[{"available":true,"c_guid":"126c9aeb-56f2-4610-983b-2b6011e64045","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezrek vonulnak az Alkotmány utcába, a Parlament közelébe. A rabszolgatörvény visszavonását követelik.","shortLead":"Ezrek vonulnak az Alkotmány utcába, a Parlament közelébe. A rabszolgatörvény visszavonását követelik.","id":"20181216_Aprilis_ota_nem_mentek_annyian_az_utcara_mint_most","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=126c9aeb-56f2-4610-983b-2b6011e64045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb40c7f9-db3b-452f-a1e3-ba2baf78d0d7","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Aprilis_ota_nem_mentek_annyian_az_utcara_mint_most","timestamp":"2018. december. 16. 16:28","title":"Április óta nem mentek annyian az utcára, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f371c745-e36f-4855-b23f-037fbf96d8e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába \"ünnepelhette\" az idei évben már a 28. születésnapját a Hubble űrteleszkópja, a távcső még a mai napig is folyamatosan kémleli a világűrt újabb bolygók után kutatva. Most úgy tűnik, találtak vele egy rendkívül ritka bolygótípust.","shortLead":"Hiába \"ünnepelhette\" az idei évben már a 28. születésnapját a Hubble űrteleszkópja, a távcső még a mai napig is...","id":"20181217_hubble_urteleszkop_elparolgo_bolygo_exobolygo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f371c745-e36f-4855-b23f-037fbf96d8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a38b3f85-8b19-4c6d-adf0-89bff3d5f09b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_hubble_urteleszkop_elparolgo_bolygo_exobolygo","timestamp":"2018. december. 17. 10:43","title":"Talált egy bolygót a Hubble, ami szó szerint elpárolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2438ae71-4d60-46ce-abb4-42b896730cf6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre indulatosabb viták dúlnak a brit belpolitikában az EU-tagságról szóló esetleges újabb népszavazásról. A fő front Theresa May jelenlegi és Tony Blair volt miniszterelnök között húzódik.","shortLead":"Egyre indulatosabb viták dúlnak a brit belpolitikában az EU-tagságról szóló esetleges újabb népszavazásról. A fő front...","id":"20181216_Durvul_a_Brexitvita","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2438ae71-4d60-46ce-abb4-42b896730cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d928a5-0094-4bde-b547-e64dc50921d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181216_Durvul_a_Brexitvita","timestamp":"2018. december. 16. 15:33","title":"Durvul a Brexit-vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04062f21-51ea-4f32-b6f9-f09037b18635","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már csak három hétig látható a Műjégpályától pár perc sétára található Hopp Ferenc Múzeumban az indiai, női szerepekre fókuszáló kiállítás ","shortLead":"Már csak három hétig látható a Műjégpályától pár perc sétára található Hopp Ferenc Múzeumban az indiai, női szerepekre...","id":"20181216_Az_indiai_noi_szerepekrol_lathato_kiallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04062f21-51ea-4f32-b6f9-f09037b18635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d7dd64-d0e5-46f5-9848-9de24edf1981","keywords":null,"link":"/kultura/20181216_Az_indiai_noi_szerepekrol_lathato_kiallitas","timestamp":"2018. december. 16. 18:59","title":"Az indiai női szerepekről látható kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e58ba0f-15e2-4794-928f-6ac77927ea06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M8-ra néhány hónapot még várnunk kell, addig is azonban itt a Manhart hasonlóan erős 8-as modellje.","shortLead":"Az M8-ra néhány hónapot még várnunk kell, addig is azonban itt a Manhart hasonlóan erős 8-as modellje.","id":"20181217_megvaditva_621_loeros_lett_a_bmw_8as_kupeja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e58ba0f-15e2-4794-928f-6ac77927ea06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63587cee-94fa-4bd4-95e2-fa26bb2607c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_megvaditva_621_loeros_lett_a_bmw_8as_kupeja","timestamp":"2018. december. 17. 08:15","title":"Megvadítva: 621 lóerős lett a BMW 8-as kupéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df02829f-89ff-4053-961e-98a81118259b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zöld politikus szerint az új rabszolgatörvény csak a jéghegy csúcsa az állami kontrollba zuhanó országban.","shortLead":"A zöld politikus szerint az új rabszolgatörvény csak a jéghegy csúcsa az állami kontrollba zuhanó országban.","id":"20181217_Sargentini_Mielobb_el_kell_inditani_a_hetes_cikkelyt_Magyarorszag_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df02829f-89ff-4053-961e-98a81118259b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1df3c1-71ad-45d7-a4c2-77c37c65c5fc","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Sargentini_Mielobb_el_kell_inditani_a_hetes_cikkelyt_Magyarorszag_ellen","timestamp":"2018. december. 17. 15:14","title":"Sargentini: Mielőbb el kell indítani a hetes cikkelyt Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61183cf-c870-4502-8a02-23b905caf0be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár a két versenyben lévő magyar filmet nem díjazták, az Európai Filmakadémián, ahol a lengyel Hidegháború című film tarolt idén, de egy magyar sikernek azért örülhettünk, mert egy koprodukcióban készült animációs filmnek sikerült megnyernie kategóriáját.","shortLead":"Bár a két versenyben lévő magyar filmet nem díjazták, az Európai Filmakadémián, ahol a lengyel Hidegháború című film...","id":"20181216_Europai_Filmdijat_nyert_egy_magyar_koprodukcioban_keszult_animacios_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a61183cf-c870-4502-8a02-23b905caf0be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49030323-35ce-49b6-89d0-ca52207eb551","keywords":null,"link":"/kultura/20181216_Europai_Filmdijat_nyert_egy_magyar_koprodukcioban_keszult_animacios_film","timestamp":"2018. december. 16. 15:05","title":"Európai Filmdíjat nyert egy magyar koprodukcióban készült animációs film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968b3870-bebd-42a8-ac33-9ef70f562762","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A botrányba fulladt ülésnap miatt hívott össze Kövér László házelnök, aki a szerdán történtek miatt a létező legszigorúbb büntetést akarta kiszabni. Ez a jelenlegi szabályok szerint 9 ülésnapról kitiltást jelenthet, ami több hónapos fizetésmegvonással jár az ellenzék értelmezése szerint. ","shortLead":"A botrányba fulladt ülésnap miatt hívott össze Kövér László házelnök, aki a szerdán történtek miatt a létező...","id":"20181217_Kover_lecsap_Honapokig_tarto_kizaras_varhat_az_ellenzekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=968b3870-bebd-42a8-ac33-9ef70f562762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb55e82c-e00c-4de8-8e4a-a8747736887e","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Kover_lecsap_Honapokig_tarto_kizaras_varhat_az_ellenzekre","timestamp":"2018. december. 17. 11:52","title":"Kövér még nem csapott le, de hónapokig tartó kizárás várhat az ellenzékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]