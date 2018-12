Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69107951-7144-40dd-bc75-8c7127e5a038","c_author":"Haulitus Anikó","category":"elet","description":"Pontosabban titkai. Mert nem elég egy fortély, hogy ne essen szét, repedjen meg, száradjon ki. ","shortLead":"Pontosabban titkai. Mert nem elég egy fortély, hogy ne essen szét, repedjen meg, száradjon ki. ","id":"20181221_A_tokeletes_bejgli_titka__alaprecept","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69107951-7144-40dd-bc75-8c7127e5a038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf69152-2583-4215-b6f6-e9631666cb24","keywords":null,"link":"/elet/20181221_A_tokeletes_bejgli_titka__alaprecept","timestamp":"2018. december. 22. 07:35","title":"A tökéletes bejgli titka - alaprecept","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8944d7-b1d7-4334-a943-37eb64be88c9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Simcha Rotem a lázadás idején az ellenállási mozgalom fő futáraként küzdött a nácik ellen.



","shortLead":"Simcha Rotem a lázadás idején az ellenállási mozgalom fő futáraként küzdött a nácik ellen.



","id":"20181223_Meghalt_a_varsoi_gettolazadas_utolso_tuleloje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f8944d7-b1d7-4334-a943-37eb64be88c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da13d44-5563-4977-97fc-6cfe0e12b2ed","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_Meghalt_a_varsoi_gettolazadas_utolso_tuleloje","timestamp":"2018. december. 23. 09:13","title":"Meghalt a varsói gettólázadás utolsó túlélője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2159fa4b-193b-421e-b7ea-f3dc4150eee8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adott egy japán regénysorozat, egy abból készült anime, egy véletlen és egy 4chan-felhasználó, akiről senki sem tudja, hogy kicsoda. Mindezt összeadva sikerült megoldani azt a matematikai problémát, ami már 25 éve foglalkoztatja a tudósokat.","shortLead":"Adott egy japán regénysorozat, egy abból készült anime, egy véletlen és egy 4chan-felhasználó, akiről senki sem tudja...","id":"20181223_matematika_szuperpermutacio_elemek_sorrendje_4chan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2159fa4b-193b-421e-b7ea-f3dc4150eee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d89cca5-809e-471d-acbf-acc068fceef2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_matematika_szuperpermutacio_elemek_sorrendje_4chan","timestamp":"2018. december. 23. 11:03","title":"25 éves matematikai problémát oldott meg egy névtelen internetező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce031c01-6a4f-406f-be88-d28ae6bdd053","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban így reggelente egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban így reggelente egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181222_Adventi_irodalmi_naptar__december_22","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce031c01-6a4f-406f-be88-d28ae6bdd053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7061e401-e2b0-4848-9877-f901ddb2d112","keywords":null,"link":"/kultura/20181222_Adventi_irodalmi_naptar__december_22","timestamp":"2018. december. 22. 08:08","title":"Adventi irodalmi naptár – december 22.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8228540-1bac-4a5d-bf98-6fa36118b29c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Egyesült Államok berlini nagykövete vizsgálatot kért a Spiegeltől, miután a héten napvilágra került, hogy a német hírmagazin egyik újságírója számos hamis információt jelentetett meg a lapban.","shortLead":"Az Egyesült Államok berlini nagykövete vizsgálatot kért a Spiegeltől, miután a héten napvilágra került, hogy a német...","id":"20181222_Amerika_ledobbent_a_Spiegelbotranyon_Vilagos_hogy_intezmenyesitett_reszrehajlas_aldozatai_lettunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8228540-1bac-4a5d-bf98-6fa36118b29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b92b501-bab8-4014-a616-0966e7eb76bd","keywords":null,"link":"/kultura/20181222_Amerika_ledobbent_a_Spiegelbotranyon_Vilagos_hogy_intezmenyesitett_reszrehajlas_aldozatai_lettunk","timestamp":"2018. december. 22. 08:46","title":"Amerika ledöbbent a Spiegel-botrányon: „Világos, hogy intézményesített részrehajlás áldozatai lettünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d44519f-703d-42dc-8132-09986eb8239b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Maga vásárolt be a Heim Pál Gyerekkórháznak.","shortLead":"Maga vásárolt be a Heim Pál Gyerekkórháznak.","id":"20181222_A_magyar_egeszsegugyon_elborzado_Ruby_Rose_tett_is_valamit_a_betegekert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d44519f-703d-42dc-8132-09986eb8239b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a63e76d-d5bd-4ff3-822d-5af0b4989377","keywords":null,"link":"/elet/20181222_A_magyar_egeszsegugyon_elborzado_Ruby_Rose_tett_is_valamit_a_betegekert","timestamp":"2018. december. 22. 08:18","title":"A magyar egészségügyön elborzadó Ruby Rose tett is valamit a betegekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A modern korban gyorsabban változtatta az embert az evolúció, mint korábban bármikor: az orvostudomány és a technológia nem állította meg, hanem felgyorsította az evolúciót – állapította meg Philipp Mitteröcker bécsi biológus.","shortLead":"A modern korban gyorsabban változtatta az embert az evolúció, mint korábban bármikor: az orvostudomány és a technológia...","id":"20181221_gyorsulo_evolucio_orvostudomany_technologia_philipp_mitterocker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86566ea-1791-4435-8fe3-96c487e81a4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_gyorsulo_evolucio_orvostudomany_technologia_philipp_mitterocker","timestamp":"2018. december. 21. 17:03","title":"„A felegyenesedett járás egyensúlyozó mutatvánnyá változtatta a szülést”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte az ellenzék elkezdte tolni maga előtt a női politikusokat, akik „gátlástalanságban, agresszivitásban, hazudozásban, hataloméhségben simán felülmúlják férfi elvtársaikat”.","shortLead":"Szerinte az ellenzék elkezdte tolni maga előtt a női politikusokat, akik „gátlástalanságban, agresszivitásban...","id":"20181222_Nemeth_Szilard_csalodott_a_holgyekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cffa517-ff74-4d4e-b1ec-ba9d13ff7b44","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_Nemeth_Szilard_csalodott_a_holgyekben","timestamp":"2018. december. 22. 11:27","title":"Németh Szilárd csalódott a hölgyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]