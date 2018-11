Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbdd5a4f-c50a-47c5-8a4f-8eed8406e34c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A középső dinasztia korából (Kr.e. 2137-1781) származó sírt és két igen jó állapotban fennmaradt szarkofágot tártak fel francia és egyiptomi régészek a dél-egyiptomi Luxorban.","shortLead":"A középső dinasztia korából (Kr.e. 2137-1781) származó sírt és két igen jó állapotban fennmaradt szarkofágot tártak fel...","id":"20181128_egyiptom_osi_sir_tt33_luxor_mumiak_szarkofagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbdd5a4f-c50a-47c5-8a4f-8eed8406e34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da94c8e-aec6-48d8-b2dc-1e62945bba3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_egyiptom_osi_sir_tt33_luxor_mumiak_szarkofagok","timestamp":"2018. november. 28. 11:03","title":"Felnyitották a 3000+ éves szarkofágokat: találtak egy óriási sírt, benne két múmiával Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffcbdf8-f44a-4dc4-9b1c-8b9895e40d07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pesti Központi Kerületi Bíróság kezdeményezte a jogszabály visszamenőleges hatályú megsemmisítését. ","id":"20181129_Ujabb_birosag_tamadta_meg_a_hajlektalantorvenyt_az_Alkotmanybirosagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ffcbdf8-f44a-4dc4-9b1c-8b9895e40d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44619ec8-663a-4bc4-8949-ba6d0d1ede07","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Ujabb_birosag_tamadta_meg_a_hajlektalantorvenyt_az_Alkotmanybirosagon","timestamp":"2018. november. 29. 16:37","title":"Újabb bíróság támadta meg a hajléktalantörvényt az Alkotmánybíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7771cda-aa3e-4f01-941c-4dacbf6dc7ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyik napról a másikra jött rá, hogy érdekli a bankszakma, nem érezte luxusnak Garancsi István 17 milliárdos magánrepülőjét, és nem fél senki bukásától – erről is beszélt Vida József, aki az e heti HVG Portré rovata mutatott be.","shortLead":"Egyik napról a másikra jött rá, hogy érdekli a bankszakma, nem érezte luxusnak Garancsi István 17 milliárdos...","id":"20181129_Meszaros_Lorinc_kototte_be_a_gazt_a_Takarekbank_vezerigazgatojahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7771cda-aa3e-4f01-941c-4dacbf6dc7ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd104a69-c67c-481c-9497-c794c67dce02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Meszaros_Lorinc_kototte_be_a_gazt_a_Takarekbank_vezerigazgatojahoz","timestamp":"2018. november. 29. 13:11","title":"Mészáros Lőrinc kötötte be a gázt a Takarékbank vezérigazgatójához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e96218f2-3c41-4d23-a06e-5e994c6cef43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról ír a CNN csütörtöki címlapos anyagában, hogyan fehérítené a magyarok holokausztban betöltött szerepét a Sorsok Háza.","shortLead":"Arról ír a CNN csütörtöki címlapos anyagában, hogyan fehérítené a magyarok holokausztban betöltött szerepét a Sorsok...","id":"20181129_Sorsok_Haza_es_fideszes_tortenelemmanipulacio_a_CNN_cimlapjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e96218f2-3c41-4d23-a06e-5e994c6cef43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f937b483-1855-42c9-8345-ca2c1e174df4","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Sorsok_Haza_es_fideszes_tortenelemmanipulacio_a_CNN_cimlapjan","timestamp":"2018. november. 29. 14:40","title":"A Sorsok Házáról és fideszes történelemmanipulációról ír címlapján a CNN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy vizsgálat szerint a pilóták nem tudták irányítani a gépet, ezért történt katasztrófa.","shortLead":"Egy vizsgálat szerint a pilóták nem tudták irányítani a gépet, ezért történt katasztrófa.","id":"20181129_Nem_is_repulhetett_volna_a_Lion_Air_gepe_amely_oktoberben_a_tengerbe_zuhant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10672bf0-4de0-407c-b1a1-eb998539e045","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_Nem_is_repulhetett_volna_a_Lion_Air_gepe_amely_oktoberben_a_tengerbe_zuhant","timestamp":"2018. november. 29. 21:51","title":"Nem is repülhetett volna a Lion Air gépe, amely októberben a tengerbe zuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ddc3c7-2975-4e9e-8495-9cf1cb2151af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A saját készítésű drónok között is nagyon különlegesnek tűnik egy amerikai elektromérnök Flex-Plane nevű fejlesztése. ","id":"20181129_dron_flex_plane_boeing_odysseus_repulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24ddc3c7-2975-4e9e-8495-9cf1cb2151af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2c35e0-7b93-4a55-bd10-de05348a911a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_dron_flex_plane_boeing_odysseus_repulo","timestamp":"2018. november. 29. 16:33","title":"Csináltak egy drónt, amelyik úgy néz ki, mintha egy hatalmas madár lenne – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf082d35-53f9-4571-8cb0-732120b34062","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A schengeni övezet országai között az ideiglenes határellenőrzést a mostani 6 helyett először csak 2 hónapra lehet majd bevezetni, az ellenőrzést a jelenlegi két év helyett csak legfeljebb egy évre lehet majd meghosszabbítani, valamint a schengeni zónán belüli határellenőrzések teljes időtartama kettő helyett legfeljebb egy év lehet, ha a Bizottság is jóváhagyja az EP döntését.","shortLead":"A schengeni övezet országai között az ideiglenes határellenőrzést a mostani 6 helyett először csak 2 hónapra lehet majd...","id":"20181129_Megnehezitenek_a_schengeni_ovezeten_beluli_hatarellenorzes_visszaallitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf082d35-53f9-4571-8cb0-732120b34062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a574eab-469a-4927-8e0e-00bcb82deef0","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_Megnehezitenek_a_schengeni_ovezeten_beluli_hatarellenorzes_visszaallitasat","timestamp":"2018. november. 29. 17:52","title":"Megnehezítené a schengeni övezeten belüli határellenőrzést az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nem akar négyszemközt tárgyalni Putyinnal, de a Kreml erről még nem kapott hivatalos értesítést.","shortLead":"Az amerikai elnök nem akar négyszemközt tárgyalni Putyinnal, de a Kreml erről még nem kapott hivatalos értesítést.","id":"20181129_Trump_az_oroszukran_konfliktus_miatt_lemondja_talalkozojat_Putyinnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8c318f-535a-412b-89c2-e9c9254629a5","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_Trump_az_oroszukran_konfliktus_miatt_lemondja_talalkozojat_Putyinnal","timestamp":"2018. november. 29. 18:44","title":"Trump az orosz-ukrán konfliktus miatt lemondja találkozóját Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]