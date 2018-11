Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64217f7a-4ff9-46a7-bb58-914c9e7962d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A pénteki csúcsforgalomban lecsapó támadó egy embert megölt, mielőtt a rendőrök lelőtték.","shortLead":"A pénteki csúcsforgalomban lecsapó támadó egy embert megölt, mielőtt a rendőrök lelőtték.","id":"20181110_melbourne_keses_tamadas_terrortamadas_iszlam_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64217f7a-4ff9-46a7-bb58-914c9e7962d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c0bc5c-d308-4764-80eb-e88ae7b49cc5","keywords":null,"link":"/vilag/20181110_melbourne_keses_tamadas_terrortamadas_iszlam_allam","timestamp":"2018. november. 10. 08:40","title":"Az Iszlám Állam ihlette a melbourne-i merényletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70c61c5-8a0b-4635-b0a0-fac5b1fa0017","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég rosszul hangzik így hálaadás előtt.\r

\r

","shortLead":"Elég rosszul hangzik így hálaadás előtt.\r

\r

","id":"20181110_Pusztit_a_pulyka_Amerikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f70c61c5-8a0b-4635-b0a0-fac5b1fa0017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d54cff-ef38-4c67-aace-962c7d57a39d","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Pusztit_a_pulyka_Amerikaban","timestamp":"2018. november. 10. 09:53","title":"Pusztít a pulyka Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb816317-b014-46f2-966d-0ed224f0efc8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, nem lesz nagy felhajtás, külföldi vendég. ","shortLead":"Úgy tűnik, nem lesz nagy felhajtás, külföldi vendég. ","id":"20181110_mol_vidi_fc_sostoi_stadion_megnyito_ujpest_fc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb816317-b014-46f2-966d-0ed224f0efc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbb28c1-8c93-44cf-9fa1-16087abed889","keywords":null,"link":"/sport/20181110_mol_vidi_fc_sostoi_stadion_megnyito_ujpest_fc","timestamp":"2018. november. 10. 12:42","title":"Megvan, ki ellen játszik a Vidi új stadionja avatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83dcd590-ad5f-49c4-a792-93866c410093","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kínai webáruházban már árulják a Huawei idei csúcsmobiljának egyik izgalmas kiegészítőjét, amellyel az átlagosnál mélyebb vízben is használható marad a készülék.","shortLead":"Egy kínai webáruházban már árulják a Huawei idei csúcsmobiljának egyik izgalmas kiegészítőjét, amellyel az átlagosnál...","id":"20181108_huawei_mate_20_pro_vizallo_tok_fotozas_videozas_tengervizben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83dcd590-ad5f-49c4-a792-93866c410093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9efcc485-7db0-4f0a-a39b-c58482f62d2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_huawei_mate_20_pro_vizallo_tok_fotozas_videozas_tengervizben","timestamp":"2018. november. 08. 17:03","title":"Spéci tok jött a Huawei mobiljához: aki felteszi, 5 méterrel a víz alatt is jó képeket csinálhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2802687f-16c1-4e5f-b65d-3e504165bb8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW méretes kupéjának motorházteteje alatt egy magas fordulatszámú biturbó V8-as erőforrás rejtőzik.","shortLead":"A BMW méretes kupéjának motorházteteje alatt egy magas fordulatszámú biturbó V8-as erőforrás rejtőzik.","id":"20181109_hivatalos_fotokon_a_600_loeros_uj_bmw_m8_biturbo_v8_sportkocsi_bmwm5_competition","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2802687f-16c1-4e5f-b65d-3e504165bb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2974cb3d-7e48-497c-bcf0-c54646a23e64","keywords":null,"link":"/cegauto/20181109_hivatalos_fotokon_a_600_loeros_uj_bmw_m8_biturbo_v8_sportkocsi_bmwm5_competition","timestamp":"2018. november. 09. 11:21","title":"Hivatalos fotókon a 600+ lóerős új BMW M8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abe2e592-f646-4f98-87b9-c22dfa530a8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi jogvédő szervezet elmagyarázza: egy hajléktalan börtönbe küldése kétszer annyiba kerül, mint egy garzonlakás bérleti díja.","shortLead":"Az emberi jogvédő szervezet elmagyarázza: egy hajléktalan börtönbe küldése kétszer annyiba kerül, mint egy garzonlakás...","id":"20181108_Helsinki_Bizottsag_A_hajlektalanok_bebortonzese_nem_csak_embertelen_draga_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abe2e592-f646-4f98-87b9-c22dfa530a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37a0694-962f-4710-9dba-c378ef7c11a3","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Helsinki_Bizottsag_A_hajlektalanok_bebortonzese_nem_csak_embertelen_draga_is","timestamp":"2018. november. 08. 19:45","title":"Helsinki Bizottság: A hajléktalanok bebörtönzése nem csak embertelen, drága is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a38361b-1932-4637-80c9-dfb321263f2f","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Mi sül ki abból, hogy sok évtizeddel a második világháború után az egykori angol kémnő, a volt náci Németország egy táncosnője és egy magyar holokauszttúlélő találkoznak? Révész Bálint Nagyi projekt című filmje nemcsak imádni való, de közkinccsé teszi egyes emberek magántörténelmeit is. Villáminterjú a nagyikat faggató unokával. ","shortLead":"Mi sül ki abból, hogy sok évtizeddel a második világháború után az egykori angol kémnő, a volt náci Németország...","id":"20181108_A_mi_generacionkkal_az_a_baj_hogy_nincs_baj__villaminterju_a_Nagyi_projekt_rendezojevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a38361b-1932-4637-80c9-dfb321263f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad569f8c-409c-4633-bd9c-5a871e30536c","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_A_mi_generacionkkal_az_a_baj_hogy_nincs_baj__villaminterju_a_Nagyi_projekt_rendezojevel","timestamp":"2018. november. 08. 20:30","title":"A mi generációnkkal az a baj, hogy nincs baj – interjú a Nagyi projekt rendezőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b598a5be-6525-40ea-8748-f98f3850bc07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenlegi főpolgármestert csak akkor van esély legyőzni, ha egy kihívó indul. A jelenleg ismert nevek közül Karácsony Gergely a legesélyesebb.","shortLead":"A jelenlegi főpolgármestert csak akkor van esély legyőzni, ha egy kihívó indul. A jelenleg ismert nevek közül Karácsony...","id":"20181110_Felmeres_fejfej_mellett_Karacsony_es_Tarlos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b598a5be-6525-40ea-8748-f98f3850bc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b72a5241-ac2b-4b84-8da5-354e3d372f5f","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Felmeres_fejfej_mellett_Karacsony_es_Tarlos","timestamp":"2018. november. 10. 09:10","title":"Felmérés: fej-fej mellett Karácsony és Tarlós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]