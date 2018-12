Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Elárverezi a híressé vált matricákat.

Hajléktalanokon segítene a lány, aki csupán két O1G matricával fedte el kebleit a tüntetésen

A jelek szerint elgondolkodott egy új böngészési megoldáson az Instagram, ami sokaknál később aktiválódott is: rövid ideig oldalirányba lehetett lapozni a képek között.

Az Instagram véletlenül bekapcsolt egy újítást, amire mindenki felhördült

Ezzel pedig megszakadt Hillary Clinton 17 éve tartó uralma.

Itt az új névsor: az Obama-házaspárt csodálják idén az amerikaiak Gazdasági bűncselekmények vádjával életfogytiglani börtönt kapott Ma Csien, a kínai kémelhárítás egykori főnöke. A Hszi Csin-ping kínai pártfőtitkár és és államfő által kezdett korrupcióellenes kampány során már egymillió embert nbntettek meg. A Hszi...","id":"20181227_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d065ff0a-4a9a-493e-99d2-95d683afb74b","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_","timestamp":"2018. december. 27. 14:05","title":"Életfogytiglani börtönre ítélték a kínai kémelhárítás volt főnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f240152f-f2ef-4924-9412-0978431f7691","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új szereplők pörgetik fel az iskola életét. ","shortLead":"Új szereplők pörgetik fel az iskola életét. Új szereplők pörgetik fel az iskola életét.

Nagy Ervin ismét felcsap pedagógusnak, jön A Tanár második évada A férfit karácsony napján tűnt el, hajókkal és helikopterekkel is keresték, de hiába. A tengerbe zuhanhatott egy előadóművész a világ legnagyobb óceánjáró hajójáról Egy 31 és egy 37 éves férfi is nyomtalanul eltűnt.

Két férfi is eltűnt csütörtökön Budapesten Bár az Egyesült Államokban (és még pár országban) tiltólistára kerültek a Huawei eszközei, a kínai cég telefonjai igen népszerűek. Karácsony környékén fontos mérföldkőhöz érkezett a cég.

Mit nekünk Amerika: ünnepelnek a Huaweinél