[{"available":true,"c_guid":"436ae419-ed7c-4a3f-92ee-5ea55f55dcca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közvélemény-kutatást rendelt a KDNP, a keresztény alapértékek megítéléséről kérdezik a magyar fiatalokat.","shortLead":"Közvélemény-kutatást rendelt a KDNP, a keresztény alapértékek megítéléséről kérdezik a magyar fiatalokat.","id":"20181211_A_keresztenysegrol_kerdezi_a_KDNP_a_fiatalokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=436ae419-ed7c-4a3f-92ee-5ea55f55dcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f830e3d-7dc3-4ae9-87fb-7322cdaeea13","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_A_keresztenysegrol_kerdezi_a_KDNP_a_fiatalokat","timestamp":"2018. december. 11. 10:44","title":"A kereszténységről kérdezi a KDNP a fiatalokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e34aa9f-608f-42db-9b95-321c257cfe76","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kim Rasmussen szövetségi kapitány úgy látja, a lányok megmutatták, hogy van szívük, hogy talpra tudnak állni, és csapatként erősek.","shortLead":"Kim Rasmussen szövetségi kapitány úgy látja, a lányok megmutatták, hogy van szívük, hogy talpra tudnak állni, és...","id":"20181209_Noi_kezilabdasiker_Ma_szerencsesek_es_jok_is_voltunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e34aa9f-608f-42db-9b95-321c257cfe76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7937e21a-8243-4fc2-bd7b-a54705957c58","keywords":null,"link":"/sport/20181209_Noi_kezilabdasiker_Ma_szerencsesek_es_jok_is_voltunk","timestamp":"2018. december. 09. 18:35","title":"Női kézilabda-siker: \"Ma szerencsések és jók is voltunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337fcb8a-e47a-449a-8f17-506181c48d37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elismerésre méltó kreativitás.","shortLead":"Elismerésre méltó kreativitás.","id":"20181210_autotuz_orosz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=337fcb8a-e47a-449a-8f17-506181c48d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a3140a-b2ed-4112-abc5-dc7299bd0d8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181210_autotuz_orosz","timestamp":"2018. december. 11. 04:04","title":"Oroszországban, mivel mással oltanának egy kocsit, mint hógolyókkal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae071529-64c2-4ff2-949e-098095652e75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon nagy bajba kerülhet a világ harmadik legnagyobb gazdasága a jelenlegi demográfiai trendek miatt.","shortLead":"Nagyon nagy bajba kerülhet a világ harmadik legnagyobb gazdasága a jelenlegi demográfiai trendek miatt.","id":"20181210_Az_IMF_belenyulna_a_japan_csaladok_eletebe_es_az_orszag_hagyomanyaiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae071529-64c2-4ff2-949e-098095652e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d828a48-79c1-4d0f-bf59-54efa00ebfd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Az_IMF_belenyulna_a_japan_csaladok_eletebe_es_az_orszag_hagyomanyaiba","timestamp":"2018. december. 10. 10:38","title":"Az IMF belenyúlna a japán családok életébe és az ország hagyományaiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4dc2fa3-5d44-4f8d-8b71-5aac3a9938b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyújtogatott, eközben fogtak el egy 43 éves magyar nőt az osztrák rendőrök. Meglepetésükre kihallgatásán egy gyilkosságot is beismert. Az évek óta Villachban élő asszony azt mondta, hogy két társával boszorkányok, és szolgáltatásaikért pénzt kérnek. Egy idős nő azonban nem akart fizetni, ezért megölte.\r

","shortLead":"Gyújtogatott, eközben fogtak el egy 43 éves magyar nőt az osztrák rendőrök. Meglepetésükre kihallgatásán...","id":"20181209_Magyar_boszorkany_olhetett_Ausztriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4dc2fa3-5d44-4f8d-8b71-5aac3a9938b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2720cfc-5745-4481-88c1-42462ad26f2e","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Magyar_boszorkany_olhetett_Ausztriaban","timestamp":"2018. december. 09. 18:19","title":"Magyar „boszorkány” ölhetett Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0cb5827-0ef5-4c2e-b967-295924c659d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vele azért elégedettek voltak. ","shortLead":"Vele azért elégedettek voltak. ","id":"20181210_Istenes_Bence_X_Factor_nemet_musor_tehetsegkutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0cb5827-0ef5-4c2e-b967-295924c659d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07db3a65-f179-4bb9-a652-70606ed82716","keywords":null,"link":"/elet/20181210_Istenes_Bence_X_Factor_nemet_musor_tehetsegkutato","timestamp":"2018. december. 10. 09:56","title":"Elkaszálták a német műsort, amit Istenes Bence vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60aa7cf7-bbc4-4b0f-a3bb-4a641637bed3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az idén még három üzletet nyit az amerikai Starbucks kávézólánc Magyarországon, a két fővárosi és a székesfehérvári üzlettel mintegy 50-nel nő a cég dolgozóinak létszáma, és 27 kávézója lesz – közölte a cég az MTI-vel.","shortLead":"Az idén még három üzletet nyit az amerikai Starbucks kávézólánc Magyarországon, a két fővárosi és a székesfehérvári...","id":"20181211_Rogton_ket_kavezot_is_nyit_a_Starbucks_egy_videki_varosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60aa7cf7-bbc4-4b0f-a3bb-4a641637bed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbb7ece-eb55-4c8e-b2b2-1e5a8c133b33","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Rogton_ket_kavezot_is_nyit_a_Starbucks_egy_videki_varosban","timestamp":"2018. december. 11. 13:07","title":"Három kávézót is nyit a Starbucks, ebből az egyiket vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42ab408-1c9c-4e47-8f75-23d1cc02e6b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőtt megérkeznek a felhők, a szél is erős lehet.","shortLead":"Délelőtt megérkeznek a felhők, a szél is erős lehet.","id":"20181211_Elkezdodott_a_lehules_havas_eso_ho_is_eshet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a42ab408-1c9c-4e47-8f75-23d1cc02e6b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00f0c93-3540-4cec-a993-c896fd64d269","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Elkezdodott_a_lehules_havas_eso_ho_is_eshet","timestamp":"2018. december. 11. 05:12","title":"Elkezdődött a lehűlés: havas eső, hó is eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]