[{"available":true,"c_guid":"a228fa7a-8016-4232-963f-8947a5160bea","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"201842_ulf_kristersson_jobbkozep_sved_kormanyfojelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a228fa7a-8016-4232-963f-8947a5160bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cafd2ddc-edee-44d2-9c18-9c572fa1567b","keywords":null,"link":"/vilag/201842_ulf_kristersson_jobbkozep_sved_kormanyfojelolt","timestamp":"2018. október. 22. 11:00","title":"Ulf Kristersson, a kávészünet-politikusnak csúfolt kormányfőjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság megkapta határidőre a római kormány levelét, és annak alapján kedden dönt a következő lépésekről az aggályosnak tartott jövő évi olasz költségvetési tervezettel kapcsolatban - közölte a brüsszeli testület szóvivője.","shortLead":"Az Európai Bizottság megkapta határidőre a római kormány levelét, és annak alapján kedden dönt a következő lépésekről...","id":"20181022_Az_olaszok_dacolnak_Brusszellel_egyenesen_gyonyorunek_tartjak_aggalyos_koltsegvetesi_tervezetuket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f687863d-c6d2-4a53-a2f4-5d922388fa05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181022_Az_olaszok_dacolnak_Brusszellel_egyenesen_gyonyorunek_tartjak_aggalyos_koltsegvetesi_tervezetuket","timestamp":"2018. október. 22. 16:53","title":"Az olaszok dacolnak Brüsszellel, egyenesen \"gyönyörűnek\" tartják aggályos költségvetési tervezetüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c91ce0-9248-4fa3-ac37-813c71c40ffb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elhangzik az is, hogy azért kellett sietni a támogatás megszüntetésével, hogy ne legyen nagyobb a hisztéria.","shortLead":"Elhangzik az is, hogy azért kellett sietni a támogatás megszüntetésével, hogy ne legyen nagyobb a hisztéria.","id":"20181022_lakaskassza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6c91ce0-9248-4fa3-ac37-813c71c40ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbba55c-41ce-44f9-95ef-9bf55db9b4e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181022_lakaskassza","timestamp":"2018. október. 22. 22:55","title":"Mondott pár érdekeset Bánki Erik a lakáskasszák folytatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Nem lehet öt évre automatikusan eltiltani a kényszertörléssel megszűnő cégek vezetőit e tisztségtől – mondta ki az Alkotmánybíróság.","shortLead":"Nem lehet öt évre automatikusan eltiltani a kényszertörléssel megszűnő cégek vezetőit e tisztségtől – mondta ki...","id":"201842__kenyszertorles__torvenytelen_eltiltas__serelemdij__vesztes_nyertesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb83bca-a46c-489d-991b-ef9c1b81e795","keywords":null,"link":"/kkv/201842__kenyszertorles__torvenytelen_eltiltas__serelemdij__vesztes_nyertesek","timestamp":"2018. október. 22. 12:00","title":"A jóhiszemű és a simlis cégvezetőkön is segít az Alkotmánybíróság döntése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lakberendezési cikkeket gyártó vállalat csatlakozik a NextWave kezdeményezéséhez és felhasználja a műanyag hulladékot, mielőtt az elérné az óceánokat. Az első termék prototípusok 2019 végére készülnek el.","shortLead":"A lakberendezési cikkeket gyártó vállalat csatlakozik a NextWave kezdeményezéséhez és felhasználja a műanyag...","id":"20181022_Oceanmento_otlet_az_IKEA_felhasznalna_termekeiben_a_muanyag_hulladekot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ff03e6-0e88-429e-9c1b-642be5afef05","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_Oceanmento_otlet_az_IKEA_felhasznalna_termekeiben_a_muanyag_hulladekot","timestamp":"2018. október. 22. 11:33","title":"Óceánmentő ötlet: az IKEA felhasználná termékeiben a műanyag hulladékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c4a740-ae02-41d7-a805-9376679f61a6","c_author":"hvg.hu","category":"_tudomany","description":"A Lovász László, Barabási Albert-László és a cseh Jaroslav Nesetril vezetésével, a Magyar Tudományos Akadémia, a Közép-európai Egyetem (CEU) és a prágai Károly Egyetem együttműködésében megvalósuló hatéves hálózatkutatási program közel 10 millió eurós támogatást nyert az Európai Kutatási Tanács (ERC) pályázatán-olvasható a nyertesek közleményében.","shortLead":"A Lovász László, Barabási Albert-László és a cseh Jaroslav Nesetril vezetésével, a Magyar Tudományos Akadémia...","id":"20181022_A_penz_melle_elismerest_es_feladatot_is_kaptak_magyar_tudosok_az_EU_egyik_legrangosabb_kutatasi_palyazatan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c4a740-ae02-41d7-a805-9376679f61a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef2a5cb-5e06-41ca-9e94-c1ba0b5a883d","keywords":null,"link":"/_tudomany/20181022_A_penz_melle_elismerest_es_feladatot_is_kaptak_magyar_tudosok_az_EU_egyik_legrangosabb_kutatasi_palyazatan","timestamp":"2018. október. 22. 19:59","title":"A pénz mellé elismerést és feladatot is kaptak magyar tudósok, Brüsszeltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a6377-0bc9-42c8-906d-7e0be21b4e57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Kósa Lajos át akarja világíani, akkor tegye már meg Orbán Viktorral is, mondta az MTI-nek Demeter Márta LMP-s társelnök, és egyéb kényes ügyekben is lenne pár ötlete.\r

\r

","shortLead":"Ha Kósa Lajos át akarja világíani, akkor tegye már meg Orbán Viktorral is, mondta az MTI-nek Demeter Márta LMP-s...","id":"20181021_Demeter_ha_Kosa_at_akar_vilagitani_Orbanrol_se_feledkezzen_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=310a6377-0bc9-42c8-906d-7e0be21b4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf0b901-30dd-493b-b811-0b43c8630444","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_Demeter_ha_Kosa_at_akar_vilagitani_Orbanrol_se_feledkezzen_meg","timestamp":"2018. október. 21. 15:02","title":"Demeter: ha Kósa át akar világítani, Orbánról se feledkezzen meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a805bf8-2bc9-459f-815e-6830ff2c3d65","c_author":"Bajnai Gordon","category":"gazdasag","description":"Vajon tanult-e a világ a tíz évvel ezelőtti nemzetközi pénzügyi krízisből? Milyen tendenciák rajzolódnak ki, és merre megy Magyarország? A HVG felkérésére Bajnai Gordon, Magyarország egykori válságkezelő miniszterelnöke írt elemzést, aki ma nemzetközi befektetésekkel foglalkozik, és külföldön dolgozik.","shortLead":"Vajon tanult-e a világ a tíz évvel ezelőtti nemzetközi pénzügyi krízisből? Milyen tendenciák rajzolódnak ki, és merre...","id":"201842_bajnai_gordon_onsorsronto_keretek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a805bf8-2bc9-459f-815e-6830ff2c3d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91955ba3-9db7-4764-984b-5fe981538548","keywords":null,"link":"/gazdasag/201842_bajnai_gordon_onsorsronto_keretek","timestamp":"2018. október. 22. 07:00","title":"Önsorsrontó keretek - Bajnai Gordon 7 pontos elemzése a gazdaságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]