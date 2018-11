Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"230e50c0-8271-4b18-9105-fc150d3d45c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bélik Jánosné 111 évet élt.","shortLead":"Bélik Jánosné 111 évet élt.","id":"20181106_Penteken_temetik_az_eddigi_legidosebb_magyart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=230e50c0-8271-4b18-9105-fc150d3d45c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4878cffc-dfb9-47da-82b3-68d6820a17ca","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Penteken_temetik_az_eddigi_legidosebb_magyart","timestamp":"2018. november. 06. 09:09","title":"Pénteken temetik az eddigi legidősebb magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f560a8-9dcb-4265-87e0-002361f5676c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismeri a viccet, amikor a ló bemegy a kocsmába? Pedig nem is csak vicc.","shortLead":"Ismeri a viccet, amikor a ló bemegy a kocsmába? Pedig nem is csak vicc.","id":"20181104_Ilyen_egy_igazi_pesti_talponalLO","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7f560a8-9dcb-4265-87e0-002361f5676c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca121ad0-850d-4250-b322-4e877f991255","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Ilyen_egy_igazi_pesti_talponalLO","timestamp":"2018. november. 04. 19:34","title":"Ilyen egy igazi pesti talponálLÓ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f2f518-79f1-423a-9ec8-e6e9efb7d3d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy fuvar a házi kedvencnek is jár.","shortLead":"Egy fuvar a házi kedvencnek is jár.","id":"20181106_Orulet_taxiba_szall_egy_perui_lama__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0f2f518-79f1-423a-9ec8-e6e9efb7d3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8981d9d7-1e0a-40d9-8568-2bb4f853aa4e","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Orulet_taxiba_szall_egy_perui_lama__video","timestamp":"2018. november. 06. 11:41","title":"Őrület: taxiba szállt egy perui láma - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a26e7811-f600-4a95-95bf-cc5db05f8d5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Le Monde-csoport világpolitikai hetilapja diktátorok, politikai gyilkosságok megrendelői és veszélyes populisták között említi a miniszterelnököt.","shortLead":"A Le Monde-csoport világpolitikai hetilapja diktátorok, politikai gyilkosságok megrendelői és veszélyes populisták...","id":"20181106_Felmeztelen_baseballutovel_fenyegetozo_Orban_kerult_egy_francia_ujsag_cimlapjara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a26e7811-f600-4a95-95bf-cc5db05f8d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63988a6-53fa-4c26-940a-f977e9a37842","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Felmeztelen_baseballutovel_fenyegetozo_Orban_kerult_egy_francia_ujsag_cimlapjara","timestamp":"2018. november. 06. 15:11","title":"Félmeztelen, baseballütővel fenyegetőző Orbán került egy francia újság címlapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e0a18a-a5f7-4dcd-9d1d-5a64a41a547b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyáron bemutatott funkciót fejlesztette tovább a Google az androidosok és iPhone-osok által is használható Gboard alkalmazásában, így mostantól gyorsan készíthetünk személyre szabott ikont magunkról.","shortLead":"A nyáron bemutatott funkciót fejlesztette tovább a Google az androidosok és iPhone-osok által is használható Gboard...","id":"20181105_google_gboard_billentyuzet_hangulatjel_emoji_minis_szemelyes_ikon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71e0a18a-a5f7-4dcd-9d1d-5a64a41a547b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f25dee0-ac31-40dd-a17e-494c56b58862","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_google_gboard_billentyuzet_hangulatjel_emoji_minis_szemelyes_ikon","timestamp":"2018. november. 05. 18:03","title":"Ha szeretne magáról egy továbbküldhető matricát, a Google billentyűzete gyorsan megcsinálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63cea8f-7ad8-4529-b458-088899a99753","c_author":"Földi Bence","category":"kultura","description":"Shawn Snyder amerikai függetlenfilmes összehozta Röhrig Gézát és Matthew Brodericket egy filozofikus fekete komédiában. Az alkotás szinte tökéletes, kár, hogy a szélesebb magyar közönség nem láthatja.","shortLead":"Shawn Snyder amerikai függetlenfilmes összehozta Röhrig Gézát és Matthew Brodericket egy filozofikus fekete komédiában...","id":"20181105_Rohrig_Geza_hany_vallasi_eloirast_kepes_megszegni_masfel_ora_alatt_To_Dust_filmkritika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a63cea8f-7ad8-4529-b458-088899a99753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f72640-34bf-417d-9b73-274b4e969678","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Rohrig_Geza_hany_vallasi_eloirast_kepes_megszegni_masfel_ora_alatt_To_Dust_filmkritika","timestamp":"2018. november. 05. 20:30","title":"Röhrig Géza hány vallási előírást képes megszegni másfél óra alatt? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f2e6200-2c68-461d-80e7-c06d2d13539e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Micsoda álom válik valósággá, amikor valakinek a garázsában épített autóját az egyik legnagyobb játékgyártó veszi fel a sorozatába.","shortLead":"Micsoda álom válik valósággá, amikor valakinek a garázsában épített autóját az egyik legnagyobb játékgyártó veszi fel...","id":"20181105_Hot_Wheels_valodi_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f2e6200-2c68-461d-80e7-c06d2d13539e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0024d2-c2f2-4492-a542-9640c4b37289","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_Hot_Wheels_valodi_auto","timestamp":"2018. november. 05. 14:41","title":"Az az igazi elismerés, amikor egy otthon készült autóból is csinál hivatalos játékautót a Hot Wheels","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448df07d-a3bc-4cbb-9c66-d0a3fe3afb12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ilyen, amikor egy Szu-27 ráförmed valakire.","shortLead":"Ilyen, amikor egy Szu-27 ráförmed valakire.","id":"20181106_Megporkolte_egy_orosz_vadaszgep_az_amerikaiak_felderitojet__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=448df07d-a3bc-4cbb-9c66-d0a3fe3afb12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d951c9-aba0-4241-996d-bafb7068e0af","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_Megporkolte_egy_orosz_vadaszgep_az_amerikaiak_felderitojet__video","timestamp":"2018. november. 06. 10:30","title":"Megpörkölte egy orosz vadászgép az amerikaiak felderítőjét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]