-908f-7356bd6d8532","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_A_magyar_kormany_nem_orul_a_terrorizmus_elleni_europai_fellepesnek","timestamp":"2018. október. 19. 21:56","title":"A magyar kormány nem örül a terrorizmus elleni európai fellépésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ddfbc8-e86a-4f1c-8618-13af30051577","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A törvényről még az őszi ülésszakban szavazhatnak.","shortLead":"A törvényről még az őszi ülésszakban szavazhatnak.","id":"20181020_Hosszabb_turelmi_idot_kaphatnak_a_kuttulajdonosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78ddfbc8-e86a-4f1c-8618-13af30051577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96227f26-34a9-4e57-b0f1-2d405c2e98b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Hosszabb_turelmi_idot_kaphatnak_a_kuttulajdonosok","timestamp":"2018. október. 20. 20:18","title":"Hosszabb türelmi időt kaphatnak a kúttulajdonosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e7ad148-7f86-49a0-941a-46a5680a7488","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korrupció elleni fellépés jegyében.","shortLead":"A korrupció elleni fellépés jegyében.","id":"20181020_Borton_a_borravalo_miatt_A_lengyelek_ezt_tervezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e7ad148-7f86-49a0-941a-46a5680a7488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff30c59-54b4-4457-85ac-aba594974687","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181020_Borton_a_borravalo_miatt_A_lengyelek_ezt_tervezik","timestamp":"2018. október. 20. 18:42","title":"Börtön a borravaló miatt? A lengyelek ezt tervezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ccd479-cba4-426a-826d-bc827f14ee41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszaküldték ugyan Egyiptomból a nyaraláson elhunyt családfő holttestét, csak kissé hiányosan.","shortLead":"Visszaküldték ugyan Egyiptomból a nyaraláson elhunyt családfő holttestét, csak kissé hiányosan.","id":"20181019_Tragikus_testrablos_horrorsztoriba_keveredett_egy_brit_csalad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1ccd479-cba4-426a-826d-bc827f14ee41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002148ed-704e-4f1f-bd2a-90bb043eb268","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Tragikus_testrablos_horrorsztoriba_keveredett_egy_brit_csalad","timestamp":"2018. október. 19. 10:55","title":"Tragikus testrablós horrorsztoriba keveredett egy brit család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459cf957-2891-45b7-82cf-a1a7c3809c6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő évtizedek talán legnagyobb kérdése volt a HVG-Szalon Beszélgetések a jövőről estjének témája: képesek vagyunk-e olyan generációt nevelni, amely nemcsak együtt él a technológiai robbanással, hanem használja is azt? Alkalmas-e a mostani oktatásunk arra, hogy erre felkészítse az embereket? (Spoiler: NEM!)","shortLead":"A következő évtizedek talán legnagyobb kérdése volt a HVG-Szalon Beszélgetések a jövőről estjének témája: képesek...","id":"20181019_Brutalis_valtozasok_jonnek_de_fel_tudjuke_kesziteni_erre_az_embereket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=459cf957-2891-45b7-82cf-a1a7c3809c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbdebb48-349d-4cf2-bb57-6f0c895e563f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_Brutalis_valtozasok_jonnek_de_fel_tudjuke_kesziteni_erre_az_embereket","timestamp":"2018. október. 19. 08:57","title":"\"Brutális változások jönnek, de fel tudjuk-e készíteni erre az embereket?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügy nem üzlet címmel közli a Magyar Hírlap a Kásler Miklós emberminiszterrel készült interjúját. Az Emmi vezetője szerint a NAT is időben kész lesz.","shortLead":"Az egészségügy nem üzlet címmel közli a Magyar Hírlap a Kásler Miklós emberminiszterrel készült interjúját. Az Emmi...","id":"20181019_Kasler_kirakna_a_maganpraxisokat_a_korhazakbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35db2e2e-7444-4c50-93a1-1812e7358e28","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Kasler_kirakna_a_maganpraxisokat_a_korhazakbol","timestamp":"2018. október. 19. 07:41","title":"Kásler kirakná a magánpraxisokat a kórházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ebfb00-e64e-49b2-b809-9fb62ed3094e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú cikkben ír a brit lap a populisták és a labdarúgás kapcsolatáról, fókuszban Orbán Viktor, Silvio Berlusconi és Jair Bolsonaro, valamint a munkásosztály.","shortLead":"Hosszú cikkben ír a brit lap a populisták és a labdarúgás kapcsolatáról, fókuszban Orbán Viktor, Silvio Berlusconi és...","id":"20181019_Fasiszta_hajlamu_veszelyes_autokratanak_irja_le_Orbant_az_Independent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7ebfb00-e64e-49b2-b809-9fb62ed3094e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b853e8b6-6b25-45d9-8210-ae9ac86b41be","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Fasiszta_hajlamu_veszelyes_autokratanak_irja_le_Orbant_az_Independent","timestamp":"2018. október. 19. 11:08","title":"Fasiszta hajlamú, veszélyes autokratának írja le Orbánt az Independent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]