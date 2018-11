Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94e72b7b-597c-472e-9d5b-1fed14cbc592","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szijjártó Péter vezette külügy kivizsgálta, és azonnal elbocsátották a negyedmillió eurós Aston Martinnal száguldozó volt bécsi nagykövetet.","shortLead":"A Szijjártó Péter vezette külügy kivizsgálta, és azonnal elbocsátották a negyedmillió eurós Aston Martinnal száguldozó...","id":"20181120_Kirugtak_a_80_millios_luxusautoval_kozlekedo_volt_becsi_nagykovetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94e72b7b-597c-472e-9d5b-1fed14cbc592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d910114c-b640-404c-a533-9c2ca70a14a3","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_Kirugtak_a_80_millios_luxusautoval_kozlekedo_volt_becsi_nagykovetet","timestamp":"2018. november. 20. 08:13","title":"Kirúgták a 80 milliós luxusautóval közlekedő volt bécsi nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448cfb56-9f6b-4213-96a2-a73a34956d18","c_author":"","category":"itthon","description":"Ambrus Attilát még júniusban állították meg és szondáztatták.","shortLead":"Ambrus Attilát még júniusban állították meg és szondáztatták.","id":"20181121_Ittas_vezetes_vadat_emeltek_a_Viszkis_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=448cfb56-9f6b-4213-96a2-a73a34956d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5535d957-824b-4c00-b7dc-d5529a1da83b","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Ittas_vezetes_vadat_emeltek_a_Viszkis_ellen","timestamp":"2018. november. 21. 10:18","title":"Ittas vezetés: vádat emeltek a Viszkis ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cefdc0-a677-4694-b45c-85e6d324138b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Didier Roche 1995-ben lett vállalkozó. Alapított egy céget, amely a látássérülteknek gyárt segédeszközöket. Roche nagyon is tudta miről van szó, hiszen ő maga száz százalékos látássérült, vagyis vak.","shortLead":"Didier Roche 1995-ben lett vállalkozó. Alapított egy céget, amely a látássérülteknek gyárt segédeszközöket. Roche...","id":"20181121_Minden_akadalyt_lekuzdott_ma_kilenc_cege_van_es_sorstarsain_is_segit_a_vak_francia_vallalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66cefdc0-a677-4694-b45c-85e6d324138b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79b2658-b20f-4d84-8572-5887620f5408","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Minden_akadalyt_lekuzdott_ma_kilenc_cege_van_es_sorstarsain_is_segit_a_vak_francia_vallalkozo","timestamp":"2018. november. 21. 11:34","title":"Minden akadályt leküzdött, ma kilenc cége van és sorstársain is segít a vak francia vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9989c4ec-7694-4b0e-ae83-9bcc2bb2cc0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halász Ambrus a döntését magánéleti okokkal indokolta, de belső fórumokon másról is szót ejtett, amikor távozását magyarázta.","shortLead":"Halász Ambrus a döntését magánéleti okokkal indokolta, de belső fórumokon másról is szót ejtett, amikor távozását...","id":"20181119_Lemondott_az_LMP_kommunikacios_igazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9989c4ec-7694-4b0e-ae83-9bcc2bb2cc0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4b1323-f0f3-45ef-937d-8cb271bd13cc","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Lemondott_az_LMP_kommunikacios_igazgatoja","timestamp":"2018. november. 19. 13:39","title":"Lemondott az LMP kommunikációs igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1df7e0a-c356-46b3-a9bf-ccb6c880d451","c_author":"Partner","category":"brandcontent","description":"Az egyik legegyszerűbb alapanyaghoz nyúlt a svéd IKEA bútorgyártó és forgalmazó vállalat, ahol újszerű megoldásokkal kísérleteznek mind a szállítás, mind a raktározás területén. Az egyik legfontosabb, hogy papírra váltották fel a fa raklapokat, ami a cég soroksári áruházánál is nagyot növelt a hatékonyságon. ","shortLead":"Az egyik legegyszerűbb alapanyaghoz nyúlt a svéd IKEA bútorgyártó és forgalmazó vállalat, ahol újszerű megoldásokkal...","id":"20181119_Papirpalettakkal_otvozi_a_logisztikai_csucstechnologiat_az_IKEA_Soroksaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1df7e0a-c356-46b3-a9bf-ccb6c880d451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccfed36-6002-4e5b-b030-b6b502123c2d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181119_Papirpalettakkal_otvozi_a_logisztikai_csucstechnologiat_az_IKEA_Soroksaron","timestamp":"2018. november. 20. 19:18","title":"Papírpalettákkal ötvözi a logisztikai csúcstechnológiát az IKEA Soroksáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4540b0c8-2b47-4048-91fc-a33f8c4b15c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Transformers és a G-Shock órák közelgő születésnapja alkalmából egy nagyon különleges órát ad ki a Casio. ","shortLead":"A Transformers és a G-Shock órák közelgő születésnapja alkalmából egy nagyon különleges órát ad ki a Casio. ","id":"20181121_casio_transformers_ora_karora_g_shock_optimus_prime","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4540b0c8-2b47-4048-91fc-a33f8c4b15c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e626c5a6-3da4-44c1-95e4-6858e51b0643","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_casio_transformers_ora_karora_g_shock_optimus_prime","timestamp":"2018. november. 21. 10:33","title":"A Casio új karórájától minden Transformers-rajongó szíve hevesebben ver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rekordalacsony maradt az alapkamat, az MNB meg is magyarázta, miért nem látnak problémákat a magas inflációval.","shortLead":"Rekordalacsony maradt az alapkamat, az MNB meg is magyarázta, miért nem látnak problémákat a magas inflációval.","id":"20181120_Hiaba_no_az_inflacio_Matolcsyek_nem_felnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76337ae4-741f-4f8e-a3f5-28386707c5cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181120_Hiaba_no_az_inflacio_Matolcsyek_nem_felnek","timestamp":"2018. november. 20. 15:08","title":"Hiába nő az infláció, Matolcsyék nem félnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa431743-7160-42ed-aab0-3022426cec84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Munkaerőkölcsönzésre irányuló szerződést kötött egy román székhelyű céggel a Középnyugat-Magyarországi Közlekedési Központ.","shortLead":"Munkaerőkölcsönzésre irányuló szerződést kötött egy román székhelyű céggel a Középnyugat-Magyarországi Közlekedési...","id":"20181119_Roman_buszsoforok_johetnek_Magyarorszagra_akkora_a_hiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa431743-7160-42ed-aab0-3022426cec84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69eae2df-fa21-4b70-9653-4d147c03285b","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Roman_buszsoforok_johetnek_Magyarorszagra_akkora_a_hiany","timestamp":"2018. november. 19. 16:23","title":"Román buszsofőrök jöhetnek Magyarországra, akkora a hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]