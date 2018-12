Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b785defb-9ba2-497e-9f50-90488f8f5856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly még csak a nyolcadik helyet szerezte meg a legjobban kereső YouTube-sztárok listáján, idén viszont már ő az első. Mindössze hétéves, és egyvalamit tud, de azt nagyon: játszani.","shortLead":"Tavaly még csak a nyolcadik helyet szerezte meg a legjobban kereső YouTube-sztárok listáján, idén viszont már ő...","id":"20181204_ryan_toys_review_a_legtobb_bevetelt_hozo_youtube_csatorna_a_forbes_listan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b785defb-9ba2-497e-9f50-90488f8f5856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba212491-226f-48bd-8c8c-dd446d11608b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_ryan_toys_review_a_legtobb_bevetelt_hozo_youtube_csatorna_a_forbes_listan","timestamp":"2018. december. 04. 08:03","title":"Hétéves, imád játszani, és most ő keresi a legtöbb pénzt a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ee6807-114d-410e-9d1f-50d8d6470ec3","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"II. világháborús példával szemléltette európai energiaterveiket az amerikai államtitkár egy budapesti energiafórumon. Francis R. Fannon előadása után Elena Burmistrova, a Gazprom Export vezérigazgatója is erős üzenetet fogalmazott meg.","shortLead":"II. világháborús példával szemléltette európai energiaterveiket az amerikai államtitkár egy budapesti energiafórumon...","id":"20181203_II_vilaghaborus_peldaval_szemleltette_europai_energiaterveiket_az_amerikai_allamtitkar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8ee6807-114d-410e-9d1f-50d8d6470ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec38fb1e-e77b-492b-a0e7-13ce603e5194","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_II_vilaghaborus_peldaval_szemleltette_europai_energiaterveiket_az_amerikai_allamtitkar","timestamp":"2018. december. 03. 16:42","title":"Magyar ember gázzal fűt és főz, az oroszoké itt van, Amerika a magáét ajánlja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5538e752-12c4-4a60-932c-8b434d81259f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kisebb alkalmazotti létszámmal, de nagyobb hatékonysággal termelnek majd a Volkswagen elektromos autókat gyártó üzemei - mondta el Gunnar Kilian, a konszern személyzeti igazgatója. A Volkswagen Németországban összpontosítja majd az elektromos autók gyártását.","shortLead":"Kisebb alkalmazotti létszámmal, de nagyobb hatékonysággal termelnek majd a Volkswagen elektromos autókat gyártó üzemei...","id":"20181202_Kevesebb_alkalmazottal_gyart_majd_elektromos_autokat_a_Volkswagen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5538e752-12c4-4a60-932c-8b434d81259f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b5f46f-e305-4d3b-818c-9db3b2bfd31a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181202_Kevesebb_alkalmazottal_gyart_majd_elektromos_autokat_a_Volkswagen","timestamp":"2018. december. 02. 15:01","title":"Kevesebb alkalmazottal gyárt majd elektromos autókat a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91420fa-16a9-46c6-b777-a7cf8fed2982","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Néhány napon belül már a második olyan kibertámadásra derült fény, ahol százmilliós nagyságrendben lophatták el hackerek a felhasználók adatait.","shortLead":"Néhány napon belül már a második olyan kibertámadásra derült fény, ahol százmilliós nagyságrendben lophatták el...","id":"20181204_Szazmillios_hackeles_a_Quoranal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f91420fa-16a9-46c6-b777-a7cf8fed2982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33769307-76ed-475d-b43b-31f65f7e3f69","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_Szazmillios_hackeles_a_Quoranal","timestamp":"2018. december. 04. 08:59","title":"Feltörték a Quora szervereit, 100 millió felhasználó adatait lopták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasónk fotózta le a kormány legfrissebb nemzeti konzultációját népszerűsítő óriásplakátot Zuglóban. ","shortLead":"Olvasónk fotózta le a kormány legfrissebb nemzeti konzultációját népszerűsítő óriásplakátot Zuglóban. ","id":"20181202_Iden_varhatoan_ez_az_utolso_kormanyzati_oriasplakat_kimondottan_visszafogott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f84152d-1984-424d-8e18-89e02f886f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Iden_varhatoan_ez_az_utolso_kormanyzati_oriasplakat_kimondottan_visszafogott","timestamp":"2018. december. 02. 15:27","title":"Idén várhatóan ez az utolsó kormányzati óriásplakát, kimondottan visszafogott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31b0d81-1455-41e3-8068-30c9a36ee435","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Budapest felé félpályán halad a forgalom az M6-oson.","shortLead":"Budapest felé félpályán halad a forgalom az M6-oson.","id":"20181203_Ket_ember_meghalt_reggel_az_M6oson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f31b0d81-1455-41e3-8068-30c9a36ee435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f41cea6-a2a3-4279-a6c6-07116bc26785","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_Ket_ember_meghalt_reggel_az_M6oson","timestamp":"2018. december. 03. 08:46","title":"Két ember meghalt reggel az M6-oson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78637875-2fff-453b-92f5-6abe34ac561a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stanley Kubrick korszakalkotó filmalkotása, a 2001 Űrodüsszeia is segítette Japán első 8K felbontású tévécsatornájának az indulását. A remények szerint a tokiói olimpiát is így fogja adni a csatorna.","shortLead":"Stanley Kubrick korszakalkotó filmalkotása, a 2001 Űrodüsszeia is segítette Japán első 8K felbontású tévécsatornájának...","id":"20181202_Japan_a_2001_Urodosszeia_filmmel_inditotta_a_vilag_elso_8K_tevecsatornajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78637875-2fff-453b-92f5-6abe34ac561a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19106d89-7f51-4e88-987c-1cae85d495c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_Japan_a_2001_Urodosszeia_filmmel_inditotta_a_vilag_elso_8K_tevecsatornajat","timestamp":"2018. december. 02. 16:01","title":"Japán a 2001 Űrodüsszeia filmmel indította a világ első 8K tévécsatornáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1239a258-b5b3-4b81-ae17-2b06b667d846","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Angry Birds videojátékot megalkotó Rovio Entertainment a stratégiai játékokban erős finn PLayRaven vállalatot szerezte meg.","shortLead":"Az Angry Birds videojátékot megalkotó Rovio Entertainment a stratégiai játékokban erős finn PLayRaven vállalatot...","id":"20181202_Az_Angry_Birdstulajdonos_Rovio_veteranokkal_erosit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1239a258-b5b3-4b81-ae17-2b06b667d846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da16421-0701-40e9-b7af-1e396cd2d803","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_Az_Angry_Birdstulajdonos_Rovio_veteranokkal_erosit","timestamp":"2018. december. 02. 17:34","title":"Az Angry Birds-tulajdonos Rovio veteránokkal erősít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]