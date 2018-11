Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc321030-1a87-46f1-988e-77b5a5b43137","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes kijelentést tett az Apple marketingese, mikor az idei iPhone-ok eladásával kapcsolatos hírekre reagált. Szerintük minden a legnagyobb rendben, a valóság azonban mást mutat.","shortLead":"Érdekes kijelentést tett az Apple marketingese, mikor az idei iPhone-ok eladásával kapcsolatos hírekre reagált...","id":"20181129_apple_iphone_xr_xs_xs_max_eladasi_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc321030-1a87-46f1-988e-77b5a5b43137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8ed6d9-79c3-4099-97f3-77f490a93812","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_apple_iphone_xr_xs_xs_max_eladasi_adatok","timestamp":"2018. november. 29. 10:33","title":"Sikertörténetről beszél az Apple, pedig alig veszi valaki az új iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az is kötelező a bíróra, ami nem az?","shortLead":"Az is kötelező a bíróra, ami nem az?","id":"20181127_Az_is_kotelezo_a_birora_ami_nem_az","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d8634f-2e0f-43eb-8a72-7dc1201bb679","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Az_is_kotelezo_a_birora_ami_nem_az","timestamp":"2018. november. 28. 13:30","title":"Cseles lépést tett az Országgyűlés a bírói függetlenség korlátozására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbb3fc5-5234-4f2a-bd6f-3aa71e6ca090","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Összeveszett Vajnával, nem jutott filmezési lehetőséghez, így színházi munkát vállal. De ha teheti, újra próbálkozik a Toldival.\r

\r

","shortLead":"Összeveszett Vajnával, nem jutott filmezési lehetőséghez, így színházi munkát vállal. De ha teheti, újra próbálkozik...","id":"20181129_Palfi_GyorgyHarom_evet_elvesztegettem_az_eletembol_a_meg_nem_valosult_Toldira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acbb3fc5-5234-4f2a-bd6f-3aa71e6ca090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e5aaca-1d58-44db-9e06-24df822ad03b","keywords":null,"link":"/kultura/20181129_Palfi_GyorgyHarom_evet_elvesztegettem_az_eletembol_a_meg_nem_valosult_Toldira","timestamp":"2018. november. 29. 12:31","title":"Pálfi György:„Három évet elvesztegettem az életemből a meg nem valósult Toldira”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e4baec-e54d-4012-ae9c-386ba8f9661f","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Hány lélegeztetőgépet lehet venni egy (üresen álló) stadion árából? – Az \"elmúlt nyolc év\" sportberuházásainak kritikájaként sokszor elhangzó kérdést most épp a Honvédkórház koraszülött intenzív osztályának bezárása tette aktuálissá: bár itt nem lélegeztetőgépekről, hanem szakorvosi bérekről van (lenne) szó, szakmai és szülői szervezetek körében is forrnak az indulatok a már nem is cáfolt lépés miatt. ","shortLead":"Hány lélegeztetőgépet lehet venni egy (üresen álló) stadion árából? – Az \"elmúlt nyolc év\" sportberuházásainak...","id":"20181129_Honved_PIC_koraszulott_centrum_bezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20e4baec-e54d-4012-ae9c-386ba8f9661f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96e4baf-f762-46e0-a3eb-ffa70ed9040c","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Honved_PIC_koraszulott_centrum_bezaras","timestamp":"2018. november. 29. 11:00","title":"\"Ez egyszerűen nem történhet meg!\" – óriási indulatokat kavart a koraszülöttcentrum bezárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfe685d-0160-47ab-a109-2bc8fa7b003d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erről az új prémium kategóriás autóról szinte senki sem gondolná, hogy a Hyundai gyártósorain készül.","shortLead":"Erről az új prémium kategóriás autóról szinte senki sem gondolná, hogy a Hyundai gyártósorain készül.","id":"20181130_delkorea_ezzel_az_52_meteres_luxusautoval_szall_szembe_a_nemet_rivalisokkal_genesis_g90","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cfe685d-0160-47ab-a109-2bc8fa7b003d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a900106d-66a2-412b-a36f-a68646c92473","keywords":null,"link":"/cegauto/20181130_delkorea_ezzel_az_52_meteres_luxusautoval_szall_szembe_a_nemet_rivalisokkal_genesis_g90","timestamp":"2018. november. 30. 08:21","title":"Dél-Korea ezzel az 5,2 méteres luxusautóval száll szembe a német riválisokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213456b6-5231-4f95-86be-c1f5571da02d","c_author":"Mendrey László","category":"itthon","description":"A szakszervezetek ügyesen szétverik önmagukat.","shortLead":"A szakszervezetek ügyesen szétverik önmagukat.","id":"20181127__es_nem_is_kell_hozza_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=213456b6-5231-4f95-86be-c1f5571da02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929a141c-881b-49a5-8dd7-926acbbf5a4e","keywords":null,"link":"/itthon/20181127__es_nem_is_kell_hozza_a_Fidesz","timestamp":"2018. november. 30. 07:13","title":"„… és nem is kell hozzá a Fidesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Eurostat számai mutatják, mennyire keveset költ a magyar állam az egészségügyre. Szlovákiában negyedével, Csehországban harmadával többet költenek egy ember egészségére, mint nálunk.","shortLead":"Az Eurostat számai mutatják, mennyire keveset költ a magyar állam az egészségügyre. Szlovákiában negyedével...","id":"20181129_Alig_van_EUs_orszag_ahol_kevesebbet_koltenek_az_egeszsegugyre_mint_itt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdeb146f-c6fb-45c1-94df-6dc4ffb3d4b5","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Alig_van_EUs_orszag_ahol_kevesebbet_koltenek_az_egeszsegugyre_mint_itt","timestamp":"2018. november. 29. 11:01","title":"Alig van EU-s ország, ahol kevesebbet költenek az egészségügyre, mint itt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok a szemét, kevés a dolgozó.","shortLead":"Sok a szemét, kevés a dolgozó.","id":"20181128_Mar_a_hulladekudvarokba_sem_lehet_kivetel_nelkul_vinni_a_szemetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93dcf26-9baf-4cec-8fcb-c3006663378e","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Mar_a_hulladekudvarokba_sem_lehet_kivetel_nelkul_vinni_a_szemetet","timestamp":"2018. november. 28. 15:13","title":"Már a hulladékudvarokba sem lehet kivétel nélkül vinni a szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]