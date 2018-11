Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f381c632-fa89-490c-aaaa-99e88ad4a086","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csendes forradalom zajlik Japánban. A kormány a napokban hagyta jóvá a törvényjavaslatot, amelynek alapján a jövőben szerény képzettségű külföldiek is öt éves tartózkodási vízumot kaphatnak. ","shortLead":"Csendes forradalom zajlik Japánban. A kormány a napokban hagyta jóvá a törvényjavaslatot, amelynek alapján a jövőben...","id":"20181105_A_kenyszer_legyuri_a_hagyomanyt_Japan_is_megnyilik_a_kulfoldi_munkavallalok_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f381c632-fa89-490c-aaaa-99e88ad4a086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4263dfc2-359c-4275-a8e8-15a8f094509b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_A_kenyszer_legyuri_a_hagyomanyt_Japan_is_megnyilik_a_kulfoldi_munkavallalok_elott","timestamp":"2018. november. 05. 07:45","title":"A kényszer legyűri a hagyományt, Japán is megnyílik a külföldi munkavállalók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e1f0ee-d2c2-44d5-a681-c67515281b3f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két embert megölt, ötöt megsebesített, majd magával is végzett a 40 éves Scott Beierle, akiről kiderült, incel volt.","shortLead":"Két embert megölt, ötöt megsebesített, majd magával is végzett a 40 éves Scott Beierle, akiről kiderült, incel volt.","id":"20181104_Nogyulolo_ferfi_lovoldozott_a_floridia_jogastudioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77e1f0ee-d2c2-44d5-a681-c67515281b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5d83ad-ddd3-4b42-992d-ca990dbb09b3","keywords":null,"link":"/vilag/20181104_Nogyulolo_ferfi_lovoldozott_a_floridia_jogastudioban","timestamp":"2018. november. 04. 11:52","title":"Nőgyűlölő férfi lövöldözött a floridia jógastúdióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f5281b-3827-4f14-a66e-f911e25d3057","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lakossági konzultációt indított a Bank of England annak eldöntésére, hogy kinek a portréja díszítse az új 50 fontost. Mark Carney, a brit jegybank kormányzója a londoni tudománytörténeti múzeumban hirdette meg a programot, tekintettel arra, hogy az újjászülető bankó a tervek szerint valamely tudományos híresség portréját viseli majd.","shortLead":"Lakossági konzultációt indított a Bank of England annak eldöntésére, hogy kinek a portréja díszítse az új 50 fontost...","id":"20181104_brit_50_fontos_bankjegy_banko_tudos_think_science","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1f5281b-3827-4f14-a66e-f911e25d3057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6909f965-ed23-4e67-9237-b99e12dad822","keywords":null,"link":"/tudomany/20181104_brit_50_fontos_bankjegy_banko_tudos_think_science","timestamp":"2018. november. 04. 15:03","title":"Stephen Hawking is kerülhet az új 50 fontos bankjegyre, indul az igazi lakossági konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a hét elején elkezdik postázni a kérdőíveket, de a kormánypárti Magyar Idők szerint ez a bevándorlásról is szól.","shortLead":"Már a hét elején elkezdik postázni a kérdőíveket, de a kormánypárti Magyar Idők szerint ez a bevándorlásról is szól.","id":"20181105_Nem_csak_a_csaladpolitikarol_fog_szolni_az_uj_nemzeti_konzultacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cb05e6-f726-44ba-b3a4-02436137f700","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Nem_csak_a_csaladpolitikarol_fog_szolni_az_uj_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2018. november. 05. 07:48","title":"Nem csak a családpolitikáról fog szólni az új nemzeti konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab381c85-f36a-4423-9d7c-49d134c00ee3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ötletes módon promotálják a házhozszállítást.","shortLead":"Ötletes módon promotálják a házhozszállítást.","id":"20181104_burger_king_hazhozszallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab381c85-f36a-4423-9d7c-49d134c00ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d487046-a857-4ef7-bd42-8b2ac2265826","keywords":null,"link":"/cegauto/20181104_burger_king_hazhozszallitas","timestamp":"2018. november. 04. 08:44","title":"Olyan autósokkal reklámoz a Burger King, akik belehajtottak egy-egy éttermükbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c24ebe-8ffb-4ee9-a0e2-5720241a8b71","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"A nemzetközi művészeti életben magasan jegyzett Okwui Enwezor önként távozott, de elhatározásában a bajor kultúrpolitikában is érzékelhető irányváltás döntő szerepet játszott.","shortLead":"A nemzetközi művészeti életben magasan jegyzett Okwui Enwezor önként távozott, de elhatározásában a bajor...","id":"201841__munchen__haus_der_kunst__okwui_enwezor__elfogyott_levego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59c24ebe-8ffb-4ee9-a0e2-5720241a8b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1bf0d8-7538-4b90-a7f6-42f27d1a7d73","keywords":null,"link":"/kultura/201841__munchen__haus_der_kunst__okwui_enwezor__elfogyott_levego","timestamp":"2018. november. 04. 07:30","title":"Kiutálták a bajor politikusok a müncheni Haus der Kunst első afrikai származású igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe4b25c-f529-4519-a437-ac8903f411f1","c_author":"Pálinkás József","category":"gazdasag","description":"A piacgazdaságot a szabályozatlanságtól és a túlszabályozástól is meg kell védeni – hangsúlyozza Pálinkás József atomfizikus, korábbi akadémiai elnök, az első Orbán-kormány oktatási minisztere. Állítja: Magyarország legfontosabb tőkebefektetése az oktatás és képzés.","shortLead":"A piacgazdaságot a szabályozatlanságtól és a túlszabályozástól is meg kell védeni – hangsúlyozza Pálinkás József...","id":"201844_beszelgetesek__a_jovorol_legfontosabb_az_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afe4b25c-f529-4519-a437-ac8903f411f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c07ee4-c338-46db-a7a2-4c9c656c4f55","keywords":null,"link":"/gazdasag/201844_beszelgetesek__a_jovorol_legfontosabb_az_oktatas","timestamp":"2018. november. 04. 07:00","title":"Pálinkás József: \"Igen, a piacgazdaságot meg kell védeni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új sorozata indul a legendás tévésnek. David Attenborough-nak megvan a véleménye a klímaváltozásról.","shortLead":"Új sorozata indul a legendás tévésnek. David Attenborough-nak megvan a véleménye a klímaváltozásról.","id":"20181104_Attenborough_Unalmas_ha_mindig_a_vilagvegevel_riogatunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c38d341-32ee-430f-9076-129e11344248","keywords":null,"link":"/kultura/20181104_Attenborough_Unalmas_ha_mindig_a_vilagvegevel_riogatunk","timestamp":"2018. november. 04. 10:12","title":"Attenborough: Unalmas, ha mindig a világvégével riogatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]