Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28079326-e0d0-4c00-879a-51a7abc2b8e9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az osztrák főváros nemrég kivívta a világ leginkább kellemesen lakható városának járó címet. Ausztria 1,8 milliós fővárosa remekel a tömegközlekedésben, műemlék-épületekkel, legendás múzeumokkal, pezsgő, modern kulturális élettel rendelkezik. De amiért megelőzött sok más metropoliszt, az elsősorban a relatíve olcsó lakhatás.","shortLead":"Az osztrák főváros nemrég kivívta a világ leginkább kellemesen lakható városának járó címet. Ausztria 1,8 milliós...","id":"20181205_Wienerschnitzel_es_kebabszag_mt_tiud_Becs_jobban_mint_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28079326-e0d0-4c00-879a-51a7abc2b8e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5430645-15d5-4069-9ba2-b19e51f5ca38","keywords":null,"link":"/kkv/20181205_Wienerschnitzel_es_kebabszag_mt_tiud_Becs_jobban_mint_Budapest","timestamp":"2018. december. 05. 05:52","title":"Wienerschnitzel és kebabszag, mit tud Bécs jobban, mint Budapest?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c55a4f-44c4-43ad-a401-a7488444d982","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az egyház megfélemlítésnek nevezte a műveletet.","shortLead":"Az egyház megfélemlítésnek nevezte a műveletet.","id":"20181204_Templomokban_es_papok_otthonaiban_razziaztak_az_ukran_hatosagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3c55a4f-44c4-43ad-a401-a7488444d982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8334b18b-41bd-4787-8683-f8b41c59fd36","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Templomokban_es_papok_otthonaiban_razziaztak_az_ukran_hatosagok","timestamp":"2018. december. 04. 05:21","title":"Templomokban és papok otthonaiban razziáztak az ukrán hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9476effb-fd10-4431-94eb-b930534f9ddd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vetítésen ott voltak többen a nők közül, akik szexuális zaklatással vádolták meg az R&B énekest.","shortLead":"A vetítésen ott voltak többen a nők közül, akik szexuális zaklatással vádolták meg az R&B énekest.","id":"20181205_Halalos_fenyegetes_miatt_kellett_evakualni_az_R_Kellydokumentumfilm_New_Yorki_vetiteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9476effb-fd10-4431-94eb-b930534f9ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcec5bb-32bd-4966-8cfe-8b8537ad17ee","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Halalos_fenyegetes_miatt_kellett_evakualni_az_R_Kellydokumentumfilm_New_Yorki_vetiteset","timestamp":"2018. december. 05. 09:11","title":"Halálos fenyegetés miatt kellett evakuálni az R. Kelly-dokumentumfilm New York-i vetítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA független vizsgálatot indított, miután egy német lap írt arról, hogyan került el a klub egy büntetést.","shortLead":"Az UEFA független vizsgálatot indított, miután egy német lap írt arról, hogyan került el a klub egy büntetést.","id":"20181204_Kizarhatjak_a_Manchester_Cityt_a_Bajnokok_Ligajabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1cb602-7f46-40e2-85d0-f41b47eb7575","keywords":null,"link":"/sport/20181204_Kizarhatjak_a_Manchester_Cityt_a_Bajnokok_Ligajabol","timestamp":"2018. december. 04. 13:50","title":"Kizárhatják a Manchester Cityt a Bajnokok Ligájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf4ef39-d5c8-474d-ad33-f53abf9b3c21","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban nem szívesen látott bevándorlókat Dánia egy nehezen megközelíthető szigetre telepítené. Lindholm szigetén csak laboratóriumok, hangárok és egy krematórium található. ","shortLead":"Az országban nem szívesen látott bevándorlókat Dánia egy nehezen megközelíthető szigetre telepítené. Lindholm szigetén...","id":"20181204_Egy_szigetre_szamuzne_Dania_a_nemkivanatos_migransokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bf4ef39-d5c8-474d-ad33-f53abf9b3c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6e6f30-a991-431c-957e-5241b1141657","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Egy_szigetre_szamuzne_Dania_a_nemkivanatos_migransokat","timestamp":"2018. december. 04. 16:01","title":"Egy szigetre száműzné Dánia a nemkívánatos migránsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae78a96b-7553-48bb-88c1-a7ae563f4b97","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az elmúlt években kevésbé ferde lett a híres pisai harangtorony, amely jelenleg is tovább egyenesedik, de nem lesz soha teljesen egyenes Roberto Cela mérnök szerint.","shortLead":"Az elmúlt években kevésbé ferde lett a híres pisai harangtorony, amely jelenleg is tovább egyenesedik, de nem lesz soha...","id":"20181204_Soha_nem_lesz_teljesen_egyenes_a_pisai_torony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae78a96b-7553-48bb-88c1-a7ae563f4b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7a832c-c0a1-48cb-bc42-cfa703b0f11b","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Soha_nem_lesz_teljesen_egyenes_a_pisai_torony","timestamp":"2018. december. 04. 09:35","title":"Soha nem lesz teljesen egyenes a pisai torony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c5d63d-2f5c-4026-9f24-aeb2290d1faa","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Aranyból van, ízléses, 743 millió forint.","shortLead":"Aranyból van, ízléses, 743 millió forint.","id":"20181204_Munchenben_all_Europa_legdragabb_karacsonyfaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32c5d63d-2f5c-4026-9f24-aeb2290d1faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463c1484-c97f-4e2c-813a-053b9d93e4f1","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Munchenben_all_Europa_legdragabb_karacsonyfaja","timestamp":"2018. december. 04. 14:23","title":"Münchenben áll Európa legdrágább karácsonyfája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ede039-4986-45cc-9f7b-a342145f8e46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székely László kimondta, hogy nem lehet pénzt kérni azért, hogy a szülő bent maradhasson a kórházban a gyerekével, és hogy nincs különbség ebből a szempontból apa és anya között. ","shortLead":"Székely László kimondta, hogy nem lehet pénzt kérni azért, hogy a szülő bent maradhasson a kórházban a gyerekével, és...","id":"20181205_Ombudsman_Biztositani_kell_hogy_a_szulok_bent_maradhassanak_a_beteg_gyerekukkel_a_korhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2ede039-4986-45cc-9f7b-a342145f8e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23a78b5-3c2a-43a2-9c51-f7f5d115b7d0","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Ombudsman_Biztositani_kell_hogy_a_szulok_bent_maradhassanak_a_beteg_gyerekukkel_a_korhazban","timestamp":"2018. december. 05. 10:07","title":"Ombudsman: Biztosítani kell, hogy a szülők bent maradhassanak a beteg gyerekükkel a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]