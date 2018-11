A Moneybarn cég, amely autófinanszírozással foglalkozik, készítettett egy felmérést, amely szerint egyértelmű összefüggés van bizonyos jellemzők együttállása esetén a baleseti kockázat növekedésében. A ritmus, a stílus és a hangerő együtt már kifejezetten befolyásolhatja a vezetési stílust.

Arra jutottak, hogy az úgynevezett BPM-egységeket, vagyis a percenkénti ütemek számát illetően a 120 vagy ennél magasabb értékek, már komoly negatív hatással lehetnek egy sofőr által tartott sebességre és követési távolságra.

A Moneybarn nem bonyolította túl a dolgokat és a 96 legnépszerűbb számot sorolta be az amerikai Spotify listák alapján. Ennek alapján meghatározták az öt legveszélyesebb és az öt legbiztonságosabb nótát.

Ne is húzzuk tovább, itt a két lista.

A legveszélyesebb számok:

1. American Idiot - Green Day

2. Party in the USA - Miley Cyrus

3. Mr. Brightside - The Killers

4. Do not Let Me Down - The Chainsmokers

5. Born to Run - Bruce Springsteen

A legbiztonságosabb számok:

1. Stairway to Heaven - Led Zeppelin

2. Under the Bridge - Red Hot Chili Peppers

3. God's Plan - Drake

4. Africa - This

5. Location - Khalid Více

