[{"available":true,"c_guid":"17a02a4b-a305-40ca-ba3c-05b9cbaafc90","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten folytatódik a ködös, napközben jellemzően napos, száraz idő. A hét elején helyenként még akár 20 fok is lehet, aztán fokozatos lehűlés várható. Vasárnap néhol napközben is csak 6 fokig melegszik az idő, s ekkor helyenként akár hózápor is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten folytatódik a ködös, napközben jellemzően napos, száraz idő. A hét elején helyenként még akár 20 fok is...","id":"20181111_Kod_es_nap_a_jovo_heten__majd_jon_a_lehules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17a02a4b-a305-40ca-ba3c-05b9cbaafc90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0bfceb-7e4f-4469-a4ce-907ab7e45cbd","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Kod_es_nap_a_jovo_heten__majd_jon_a_lehules","timestamp":"2018. november. 11. 16:27","title":"Köd és nap a jövő héten - majd jön a lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyan elismeri, hogy hibázott, 16 tárgyalás során nem tett eddig vallomást.","shortLead":"Ugyan elismeri, hogy hibázott, 16 tárgyalás során nem tett eddig vallomást.","id":"20181110_Broker_Marcsi_artatlan_vagyok_csak_a_napi_tevekenysegemet_vegeztem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da804b7-6b5a-4442-af37-20850fa6fb64","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Broker_Marcsi_artatlan_vagyok_csak_a_napi_tevekenysegemet_vegeztem","timestamp":"2018. november. 10. 19:12","title":"Bróker Marcsi: Ártatlan vagyok, csak a napi tevékenységemet végeztem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c247dd8d-7b61-4d7a-bb83-c881906e79c1","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Nincs azzal baj, ha valaki a középkategóriából próbál prémiumborokkal a piacra lépni – vallja Varga Péter, aki 25 év alatt az ország egyik legnagyobb pincészetét építette fel. Kalandos történet a rendszerváltás vadkapitalizmusától a 2020-as évek bordivatjáig.","shortLead":"Nincs azzal baj, ha valaki a középkategóriából próbál prémiumborokkal a piacra lépni – vallja Varga Péter, aki 25 év...","id":"20181111_varga_pinceszet_cegportre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c247dd8d-7b61-4d7a-bb83-c881906e79c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c747f22-1f85-467c-b626-4230f9160568","keywords":null,"link":"/kkv/20181111_varga_pinceszet_cegportre","timestamp":"2018. november. 11. 10:00","title":"A gorbacsovi száraztörvénytől a borlaborig: a Varga pincészet kalandos negyedszázada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánysajtót is betámadta a párt.","shortLead":"A kormánysajtót is betámadta a párt.","id":"20181111_Pert_indit_a_Jobbik_volt_alelnoke_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5199896-5382-466f-a535-66365af824b1","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Pert_indit_a_Jobbik_volt_alelnoke_ellen","timestamp":"2018. november. 11. 11:24","title":"Pert indít a Jobbik volt alelnöke ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar csapat mutatója a legutóbbi öt tétmeccsén egy győzelem és négy vereség.","shortLead":"A magyar csapat mutatója a legutóbbi öt tétmeccsén egy győzelem és négy vereség.","id":"20181110_kristianstad_veszprem_vereseg_kezilabda_bl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43eb7cf-628a-494f-84bb-696c68f7a39b","keywords":null,"link":"/sport/20181110_kristianstad_veszprem_vereseg_kezilabda_bl","timestamp":"2018. november. 10. 20:57","title":"A Kristianstadtól is kikapott a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db62f2a8-c826-4632-8de7-3c8d858e8889","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különösen Észak-Magyarországon kell óvatosnak lenni.","shortLead":"Különösen Észak-Magyarországon kell óvatosnak lenni.","id":"20181111_Vegervenyesen_itt_az_osz_kod_es_onos_kod_miatt_figyelmeztet_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db62f2a8-c826-4632-8de7-3c8d858e8889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a88a48-93a7-46fc-bf19-abcc4fb0498b","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Vegervenyesen_itt_az_osz_kod_es_onos_kod_miatt_figyelmeztet_a_rendorseg","timestamp":"2018. november. 11. 12:09","title":"Végérvényesen itt az ősz: köd és ónos köd miatt figyelmeztet a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2423947-2114-46e4-a19e-66a3ff8ce545","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kritikus besorolást kapott az az incidens, ami vasárnap délután történt a kazahsztáni Air Astana légitársaság repülőjével. A Lisszabonból felszálló gép személyzete egy időre elvesztette az irányítást a repülő fölött.","shortLead":"Kritikus besorolást kapott az az incidens, ami vasárnap délután történt a kazahsztáni Air Astana légitársaság...","id":"20181111_air_astana_embraer_e190lr__kc1388_kzr_1388_lisszabon_iranyithatatlan_repulogep_portugalia_f16","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2423947-2114-46e4-a19e-66a3ff8ce545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3db6064-60ab-4266-b310-eb7478244d52","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_air_astana_embraer_e190lr__kc1388_kzr_1388_lisszabon_iranyithatatlan_repulogep_portugalia_f16","timestamp":"2018. november. 11. 20:53","title":"Videón a drámai út: vészhelyzetbe került egy repülő Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a17b57-7873-4b06-bc9c-56155c0e2b72","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Minél fiatalabb valaki, általában annál romantikusabb képe van a párkapcsolatok, az örök szerelem mibenlétéről. Mindez persze módosul az idő múlásával, de Mihalec Gábor párterapeuta Házasság 2.0 című új könyvének néhány mondata még a középkorú ember számára is túl józanul hangzik.","shortLead":"Minél fiatalabb valaki, általában annál romantikusabb képe van a párkapcsolatok, az örök szerelem mibenlétéről. Mindez...","id":"20181111_Egyetlen_kapcsolat_sem_mukodik_erofeszites_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68a17b57-7873-4b06-bc9c-56155c0e2b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e44a23-cfa6-4929-8863-65509c6b2f75","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181111_Egyetlen_kapcsolat_sem_mukodik_erofeszites_nelkul","timestamp":"2018. november. 11. 20:15","title":"„Egyetlen kapcsolat sem működik erőfeszítés nélkül”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]