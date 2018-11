Hamarosan – 2019 szeptemberétől - elkezdhetik használni a francia főváros lakói azt az e-bringa flottát, amely közel 20 ezer darabból áll majd. A Veligo nevű rendszer kezdésként tízezer elektromos kerékpárt kínál, de gyorsan fejlesztik majd a létszámot.

A cél Párizs légszennyezettségének csökkentése ilyen módon is. A Veligonál havonta 40 eurós tagsági díjat kérnek és bringákat otthon is lehet tárolni. Ez egyfelől megoldja a töltés kérdését, másfelől, mindig kéznél lesz a bringa. Az előfizetésnek van még egy formája, amikor egy cég bérli a dolgozóinak, nekik akár 20 euróért is kínálják egy hónapra – írja a Reuters.

A kerékpárok nagyjából 10 kilométernyi távot tudnak egy töltéssel megtenni, persze attól függően, mennyire száll be valaki maga is a pedálon keresztül a hajtásba nyilván lehet tovább is menni. A hat évre szóló költségvetése a kerékpármegosztó programnak 111 millió euró, úgyhogy valóban nem egy olcsó vállalkozás.

© Velib

A Párizsban működő elektromos robogószolgáltatás mellett, amelynek neve Lime, ezek szerint szükség van egy alapvetően hasonló, de a kerékpárok előnyeit is nyújtó szolgáltatásra.

Várakozásaik szerint egy ilyen rendszer akár 200 ezer lakos közlekedését is megoldhatja, egyben motiválhatja őket, hogy maguk is vásároljanak elektromos kerékpárt, amelyek ára elég borsos 1500-2000 euró.

